«Финансовый тиндер»: стартап студентов из Самары и Екатеринбурга победил на площадке СГЭУ

Организаторы программы выше всего оценили презентацию приложения "Мир займов" от ребят из Самары и Екатеринбурга. Фото: Сергей Семенов/Банк России

18 мая в Самаре на площадке «Точка кипения СГЭУ» состоялось подведение итогов образовательной программы «Финансовые технологии и инновации в платежах». Это совместный проект Финтех Хаба Банка России и Самарского государственного экономического университета.

«Первых нет и отстающих»

- На первом этапе мы приглашали для участия в программе всех желающих. На очный практический модуль уже был отбор — через тестирование и видеоинтервью. Радует, что в Самару смогли приехать также студенты из других городов, - рассказал руководитель Финтех Хаба Банка России Григорий Гашников.

В течение трех недель участники второго блока программы проводили исследование потребностей клиентов в разных сегментах, строили гипотезы, создавали решения. А с 15 по 17 мая на площадке «Точка кипения СГЭУ» финалисты, плотно сотрудничая с наставниками, «докрутили» и презентовали свои проекты.

Всего набралось 7 команд по 3 человека. Причем одна из команд представила сразу два проекта.

- Мы собрали участников в команды, исходя из количества баллов, набранных на первом этапе. Соединяли «сильных» с «сильными», тех, кто набрал меньшее количество баллов — со студентами с аналогичными показателями. Но на практическом этапе «отстающие» показали себя ярко, в непосредственной работе в «полях» проявилось то, чего не было видно при дистанционке, - поделился подробностями Григорий Гашников.

Путешествия, скидки, благотворительность, контрагенты

В числе инноваций, придуманных участниками программы:

- сервис организации и оплаты путешествий по России на льготных условиях;

- приложение, позволяющее отслеживать максимальные скидки на товары и услуги и их локацию;

- программа, объединяющая и планирование рациона, и учет расходов на продукты, и их доставку из магазинов;

- организация возможности льготного проезда в транспорте по одной карте в любом городе России, вне зависимости от перемещений по стране;

- возможность переводить на благотворительные цели кешбэки от совершения покупок, полученные в рамках программ лояльности;

- аналог касс финансовой взаимопомощи в онлайн-формате с механизмом напоминалок и созданием доверенной среды;

приложение для бизнеса, обеспечивающее проверку контрагентов и взаиморасчеты на основе смарт-контрактов и нейросетей.

- Участники программы из первых рук получили информацию о самых актуальных трендах и современных технологиях финансового рынка. Мы надеемся, что выпускники этой программы проявят себя и станут теми, кто придумает и реализует немало интересных, нужных и важных проектов для финансовой отрасли нашей страны, — прокомментировала итоги мероприятия врио ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Эксперты подчеркнули еще одно важную и уникальную характеристику программы. Она заключается в том, что об инновациях рассказывали практикующие специалисты, принявшие участие в создании платежной системы Банка России и платежной системы «Мир», а также стоявшие у истоков Системы быстрых платежей.

- У студентов была возможность пообщаться с экспертами высокого уровня, вооружиться необходимыми навыками и вместе придумать технологии, которые будут полезны обществу и удобны в использовании, — отметила управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.

«Жуки» в Самаре

Наивысших оценок заслужила команда, составленная из студентов Самарского государственного экономического университета и Уральского государственного экономического университета. Ребята презентовали приложение «Мир займов» — своего рода «финансовый тиндер», который позволяет давать и брать деньги в долг физическим лицам без участия микрофинансовых организаций. При этом программа позволяет установить эффективное взаимодействие должника и кредитора.

- Наша программа позволяет решить проблему, как взять или дать деньги в долг, при этом не испортив отношения с друзьями и не опасаясь того, что долг не вернут, - пояснил один из членов команды Дмитрий Александров, студент второго курса СГЭУ, обучающийся по программе «Ценные бумаги и финансовые технологии».

История трех молодых людей, разрабатывающих приложение, отчасти напоминает сюжет популярного комедийного сериала «Жуки». Дмитрий Александров признался, что фильм не смотрел, но парни из команды были бы счастливы, если б их разработка заинтересовала серьезного инвестора.

Одной из целей программы «Финансовые технологии и инновации в платежах» как раз и было показать друг другу потенциальных работодателей и возможных будущих сотрудников.

- Преимущество ребят-студентов в том, что они пока не погружены в устоявшиеся процессы и обладают свежим, «незамыленным» взглядом. Это позволяет им генерировать неожиданные идеи, часть которых может оказаться весьма продуктивной и полезной для развития банковской сферы. Для того и необходимо такое общение, которое происходило в рамках программы, - резюмировал руководитель Финтех Хаба Банка России Григорий Гашников.

Лучшие проектные идеи, защищенные в рамках программы, получат дальнейшее развитие и будут презентованы на масштабных финтех-конференциях, организуемых Банком России и участниками финансового рынка в течение 2023 и 2024 годов.