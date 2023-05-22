«Отдать долг детям»: самарчанки одобрили предложение платить алименты из госбюджета

Самарчанки одобрили идею платить алименты из госбюджета Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Депутаты Госдумы предлагают создать государственный фонд для выплаты алиментов. Предполагается, что средства будут выделяться из государственного бюджета в фонд для «выплачивания задолженности перед детьми». Также государство планирует найти способы возмещения выделенных денежных средств, взыскивая их с должников уже в бюджет.

Самарцы высказали сове мнение по поводу этой инициативы во время опроса «КП-Самара». Горожане порассуждали, насколько правильным решением будет использовать в данном случае госбюджет и защитит ли родителей-одиночек подобная «подушка безопасности».

«Вряд ли такое смогут реализовать»

Мы отправились в парк Гагарина, чтобы свое отношение к инициативе народных избранников могло высказать как можно больше самарцев разного пола и возраста. Сначала решили спросить молодых-незамужних.

- Думаю, предложение для общества хорошее, но, мне кажется, его вряд ли смогут реализовать. Но, я как человек несемейный, не могу сказать насколько проблема актуальна, - признался молодой парень.

- Это достаточно актуальная проблема, потому что у нас очень много матерей-одиночек и, конечно, они нуждаются в помощи от государства, - высказалась девушка.

Выяснилось, что большинство молодых парней о проблеме алиментов и родителей-одиночек не задумываются вовсе – дескать, сами еще семьей обзавестись не успели, а чужие проблемы не слишком волнуют. Девушки же, напротив, активно рассуждали и высказывали свою позицию так, словно сами побывали в роли матери-одиночки.

Семейный конфликт

После этого мы задали вопрос семейным самарцам. Первой нам попалась женщина, с очевидным кольцом на безымянном пальце правой руки.

- Я считаю, что идея этого закона имеет место быть, потому что мамочки у нас бывают достаточно юные и не всегда грамотные по части законодательства, так что процесс получения алиментов для своих ребятишек затягивается. Если такой закон будет и госорганы сами начнут добиваться выдачи алиментов - я считаю, что это будет эффективнее, - поделилась мнением замужняя дама.

Следующими опрошенными стала супружеская пара, которые явно после интервью созрели для серьезного разговора.

- Мы, слава Богу, об этом не думаем, мы только месяц, как женились, - ответил мужчина.

- Нет, я считаю, что это актуальная проблема, потому что сейчас очень много неплательщиков и, если мамочка одна в декрете, то ей тяжело зарабатывать деньги. Если этот момент будет урегулирован законом и деньги будут поступать из госбюджета - я думаю, это не плохо, а даже наоборот, - возразила девушка своему мужу.

А на ваш взгляд проблема недобросовестных алиментоплательщиков может решиться предложенным депутатами образом? Присоединяйтесь к обсуждению в группе «КП-Самара» ВКонтакте.