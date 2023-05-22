«Тренировались по десять часов и сидели на диетах»: самарские гимнастки завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Спортсменок торжественно встретили в аэропорту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские гимнастки стали мастерами спорта и завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике на Кубок Олимпийской чемпионки Анастасии Максимовой в групповых упражнениях. Турнир проходил с 19 по 21 мая в Нижегородской области, а 22 мая девушки вернулись в Самару. Гимнастки Мария Сухинина, Виктория Смирнова, Екатерина Резник, София Иванова и Александра Мухаметчина не только отлично выступили, но и стали мастерами спорта. В аэропорту их торжественно встретили родные и близкие.

Лента, обруч и мячи

В спортивных состязаниях в городе Кстов принимали участие 60 команд, допущенных к программам «Мастер спорта». В многоборье Самарская команда со 2 места прошла в финал. После этого девушки показали второй результат в упражнениях с обручами, а также третий результат - с лентой и мячом. Это позволило команде из Самары взять итоговое «серебро» на соревнованиях.

Девушки завоевали награды престижного турнира. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Эмоции переполняют, выступили очень хорошо, теперь девочки стали мастерами спорта, скоро будет приказ и значки. Мы существенно подняли планку художественной гимнастики Самарской области, - сказала старший тренер сборной команды Самарской области по художественной гимнастике Наталья Емелина.

- Для нас участие в таких соревнованиях – это невероятный опыт, он дает на уверенность в завтрашнем дне, - отметила тренер сборной Самарской области Арина Гурьянова. - Год для нас был очень плодотворный, а впереди кубок России, в котором тоже обязательно будем стремиться показать достойный результат.

Девушек встречали родные и близкие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В феврале этого года сборная Самарской области впервые за долгие годы занимала призовое место на чемпионате Приволжского федерального округа по художественной гимнастике и пробивалась на чемпионат России. Но тогда в Москве гимнастки не смогли показать хорошие результаты.

Спортсменки привезли три медали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Усиленно готовились к состязаниям»

Для того чтобы добиться такого впечатляющего результата, девушкам пришлось немало потрудиться.

Виктория Смирнова признается – занимается гимнастикой с трех лет, уже 13 лет.

- Поначалу, когда только пришли в гимнастику, это казалось развлечением, не более того. Но после первых разрядов поняла, что начался большой ответственный спорт, - рассказывает девушка. - Большие старты, Кубки, чемпионаты, месяцы упорной подготовки, тренировки по 10 часов, диеты. То, что мы дошли до этой цели, очень важно и радостно. Соперницы у нас были сильные, но и мы не слабые. Наш коронный номер – выступление с обручами в черных купальниках. Если честно, я пока не осознала до конца, что я теперь мастер спорта

Арина Гурьянова и Наталья Емелина (слева направо) гордятся успехами своих воспитанниц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я занимаюсь гимнастикой 12 лет, и спорт занимает все мое свободное время, - рассказала Мария Сухинина. - К этим состязаниям мы усиленно готовились. Несмотря на некоторые проблемы в первый день – в зале было некомфортно работать, лента прилипала к телу - мы все преодолели и сумели показать достойный результат. Радостно, что завоевали три медали, очень порадовала торжественная встреча. Мы очень благодарны нашим тренерам за то, что дали нам новые возможности для спортивного развития.