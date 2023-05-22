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Общество22 мая 2023 14:45

Долги погашены, но дело не закрыто: самарский адвокат рассказал, могут ли снять обвинения с блогерши Лерчек

Самарский адвокат рассказал, могут ли снять с блогерши Лерчек обвинения после погашения долга
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Валерия и Артем Чекалины погасили долги по налогам

Валерия и Артем Чекалины погасили долги по налогам

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

История уголовного дела против известной тольяттинской блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина – прим. ред.), а также против ее законного супруга Артема вошло в историю, как пособие для блогеров о том, как делать не нужно. Чета Чекалиных обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 311 миллионов рублей, им избрали меру пресечения в виде запрета пользования Интернетом, а также арестовали счета. 3 мая 2023 года тольяттинцы погасили долг перед государством. «КП-Самара» узнала, снимут ли с блогеров-миллионников запреты и закроют ли уголовное дело.

Обвинили в уклонении от уплаты налогов

Фитнес-блогера Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов еще в начале марта этого года. Как сообщили в прокуратуре Москвы, Валерия Чекалина, при пособничестве Артема Чекалина, в период 3 и 4 квартала 2020 года, а также 1-4 кварталов 2021 года, уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость. Также известно, что Лерчек избегала уплаты налогов на доходы физических лиц, в те же 2020-2021 годы. Общая сумма ее задолженности составила 311 млн рублей, что классифицируется как особо крупный размер.

Тольяттинке было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере), а Артему Чекалину - по ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов). Уголовное дело возбудил СК РФ, а столичная прокуратура взяла на контроль расследование и процесс возмещения ущерба.

С марта Лерчек по решению суда не пользуется Интернетом

С марта Лерчек по решению суда не пользуется Интернетом

Фото: Александр РОГОЗА

На суде рыдали о безденежье, а в активах - миллиарды

Дело блогера-миллионника рассматривает Савеловский суд Москвы, там же для тольяттинской семьи избрали меру пресечения. Так, по решению суда Валерия и Артем не могут пользоваться Интернетом. Лерчек слезно умоляла суд разрешить ей хотя бы вести блог, так как это единственный источник дохода ее семьи. Но в процессе следствия выяснилось, что Чекалины лукавят: за несколько лет на волне успеха они успели разжиться и бизнес-активами, и дорогостоящим имуществом, и наверняка, финансовой подушкой на черный день. Хоть глава семьи и утверждал обратное.

Как выяснила «Комсомольская правда», еще несколько месяцев назад Лерчек зарабатывала огромные суммы. Так, ее компания «Би Фит», через которую блогерша торговала своими марафонами стройности, отчиталась о доходах за 2022 год. Оказалось, фирма заработала 2,6 млрд (!) рублей при задекларированной прибыли в 255 миллионов. Почему такая большая разница между выручкой и чистой прибылью, хотя инфобизнес не предполагает существенных затрат, и на какие расходы были потрачены более 2 млрд, - вопрос открытый. Не исключено, что такая бухгалтерия может также заинтересовать проверяющие органы.

Валерия Чекалина (Лерчек) помимо блога имеет собственную линию косметики

Валерия Чекалина (Лерчек) помимо блога имеет собственную линию косметики

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако, кроме скандального марафона похудения и рекламных контрактов в соцсетях, у Чекалиных остался еще один вполне осязаемый бизнес: косметический бренд LETIQUE, продажи которого пара регулярно подогревала запуском так называемого «Колеса фортуны» - стимулирующим розыгрышем машин и айфонов за покупку товаров. Насколько честно была устроена эта акция, и доставались ли кому-то на самом деле дорогие призы, вопрос открытый. Но так или иначе, косметика приносила (и продолжает приносить) Лерчеку огромные деньги даже без ее мелькания в соцсетях.

Так, ООО «Летик Мейкап» на днях отчиталось о доходах за 2022 год. Как выяснил сайт KP.RU, этот проект без преувеличения можно назвать успешным: выручка компании составила 172 млн рублей, а чистая прибыль - 78 млн. Дела идут в гору: по сравнению с 2021 годом финансовые показатели выросли в 1,3 - 1,5 раз. При этом, сколько бы не говорили о заблокированных счетах Чекалиных, движение средств по счетам «Летик Мейкап» никак не ограничено - их можно свободно переводить и снимать. Имущество фирмы не арестовано, деятельность продолжается - косметика по-прежнему продается, принося дивиденды своим владельцам.

Заняли более 300 миллионов и погасили долг перед государством

Несмотря на то, что после избрания меры пресечения в суде Артем Чекалин жаловался журналистам на отсутствие денег – он говорил, что в его кошельке всего лишь 100 тысяч рублей, Чекалины смогли погасить долг перед государством.

- Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела, - сообщил адвокат Константин Третьяков.

Есть вероятность, что обвинят в мошенничестве

Тем временем, Лерчек может стать фигуранткой еще одного уголовного дела - теперь уже о мошенничестве.

- В столичный СК поступают заявления от пострадавших от действий обвиняемых лиц, которым будет дана надлежащая оценка, - заявили в Следственном комитете.

Очевидно, что речь идет о самых популярных продуктах от Лерчека - ее марафонах, участники которых жаловались на подтасовку при розыгрыше призов, и акции "Колесо фортуны". Последнее представляет собой "беспроигрышную" лотерею, в которой за покупки косметики от собственного бренда Чекалиной покупателям обещали айфоны, автомобили и многое другое. Многие жаловались, что так и не получили желанных подарков. Но официального подтверждения этому пока нет.

Адвокат из Тольятти Андрей Майор рассказал, как могут развиваться события дальше

Адвокат из Тольятти Андрей Майор рассказал, как могут развиваться события дальше

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Долг погашен – дело закроют?

Журналист «КП-Самара» поговорила с адвокатом бюро «Хальченко и партнеры» Андреем Майором и узнала, могут ли с тольяттинских блогеров Чекалиных снять обвинения после возмещения ущерба и вернут ли им доступ в Интернет:

- Буквально несколько месяцев назад в закон внесены изменения, которые обязывают прекратить уголовное дело в случае полного погашения задолженности перед налоговым органом, - рассказал юрист. - Но тут не все так просто: во-первых, речь идет не только о возмещении суммы неуплаченного налога. Обвиняемый также должен заплатить все пени и штрафы, которые определил налоговый орган. Если 311 млн. рублей это вся сумма задолженности перед налоговым органом, то дело должны прекратить.

Во-вторых, прекратить дело должны, это факт, но никто не говорит, когда это произойдет. Поэтому, даже несмотря на уплату задолженности, расследование дела может продолжаться еще какое-то время. Если арест и мера пресечения наложены в рамках этого дела, его прекращение повлечет снятие ареста со счетов и отмену меры пресечения.

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