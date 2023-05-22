«Путешествовать на «Москвиче» интереснее, чем на иномарке»: самарский блогер покорил Арктику на 42-летнем авто

Самарец покорил Арктику на стареньком "Москвиче"

Для большинства слова «туризм» и «путешествия» означают пляжи южных курортов, уютные старинные улочки с лавками сувениров или остовы древних строений и храмов, которые вдоль и поперек излазили туристы в поисках хорошего кадра для селфи. Однако есть и те, кто путешествует совсем в других направлениях – например, в Арктику. Один из них - автопутешественник из Самары, автор блога «Путешествия со смыслом», Алексей Жирухин. Путешественник откровенно рассказал журналисту «КП-Самара» узнали, зачем жителю города-курорта покорять вечную мерзлоту, как путешествовать на 42-летнем «Москвиче» и где находится самый северный туалет.

- Какая это по счету твоя экспедиция в Арктику?

- Я сбился со счета, потому что каждый год я по несколько раз обязательно бываю. За прошедшую зиму это была уже третья поездка. Я регулярно посещаю разные регионы с разными целями и показываю совершенно разную Арктику – она может быть и очень доступной и туристической, а может быть и совсем недоступной. И про все эти места интересно рассказывать. Но про труднодоступные интересней, потому что информацию, которую мы собираем там – ее нет практически нигде, либо в очень скудном виде. Про это нет ни фильмов, ни статей – и мы, можно сказать, первые, кто про эти места рассказывает

- Предпоследней была твоя экспедиция была в Арктику на 42-летнем автомобиле «Москвич». Как впечатления?

- Это был совершенно стандартный 412-й ижевский зеленый «Москвич» 1982 года. И мы на нем из Твери доехали до Нового Уренгоя, там как раз начинается Арктика. Ехали по зимникам две недели, проехали 4000 километров и сняли интереснейший фильм, который будет на моем канале на YouTube. Я думаю, уже к лету выйдут первые серии.

Это такой отсыл к прошлому. Дело в том, что сейчас современные поездки стали реально скучны. Ты подъехал на заправку, заправился, съел хот-дог и поехал. И через какое-то время доехал. А наши с вами отцы и деды путешествовали совсем по-другому. Любая мало-мальская поездка была настоящей экспедицией. Во-первых, нужно было загрузить полный багажник запчастей. И первые мои поездки на «Копейке» такими и были, именно после этого я влюбился в этот вид путешествий. Каждый раз что-то с этой «Копейкой» приключалось, что-то ломалось, и мы каждый раз ее героически ремонтировали и все-таки доезжали. Так что такая поездка дарит небывалый спектр эмоций, которые запоминаются на всю жизнь. Кстати, этот маршрут в Арктику мы уже ранее совершали, но на обычной современной иномарке. И честно скажу, что я из той, первой, поездки практически ничего не помню: прыгнули, заправились и доехали. А здесь у нас было столько событий, интересных встреч, поломок и починок, что об этом можно рассказывать бесконечно.

- Как появилась идея поехать на «Москвиче» в Арктику?

Эта идея моего друга Александра Еликова. Он сам родом из Арктики, из Нового Уренгоя. И когда ему исполнилось 18 лет – он «украл» у родителей зеленый 412-й «Москвич» и решил из Нового Уренгоя по зимникам доехать до Твери, куда родители уехали в отпуск. Это была его первая поездка, и она в чем-то предопределила его жизнь, которая теперь связана с автомобилями и Арктикой. Спустя 28 лет он решил повторить такую же поездку на таком же «Москвиче», но в обратную сторону. Собрать друзей, поностальгировать и проехать от Твери до Нового Уренгоя.

Перед путешественниками открывались завораживающие виды. Фото: личный архив

- Каково это – чинить 42-летний «Москвич» по пути в Арктику?

