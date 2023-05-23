Насыпал порошок и нажал «Пуск»: в Самарской области пьяный живодер постирал кошку в стиральной машине

Житель Новокуйбышевска признался в жестокой расправе над кошкой своего отца Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Изощренный способ отомстить обидчику

Александру О. 37 лет. Он живет с отцом в Новокуйбышевске, личная жизнь не сложилась, он нашел себе утешение в крепком алкоголе. На днях мужчина не рассчитал дозу спиртного и сильно повздорил со своим пожилым отцом. Обиженный сын не придумал ничего лучше, как отомстить родному папе, причем затуманенный разум выдал идею убить любимую кошку родственника. Александр взял беззащитное животное и закрыл ее в стиральной машине, после он насыпал в лоток стиральный порошок и нажал кнопку «Пуск». Кошка умирала мучительной смертью внутри металлической, крутящейся на высоких оборотах, центрифуги, а довольный свершившейся местью садист спокойно лег спать. Когда отец увидел то, что натворил его пьяный сынок, он сразу же написал на живодера в полицию.

Об этом узнали соседи пенсионера и написали пост в социальных сетях. Новость сразу же разлетелась по пабликам и даже стала центром обсуждения в федеральных зоозащитных группах. Журналист «КП-Самара» узнала подробности страшной истории.

- Уму непостижимо! Как же так можно жестоко поступить с беззащитным животным. Изверг! – такие комментарии в различных интерпретациях можно почитать под опубликованной новостью из Новокуйбышевска в разных пабликах. Неравнодушные люди не могут сдержать эмоций, ведь способ убийства Александр О. действительно выбрал самый изощренный.

Активисты начали писать письма депутатам, в следственный комитет и прокуратуру, чтобы ситуацию взяли на контроль. Заявление в полицию от пенсионера было принято. Как нам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Пожилой отец очень любил своего питомца и написал заявление на сына Фото: из соцсетей

«Может, кошка сама туда прыгнула»

Мы поговорили со знакомыми семьи Александра О. и узнали, что могло сподвигнуть мужчину на такой жестокий поступок. Как нам рассказали знакомые семьи, мужчина уже признался в содеянном.

- Мы с ним работали давно вместе. Тогда я не замечал за ним ничего необычного. Выпивал, да. Сложно поверить, что он на такое способен. Может, кошка сама в машинку прыгнула, а он не заметил и включил, - предположил Петр Г.

Какое наказание может ждать живодера

Об этой жуткой истории узнали зоозащитники из всероссийского движения «Горячая линия по защите животных». Представители организации уже подготовили свои запросы, которые в скором времени будут направлены во многие профильные организации и ведомства, в том числе на федеральном уровне.

- Наказание вполне реальное, если дело предано огласке, то в большинстве своем случае живодеров привлекают к ответственности. Тем более он признал свою вину. Безусловно считается убийством с садистскими методами, - ответили нам представители «Горячей линии по защите животных».

Мы узнали у юриста, какое наказание может ждать Александра из Новокуйбышевска. Адвокат Коллегии адвокатов Самарской области «Правовой советник» Руслан Берсагуров рассказал «КП-Самара», что за жестокое убийство кошки с применением садистских методов живодер может отправиться в тюрьму.

- В данном случае за содеянное мужчину могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 245 УК РФ. Данная норма уголовного закона устанавливает ответственность за жесткое обращение с животными. За совершение указанного преступления предусмотрен ряд наказаний, самое мягкое это штраф в размере до 80 тысяч рублей, а наиболее строгое - лишение свободы до трех лет. Если правоприменитель признает, что жесткое обращение с животным совершено с применением садистских методов, то ответственность наступает уже по п. "в" ч. 2 ст. 245 УК РФ и предполагает более суровое наказание, вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, - рассказал адвокат.

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