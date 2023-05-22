Рома "Зверь" покорил поклонников. Фото: Ирина Воронкова

21 мая 2023 года вечером стадион «Лада Арена» в Тольятти буквально ходил ходуном - там собрала настоящий аншлаг группа «Звери». Рассказываем, что произошло после концерта «Зверей» в Тольятти 21 мая 2023 года

Загорелый Рома в черной майке

Фронтмен коллектива Рома Билык был одет в черную футболку с названием группы. Он как всегда играл и пел, полностью отдаваясь процессу. Недавно исполнитель вернулся из Египта, поэтому перед поклонниками предстал очень загорелым.

Артист спел любимые зрителями песни. Фото: Ирина Воронкова

Весь концерт зал неустанно пел вместе с солистом. Известно, что многие приехали на выступление любимой группы из других городов. Среди них и самарцы - билеты в столице региона выкупили мгновенно, пришлось ехать в Автоград.

«Мощнейшая энергетика»

Поклонники рок-коллектива делились эмоциями после концерта в соцсетях.

- Концерт «Зверей» в Тольятти прошел супер! Парни отработали отлично, Рома Зверь пел вживую, народа было очень много! В общем круто провели время! - поделилась своим впечатлениями фанатка Ольга.

- Мощнейшая энергетика! Спасибо за концерт! - написала Анастасия.

Концерт прошел при полном аншлаге. Фото: Ирина Воронкова

«Мурашки по коже»

Кто-то переживал по поводу не спетого на концерте хита «Дожди пистолеты».

В сети также появилось пронзительное исполнение песни «Говори». В зале выключили софиты, а пришедшие подняли наверх свои светящиеся телефоны.

Зал подпевал хором

- Наконец-то послушала свою любимую песню «Говори» вживую! Два концерта я ее ждала, и вот это случилось! В мурашках стояла всю песню! Просто такая сильная любовь... что тут сказать! - написала поклонница Екатерина.