- Мы не сразу попали в Арктику, а сначала потихонечку ехали через города, где каждый раз уменьшалось количество населения и становилось все безлюднее и безлюднее. И первые поломки у нас случились еще до Перми – начал барахлить карбюратор. Было достаточно холодно, фильтр постоянно замерзал. Приходилось останавливаться, чистить воздушный фильтр, машина чихала и не хотела продолжать движение. Мы постоянно его разбирали-собирали и в итоге поняли, что так ехать дальше не дело, потому что дальше будет сложнее, и остановка машины на зимнике, где никого нет, была бы очень опасной. И мы через своих соцсети, через подписчиков спросили помощи, чтобы нам кто-то подсказал – есть ли какой-то Кулибин в Перми, который до сих пор чинит карбюраторы. Потому что таких людей сейчас уже просто единицы. И нам несколько человек подсказали одного и того же мастер, мы к нему приехали, и он нам все починил и сделал. Дальше мы машину в Перми утеплили, потому что дальше становилось все холодней и холодней. Уже непосредственно в самой Арктике были другие проблемы: каждое утро заводить автомобиль, потому что за ночь он замерзал. Заводили старыми дедовскими способами: с помощью паяльной лампы бензиновой грели поддон, подливали бензин в карбюратор. Ломался и топливный насос – хорошо, что мы в Перми заранее его купили и поменяли. Ступичный подшипник заклинил на зимнике, пришлось прямо там его и менять. И хорошо, что мы заранее взяли запасную полуось. Мы знали, что эта машина такая и без золотых рук невозможно что-то с ней сделать. Весь багажник был забит запчастями – все наши вещи были либо в салоне, либо на крыше автомобиля. Но хорошо, что это машина, которую всегда можно починить «на коленке». Если у вас какая-то иномарка встанет, то там она и останется. Здесь главное преимущество, что машину можно сделать молотком и отверткой и поехать дальше. Основная тема поездки была в том, чтобы показать, что Арктика доступна на любом автомобиле. Многие читатели, которые следят за нами – у некоторых неправильный взгляд на то, что путешествуем на джипах и дорогих машинах. И нам пишут – если бы у нас была дорогая машина на больших колесах, если было бы много денег – мы бы тоже съездили. И вот мы показали, что можно купить самую простую машину – эту мы купили за 70 000 рублей – скинуться с друзьями на бензинчик, еду, запчасти и отправиться в такую веселую поездку. Это будет очень бюджетно и интересно. И эмоций будет намного больше, чем поехать на юг. На юге можно вспомнить, как мы ходили на море, лежали, загорали – а здесь такое ощущение, что мы путешествовали не две недели, а почти год.

По дороге встретился белый медведь. Фото: личный архив

- Фильм про эту поездку у тебя выйдет летом?

Скорее всего, да. Сейчас я заканчиваю фильм о прошлых поездках – у меня были в прошлом году интересные поездки по северу Якутии, по Арктике и труднодоступным местам. Как только я закончу – у меня осталось несколько серий – я выпущу про «Москвич». Притом, эта серия получилась у нас юмористической. То есть у нас получился юмористический арктический сериал.

- В крайней поездке ты посетил самую северную точку России, мыс Челюскин. Зачем?

- Это еще и самая северная и самая сложнодоступная точка Евразии. Когда ты приезжаешь в какое-нибудь туристическое место – в том же самом Сочи – и пытаешься что-то рассказать, то ты уже миллионный, который там побывал, а то и больше. И твои материалы – по сути то, что переписано уже миллионами людей. Никакой уникальности это место не несет и никакого интереса не вызывает. Когда ты едешь по местам, где никто не был последние 30-50 лет и эти места связаны с первооткрывателями, которые там бывали – Челюскин, Нансен – то ты к этим первооткрывателям начинаешь причастность испытывать. И это действительно круто и интересно. Сейчас когда ты едешь по этим труднодоступным местам – у тебя есть карта, есть GPS, ты изучаешь космоснимки. А представляешь, что было 100-200 лет назад, когда эти люди как супергерои, в никуда, на кораблях, рискуя жизнями, шли по этим местам – и многие не возвращались – для того, чтобы открыть что-то нам, первыми это описать и войти в историю. Это настолько круто – у меня аж мурашки от этого.

Путешественники посещают Арктику уже не в первый раз. Фото: личный архив

- На чем в этот раз решили ехать?

