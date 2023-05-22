Долги погашены, но дело не закрыто: самарский адвокат рассказал, могут ли снять обвинения с блогерши Лерчек

Валерия и Артем Чекалины погасили долги по налогам Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

История уголовного дела против известной тольяттинской блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина – прим. ред.), а также против ее законного супруга Артема вошло в историю, как пособие для блогеров о том, как делать не нужно. Чета Чекалиных обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 311 миллионов рублей, им избрали меру пресечения в виде запрета пользования Интернетом, а также арестовали счета. 3 мая 2023 года тольяттинцы погасили долг перед государством. «КП-Самара» узнала, снимут ли с блогеров-миллионников запреты и закроют ли уголовное дело.

Обвинили в уклонении от уплаты налогов

Фитнес-блогера Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов еще в начале марта этого года. Как сообщили в прокуратуре Москвы, Валерия Чекалина, при пособничестве Артема Чекалина, в период 3 и 4 квартала 2020 года, а также 1-4 кварталов 2021 года, уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость. Также известно, что Лерчек избегала уплаты налогов на доходы физических лиц, в те же 2020-2021 годы. Общая сумма ее задолженности составила 311 млн рублей, что классифицируется как особо крупный размер.

Тольяттинке было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере), а Артему Чекалину - по ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов). Уголовное дело возбудил СК РФ, а столичная прокуратура взяла на контроль расследование и процесс возмещения ущерба.

С марта Лерчек по решению суда не пользуется Интернетом Фото: Александр РОГОЗА

На суде рыдали о безденежье, а в активах - миллиарды

Дело блогера-миллионника рассматривает Савеловский суд Москвы, там же для тольяттинской семьи избрали меру пресечения. Так, по решению суда Валерия и Артем не могут пользоваться Интернетом. Лерчек слезно умоляла суд разрешить ей хотя бы вести блог, так как это единственный источник дохода ее семьи. Но в процессе следствия выяснилось, что Чекалины лукавят: за несколько лет на волне успеха они успели разжиться и бизнес-активами, и дорогостоящим имуществом, и наверняка, финансовой подушкой на черный день. Хоть глава семьи и утверждал обратное.

Как выяснила «Комсомольская правда», еще несколько месяцев назад Лерчек зарабатывала огромные суммы. Так, ее компания «Би Фит», через которую блогерша торговала своими марафонами стройности, отчиталась о доходах за 2022 год. Оказалось, фирма заработала 2,6 млрд (!) рублей при задекларированной прибыли в 255 миллионов. Почему такая большая разница между выручкой и чистой прибылью, хотя инфобизнес не предполагает существенных затрат, и на какие расходы были потрачены более 2 млрд, - вопрос открытый. Не исключено, что такая бухгалтерия может также заинтересовать проверяющие органы.

Валерия Чекалина (Лерчек) помимо блога имеет собственную линию косметики Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако, кроме скандального марафона похудения и рекламных контрактов в соцсетях, у Чекалиных остался еще один вполне осязаемый бизнес: косметический бренд LETIQUE, продажи которого пара регулярно подогревала запуском так называемого «Колеса фортуны» - стимулирующим розыгрышем машин и айфонов за покупку товаров. Насколько честно была устроена эта акция, и доставались ли кому-то на самом деле дорогие призы, вопрос открытый. Но так или иначе, косметика приносила (и продолжает приносить) Лерчеку огромные деньги даже без ее мелькания в соцсетях.

Так, ООО «Летик Мейкап» на днях отчиталось о доходах за 2022 год. Как выяснил сайт KP.RU, этот проект без преувеличения можно назвать успешным: выручка компании составила 172 млн рублей, а чистая прибыль - 78 млн. Дела идут в гору: по сравнению с 2021 годом финансовые показатели выросли в 1,3 - 1,5 раз. При этом, сколько бы не говорили о заблокированных счетах Чекалиных, движение средств по счетам «Летик Мейкап» никак не ограничено - их можно свободно переводить и снимать. Имущество фирмы не арестовано, деятельность продолжается - косметика по-прежнему продается, принося дивиденды своим владельцам.

Заняли более 300 миллионов и погасили долг перед государством

Несмотря на то, что после избрания меры пресечения в суде Артем Чекалин жаловался журналистам на отсутствие денег – он говорил, что в его кошельке всего лишь 100 тысяч рублей, Чекалины смогли погасить долг перед государством.

- Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела, - сообщил адвокат Константин Третьяков.

Есть вероятность, что обвинят в мошенничестве

Тем временем, Лерчек может стать фигуранткой еще одного уголовного дела - теперь уже о мошенничестве.

- В столичный СК поступают заявления от пострадавших от действий обвиняемых лиц, которым будет дана надлежащая оценка, - заявили в Следственном комитете.

Очевидно, что речь идет о самых популярных продуктах от Лерчека - ее марафонах, участники которых жаловались на подтасовку при розыгрыше призов, и акции "Колесо фортуны". Последнее представляет собой "беспроигрышную" лотерею, в которой за покупки косметики от собственного бренда Чекалиной покупателям обещали айфоны, автомобили и многое другое. Многие жаловались, что так и не получили желанных подарков. Но официального подтверждения этому пока нет.

Адвокат из Тольятти Андрей Майор рассказал, как могут развиваться события дальше Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Долг погашен – дело закроют?

Журналист «КП-Самара» поговорила с адвокатом бюро «Хальченко и партнеры» Андреем Майором и узнала, могут ли с тольяттинских блогеров Чекалиных снять обвинения после возмещения ущерба и вернут ли им доступ в Интернет:

- Буквально несколько месяцев назад в закон внесены изменения, которые обязывают прекратить уголовное дело в случае полного погашения задолженности перед налоговым органом, - рассказал юрист. - Но тут не все так просто: во-первых, речь идет не только о возмещении суммы неуплаченного налога. Обвиняемый также должен заплатить все пени и штрафы, которые определил налоговый орган. Если 311 млн. рублей это вся сумма задолженности перед налоговым органом, то дело должны прекратить.

Во-вторых, прекратить дело должны, это факт, но никто не говорит, когда это произойдет. Поэтому, даже несмотря на уплату задолженности, расследование дела может продолжаться еще какое-то время. Если арест и мера пресечения наложены в рамках этого дела, его прекращение повлечет снятие ареста со счетов и отмену меры пресечения.

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