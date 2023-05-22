Сражаются с энтузиазмом: в Тольятти в спортивных состязаниях соревнуются сотрудники химического предприятия

Спартакиаду открыли шахматисты

Быстрее, выше, сильнее

Шахматы, настольный теннис, дартс, гири, мини-футбол, волейбол и баскетбол - в этих семи видах спорта сотрудники «КуйбышевАзота» ежегодно соревнуются между собой, чтобы узнать, какая команда самая ловкая, меткая, сильная, сплоченная. Противостояние идет между пятью сборными различных отделов, структурных подразделений и цехов. «Труд», «Азот», «Капролактам» (победитель прошлого года), «Полиамид», «РМЦ-Аммиак» - по названиям основной массы команд несложно догадаться, над производством каких продуктов работают спортсмены. Весь май одни химики охвачены азартом борьбы (в нерабочее время), другие - болеют за своих коллег. История заводской спартакиады уходит корнями в глубокое прошлое - традиция прерывалась лишь на два «ковидных» года и возобновилась, едва были сняты ограничения.

Мероприятие охватывает около 200 человек. В игровых видах спорта - футболе, волейболе, баскетболе - задействованы одни мужчины, в дартсе и теннисе обязательно участие как мужчин, так и женщин, а в шахматах команды может представлять кто угодно - лишь бы тактик и стратег был хороший. Именно с него, самого интеллектуального вида спорта, и стартовала спартакиада. На шахматном турнире не услышишь гомона болельщиков - лишь фигуры глухо скользят по доске и почти осязаемо «гудят» провода-извилины от напряженной работы мысли. По итогам сыгранных партий вперед вырвался «Труд».

- Большая часть спортсменов принимают участие в спартакиаде из года в год, - рассказал начальник отдела по делам молодежи и спорту первичной профсоюзной организации ПАО «КуйбышевАзот» Артем Гуднинов. - Это костяк, вокруг которого вертится вся спортивная жизнь предприятия. Но и новичков немало - капитаны набирают в свои команды участников, учитывая их успехи в течение года.

У шахматистов эстафетную палочку спартакиады переняли любители настольного тенниса. Сражались с энтузиазмом - ракетки, словно продолжение рук, так и летали над столами для пинг-понга. В общей сложности команды провели 30 игр, победителем из которых вышел «Капролактам». В соревнованиях по дартсу, завершившихся в конце прошлой недели победителям стала команда «РМЦ – Аммиак».

Шахматы — один из семи видов спорта, в которых химики сразились в рамках спартакиады.

Спорт круглый год

Кстати, спартакиада химиков проходит с привлечением независимых судий со стороны, так что никаких обид: результаты оценены объективно и непредвзято. А чтобы они были впечатляющими, производственники тренируются не от мероприятия к мероприятию, а круглый год.

- Предприятие предоставляет сотрудникам, желающим вести здоровый образ жизни, массу возможностей, - рассказал председатель профсоюзной организации ПАО «КуйбышевАзот» Сергей Туманов. - У нас развита соответствующая инфраструктура. Есть тренажерный зал, где в свободное от работы время работники предприятия могут поддерживать свою физическую форму. Там же имеется оборудование для настольного тенниса и дартса. Располагает завод и игровым залом - это универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол, фитнеса и аэробики. А желающие заниматься плаванием могут приобретать абонементы в бассейн «Дельфин» по льготной цене.Футбольная, хоккейная, баскетбольная и волейбольная команды химиков играют круглый год под руководством приглашенных тренеров. Рост спортивного профессионального уровня нужен не только для реализации личных амбиций: спортсмены регулярно участвуют в городских турнирах. А спартакиада, которая сейчас в разгаре, является отборочной для будущих спортивных баталий. Самые ловкие, сильные, меткие обычно отбираются в сборную завода, которая сражается за честь предприятия на профсоюзной отраслевой спартакиаде среди химических предприятий Самарской области, а затем и на межотраслевой.