- На двух пикапах китайского производства. Притом, с минимальными изменениями - у него чуть побольше колеса, на стандарте они 31-е, а на этом 35-е, чтобы была возможность ездить по целине, где нет дорог. И второе изменение – это топливные баки, потому что в Арктике нет заправок, можно только заправиться в каких-то небольших поселках, поэтому на каждой машине было по 400 литров запаса. Этого могло хватить примерно на 1000 километров пути, то есть на неделю дороги. Всего мы проехали 10 000 километров, из которых дорог общего пользования круглогодичных было 2000 километров, зимников 4000 километров и 4000 километров полной целины. Сложно передать, что это – проще посмотреть на моей страничке. Это очень сильно отличается от дворового джипинга, когда суровые дядьки собираются и вокруг подъезда катаются и в случае чего ты всегда можешь позвонить, заказать трактор, тебя вытащат и все будет хорошо. Здесь если ты застрянешь или что-то случится с автомобилем – шансы, что тебе кто-то поможет, приравниваются к нулю. В сложные места вряд ли кто-то поедет, не будет рисковать собой и своей техникой. А если и будет – это будет стоить такую огромную цену, что реально проще машину оставить. И частично мы двигали по берегу морей – море Лаптевых, Карское море. И опасность движения по морям в том, что лед очень нестабильный. В отличие от рек, где лед замерзает ровно, гладко и нет каких-то движений, то на береговой линии из-за приливов, отливов, ветров лед постоянно может отрывать и он может проваливаться. И ты рискуешь просто утонуть и никто тебе не поможет. Несколько лет назад была экспедиция, когда несколько эстонцев делали попытку добраться до мыса Челюскин на трех автомобилях. Один они утопили. Слава богу, они успели вылезти, их эвакуировали на вертолете. Но это вышло очень дорого, и больше, насколько я знаю, они не путешествуют так.

Передвигаться приходилось по бездорожью и берегу морей. Фото: личный архив

- У вас все обошлось на береговой линии?

- Несмотря на то, что с нами был самый опытный арктический гид Александр Еликов, который организовывал эту поездку, казусы случались. Во-первых, мы проваливались в трещину. Береговая трещина образуется из-за движения льда, воды. Ее засыпает снегом, особенно в метель, и с виду это ровная площадка. Но как только ты переступаешь ее или колесом попадаешь, то мягкий снег тут же проваливается и если ты идешь пешком, то есть риск сломать ногу, потому что лед очень кривой и ты проваливаешься очень глубоко. Если ты попадаешь на машине, то машина проваливается, ее не так-то просто вытащить. Вот и мы в один из дней провалились на берегу Хатангского залива. У нас сразу же от удара разбортовало покрышку и мы занимались полдня тем, что вытаскивали автомобиль и потом пытались надеть покрышку. Причем, так как это колеса низкого давления, то надеть ее получается еще сложнее, чем обычную. Пришлось основательно помучиться, а пока надевали – сломали «сосок» из-за холода – резина очень хрупкая становится. А поменять «сосок» - это надо опять все снимать. Так что мы затолкали в это отверстие жгуты, которые используются для починки покрышек. И починили каким-то образом. А когда приехал в Хатангу – там поставили более-менее нормальный «сосок». И еще один раз мы проваливались на берегу Карского моря. Всему виной оказался «слус» - когда прилив начинается и попадает в нижний слой льда, выходит даже немного на снег и лед. И с виду вроде это обычный снег, но под ним на 10 сантиметров вода. И двигаться по нему нереально. И когда мы провалились, вытащили кое-как машину – поняли, что находимся в воде. Поэтому на время прилива мы отошли на береговую линию и начали идти ближе к берегу – там было более безопасно.

В самом труднодоступном месте Арктики появился указатель на Самару. Фото: личный архив

- Ты выкладываешь у себя в соцсетях самые интересные моменты из своих путешествий. В том числе ты нашел самый северный туалет. Что это такое?

