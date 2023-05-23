Расписание электричек на некоторых направлениях изменится Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

С 23 мая 2023 года на нескольких перегонах Куйбышевской железной дороги начинается капитальный ремонт. Из-за него будет скорректирован график движения пригородных поездов. Рассказываем, как будут ездить электрички в Самарской области в мае-июне 2023 года.

Расписание электричек на участке Самара-Похвистнево в мае-июне 2023 года

На указанном участке стартует капремонт пути на перегоне Тургеневка – Кинель, поэтому в расписание внесен ряд изменений.

23 и 30 мая 2023 года пригородный поезд № 7509 Похвистнево (отпр. 16.05) – Самара (приб. 18.50) устанавливается сообщением Похвистнево – Мирная и проследует по измененному расписанию. Из Похвистнево электропоезд отъедет в 15.17, а на станцию Мирная прибудет в 17.41.

23, 24, 25, 30, 31 мая, 1 июня 2023 года отменяется электричка № 7530 Самара (отпр. 21.04) –Новоотрадная (приб.22.47).

Также в эти дни изменится график движения следующих пригородных поездов:

- поезд № 6519 Похвистнево (отпр.18.51) – Самара (приб.21.37) проследует по измененному расписанию: Похвистнево он (отпр. 18.49) - Самара (приб. в 21.47);

- поезд № 6528 Самара (отпр.19.30) – Похвистнево (приб.22.09) на участке Кинель – Похвистнево проследует по измененному расписанию: Самары (отпр.19.30) - Кинель (20.24-20.43) - Похвистнево (приб. 22.27);

24, 25, 26, 31 мая, 1, 2 июня 2023 года отменятся три электрички: № 7504 Самара (отпр.05.11) –Похвистнево (приб.07.52), № 7510 Самара (отпр.09.00) – Похвистнево (приб.11.39) и № 7503 Похвистнево (отпр.11.13) – Самара (приб.13.58).

Изменяется расписание следующих пригородных поездов:

- поезд № 7509 Похвистнево (отпр.16.05) – Самара (приб.18.50) устанавливается сообщением Кинель (отпр.17.52) – Самара (приб.18.50,) на участке Похвистнево – Кинель отменяется;

- поезд № 6529 Новоотрадная (отпр.05.39) – Самара (приб.07.27) проследует по измененному расписанию: отправится в 05.30 и на конечный пункт приедет в 07.27;

- поезд № 6520 Самара (отпр.15.28) – Похвистнево (приб.18.07) из Самары выедет в 15.05, а в Похвистнево прибудет в 17.45;

- поезд № 6527 Похвистнево (отпр.05.56) – Самара (приб.08.45) из Похвистнева отъедет в 06.41, а в Самару прибудет в 09.39.

Расписание электричек на участке Мирная-Самара-Сызрань в мае-июне 2023

На этом участке с сегодняшнего дня ремонт начался на перегоне Новокуйбышевская - Липяги. 23, 24, 25, 30, 31 мая, 1 июня движение пригородных поездов скорректировано.

23, 24, 30, 31 мая 2023 года отменяются электрички № 7565 Мирная (отпр.14.16) –Сызрань-1 (приб.17.11), № 7103 Самара (отпр.16.02) – Сызрань-1 (приб.17.55), № 7558 Сызрань-1 (отпр.15.07) –Мирная (приб.18.00), № 6539 Мирная (отпр.18.01) –Новокуйбышевская(приб.18.53.).

Изменится расписание следующих пригородных поездов:

- поезд № 6567 Мирная (отпр.15.54) – Безенчук (приб.17.32)

проследует по измененному расписанию Мирная(отпр.15.36)-Безенчук (приб.17.14);

- поезд № 6571/7573 Мирная (отпр.18.54) –Сызрань (приб.22.05)

на участке Самара - Сызрань проследует по измененному расписанию: Мирная(отпр.18.54) - Самара(19.19-19.24) – Сызрань-1 (приб.22.10);

- поезд № 6577 Мирная (отпр.20.15) – Безенчук (приб.21.52)

проследует по измененному расписанию Мирная (отпр.20.24 )-Безенчук (приб.22.15);

- поезд № 6560 Безенчук (отпр.17.51) – Самара (приб.19.10)

устанавливается сообщением Сызрань (отпр.16.36) – Самара (приб.19.06);

- поезд № 7562 Сызрань-1 (отпр.18.14) – Мирная (приб.21.05)

проследует по измененному расписанию: Сызрань-1 (отпр.17.55) - Самара (приб.20.23-отпр.20.24) – Мирная (приб.20.49).

24, 25, 31 мая, 1 июня 2023 года отменяются следующие электрички:

- № 6576 Безенчук (отпр.05.21) –Мирная (приб.07.00);

- № 7570 Сызрань-1 (отпр.05.57) –Мирная (приб.08.51);

- № 7552 Сызрань-1 (отпр.09.33) –Мирная (приб.12.27);

- № 6561 Мирная (отпр.11.35) – Безенчук (приб.13.13);

- № 7104 Сызрань-1 (отпр.08.44) –Самара (приб.10.44);

- № 7545 Самара (отпр.07.36) –Новокуйбышевская(приб.08.02);

- № 7544 Новокуйбышевская (отпр.08.14) – Самара (приб.08.40).

Изменяется расписание движения следующих пригородных поездов:

- поезд № 6578 Безенчук (отпр.04.37) – Мирная (приб.06.15)

проследует по измененному расписанию: Безенчук (отпр.04.34)-Мирная (приб.06.15);

- поезд № 6574 Безенчук (отпр.08.07) –Мирная (приб.09.45)

устанавливается сообщением Сызрань (отпр.06.50) – Мирная (приб.09.45);

- поезд № 6580 Чапаевск (отпр.06.45) –Мирная (приб.08.02)

на участке Чапаевск – Самара проследует по измененному расписанию: Чапаевск (отпр.06.42) – Самара (07.35-07.37) – Мирная (приб.08.02);

- поезд № 7553 Самара (отпр.06.35) – Безенчук (приб.07.47) устанавливается сообщением Самара (отпр.06.35) – Сызрань-1 (приб.09.04);

- поезд № 7572 Сызрань-1 (отпр.04.47) – Самара (приб.07.14)

проследует по измененному расписанию: Сызрань-1 (отпр.04.37) - Самара (приб.07.07-отпр.07.08) – Мирная (приб.07.34).

С 1 июня 2023 года на участке Самара - Жигулевское море назначается ежедневный поезд № 6310/6309 Самара (отпр.12.28) – Курумоч (приб.13.56). С этой же даты отменяется поезд № 6322/6321 Самара (отпр.13.05) – Курумоч (приб.14.31).

С 1 июня 2023 года на участке Сызрань – Самара – Мирная отменяется поезд № 6552 Сызрань-1 (отпр.09.33) – Мирная (приб.12.27), а вместо него назначается ежедневный поезд № 6554 Сызрань-1 (отпр.09.33) – Самара (приб.12.00).