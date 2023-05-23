Поможет в освоении Луны: китайский ученый разработал в Самаре программу для управления спутниками в окололунном пространстве

Разработка молодого специалиста позволит увеличить время активной работы космических аппаратов / Фото: Олеся Орина / Самарский университет

В Самарском университете имени С.П. Королева разработали программу для эффективного управления спутниками в окололунном пространстве. В перспективе ее можно будет использовать при освоении Луны. Автор платформы – молодой китайский ученый Ду Чунжуй.

Подберет оптимальное управление для спутников

Сейчас многие страны разрабатывают концепцию лунной космической станции (ЛКС). Ее можно будет использовать как базовую платформу для исследования Луны и других планет, а также для изучения возможных проблем при долгосрочных полетах человека в дальний космос. Для работы станции и проведения исследований необходимы будут спутники. Созданная китайским ученым программа позволит управлять движением этих космических аппаратов в окололунном пространстве.

– Методики выбора оптимального управления, разработанные мною совместно с научным руководителем, уменьшат необходимость в дополнительных запусках электроракетных двигателей для коррекции орбиты. Это значит, что запасов топлива на борту спутников будет хватать на более продолжительную эксплуатацию. Увеличится и время активной работы спутниковой системы, – отметил Ду Чунжуй.

По словам ученого, его программа позволит в случае необходимости оперативно менять рабочие орбиты спутников. Платформа автоматически рассчитает параметры закона управления для перемещения аппаратов. Она учтет сразу множество данных: массу спутника, траекторию движения, вид орбиты, гравитационное влияние Луны и Земли.

«Чудеса» точек Лагранжа

Новизна проекта китайского ученого заключается в том, что его программа рассчитывает полеты спутников не вокруг Луны, а в окололунном пространстве, вокруг точек либрации (Лагранжа).

- Небольшой объект, очутившийся в такой точке, оказывается как бы в гравитационной «невесомости» или равновесии - его не притягивает, не влечет ни к одному из двух массивных небесных тел, под чье влияние он, казалось бы, попал. Установлено, что если по орбитам вокруг этих точек запустить космические аппараты, то траектории их движения будут надежными и стабильными, - подчеркнули в самарском вузе.

На каждую систему вращающейся пары небесных тел приходится по пять точек либрации. Программа молодого специалиста рассчитывает орбиты для двух точек L1 и L2. Одна находится между Землей и Луной (она может стать идеальным местом для размещения ЛКС), а вторая – за обратной стороной Луны (на орбитах вокруг этой точки можно разместить спутники).

«Раньше никто этого не делал»

– Раньше никто не делал подобных программ для расчета перемещений между различными орбитами вокруг точек Лагранжа. Орбиты вокруг точек Лагранжа гораздо более устойчивы, стабильны и надежны. Для размещения спутниковых группировок лучше использовать их, чем нестабильные орбиты вокруг Луны, – отметила научный руководитель Ду Чунжуя, завкафедрой динамики полета и систем управления Самарского университета Ольга Старинова.

Она подчеркнула, что Луна имеет гравитационные аномалии. Из-за этого траектория движения спутника, летающего вокруг Луны, будет постоянно искажаться. Чтобы скорректировать движение, нужно будет постоянно включать двигатели. В таком случае топливо и время работы космического аппарата могут быстро закончиться. Решение, предложенное китайским ученым, призвано решить эти проблемы.

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