- Мы останавливались в нескольких самых северных точках. Сначала самая северная точка Дальнего Востока – недалеко от мыса Пакса находится полярная станция Анабар, где живут самые северные люди Дальнего Востока и Якутии и работают там. Естественно у них есть туалет и на самой полярной станции, но есть и на территории. Я увидел такой привычный «домик» и решил открыть посмотреть, как он выглядит. И когда открыл – очень удивился, потому что оттуда открывается потрясающий вид на рассвет на фоне Анабарского залива – это уже часть моря Лаптевых. И я не смог это не заснять. Причем, так этот ролик хорошо зашел, что в одной соцсетей он набрал 2,4 миллиона просмотров.

- Какие еще уникальные места встречались тебе в путешествии?

- Таймыр – это самое малолюдное место в нашей стране. Там находятся горы Бырранга – это самые северные горы в мире. И южнее этих гор еще живут местное население, долганы. Они всегда занимались рыбалкой, охотой и разведением оленей. Но севернее гор Бырранга находится зона арктических пустынь и там никто никогда за всю историю не жил кроме геологов и сейчас пограничников-метеорологов, которые последние 50 лет начали осваивать эту территорию. И когда геологи пытались там найти проводника, в частности Урванцев, который изучал первый эти места, то никто из местного населения не знал, как туда пройти, что там находится и всегда говорили, что там – смерть, потому что там ничего живого нет. И, если посмотреть на карту, все что южнее гор Бырранга имеет названия местные, национальные, долганские. То, что севернее Бырранга – только русские названия, потому что там называли ручьи, возвышенности, реки именно русские экспедиторы. Там животные никогда не видели человека. И когда ты там путешествуешь, что находишься в зоопарке наоборот. То есть не ты наблюдаешь за животным миром, а они за тобой. Потому что мы когда там шли по реке – заметили какие-то точки на горе. Я сфотографировал с большого фотоаппарата, приблизил и увидел, что с выпученными глазами на нас смотрят овцебыки. Они выстроились в ряд, чтобы всем было удобно и просто наблюдали, что это такое. Мы пытались к ним приблизиться, чтобы сфотографировать поближе – они ровно на столько же отодвигались и продолжали смотреть. То есть они настолько были в шоке, что что-то такое непонятное движется – не волк, не олень, а непонятно что. Арктические полярные волки там тоже бродят, которые никогда не видели людей. И они могут мимо пройти и не заметить машину или человека, потому что в их сознании нет такого понятия, они не понимают, что это может быть опасно. Но самое шикарное, что мы увидели – это белый медведь. Он был на берегу Северного Ледовитого океана, на Карском море недалеко от мыса, который называется Могильный. Медведь вышел на наш след, почуяв что-то не то, и нам удалось его сфотографировать и заснять видео.

- А люди на вас смотрели с таким же удивлением?

- Они нас ждали. Поселки друг между другом общается и все знают, что такая-то экспедиция поехала. И они ожидали нас уже несколько дней. Первый поселок, в который мы заехали труднодоступный – Сандасско, коренное поселение долган. Находится оно недалеко от границы Красноярского края и Якутии. И когда мы туда приехали – они расположили нас у себя в Доме Культуры, кормили все дни что мы там жили, и устроили нам концерт. Показали, как они умеют танцевать, петь – все было очень душено. И интересно было посмотреть на их жизнь – она в корне отличается от нашей. Складывается ощущение, что ты находишься на другой планете – настолько сильно все отличается. И после таких поездок я все больше и больше радуюсь, что родился и живу в Самаре. Еще неделю назад я был в -30 и приехал в +30. И на самой северной точке, на мысе Челюскин я сделал указатель на Самару – этим самым я, видимо, доказал, что я первый самарец, который туда попал. Причем, мы эту досочку с указателем делали непосредственно на мысе Челюскин. От Самары до мыса Челюскин всего лишь 3460 километров, но настолько все по-другому.

- Опираясь на весь свой опыт, расскажи – зачем нужно путешествовать?

- Для саморазвития. Когда ты бываешь в этих местах – ты начинаешь понимать историю, географию. Я никогда столько не изучал ни в школе, ни в институте, пока не начал путешествовать. Сейчас я могу рассказать историю развития страны, промышленности. И это все вживую, могу показать на карте, причем без каких-то указателей. Это очень интересно и завораживает. Хочется еще больше узнавать, читать и об этом рассказывать.

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