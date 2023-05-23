«Современные дети переполнены информацией»: учитель физики из Самарской области рассказал о тонкостях профессии

Помимо работы, учитель физики интересуется фотоделом. Фото: Артем Карпов

Учитель – один из важных людей в жизни каждого человека. У него множество ролей: это второй родитель, друг, наставник. Совместить их все – задача непростая, но истинному педагогу она дается легко. Пример тому – учитель физики из Елховского района Артем Карпов. Мужчина трудится в этой профессии более 30 лет и отмечает: интерес можно пробудить в любом ребенке.

«В работе учителя множество плюсов»

Артем Карпов работает в школе села Никитинка. Он пришел в профессию в 1992 году, после окончания Куйбышевского государственного педагогического института, где учился на факультете математики, физики и информатики. В 1993 году он пришел в Никитинскую школу, будучи юным педагогом.

– Я работаю учителем уже больше 30 лет и сейчас мне уже сложно сказать, была ли это мечта моего детства. Но одно знаю точно: моя работа мне очень нравится. Я люблю общаться с детьми. Есть, конечно и минусы – например, сейчас у нас очень много работы с бумагами. Но в целом профессия учителя – это сплошные плюсы, – поделился с «КП-Самара» Артем Карпов.

Будучи увлеченным человеком, Артем творчески подходит к занятиям. Его яркие, увлекательные уроки надолго остаются в памяти учеников. Коллеги отмечают: в копилке у педагога множество приемов, которые позволяют доносить школьникам сложную информацию в упрощенном виде. А чувство юмора делают занятия легкими, непринужденными и вызывают у ребят интерес к учебе.

– Сейчас чаще можно услышать, что современные дети потеряли интерес к учебе. Я с этим не согласен – дети очень любопытные. Проблема в том, что сейчас поток информации очень большой – в том числе, из интернета. Дети ею переполнены, из-за этого изменения в общении есть. Но все заинтересовать можно любого ученика – все они любят эмоции, удивление, – отмечает педагог.

Проверка экзаменов и любовь к фотоделу

Артем Карпов – человек разносторонний. Его деятельность выходит за рамки школы. В частности, он выступает экспертом по проверке экзаменационных работ по физике в 9 классе. А в свободное от работы время увлекается… Фотоделом. Страничка педагога в социальных сетях заполнена потрясающими снимками, сделанными в окрестностях Никитинки. Красочные атмосферные явление, цветение природы и будни животного мира – все буквально застыло в работах учителя физики.

Фотографии Артема Карпова уже оценили на высоком уровне. Они попали в поле зрения губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, когда тот посетил сельский ДК Елховском районе. На них – животные и птицы региона: пушистый совенок пытается заглянуть в объектив фотографа, а рыжий кот уютно разместился на подсолнухе.

– Эти снимки были сделаны во дворе, в перелесках родного села Никитинка, на Зеленой горе. Уникальные кадры повсюду, главное – уметь их видеть, – рассказал Артем Карпов.

Губернатор предложил учителю-фотографу отобрать самые любимые снимки, чтобы в дальнейшем отправить их на выставку «Россия», которая откроется на ВДНХ 4 ноября. Теперь работы сельского учителя отправятся покорять Москву.

Советы наставникам

Говоря о том, тяжело ли совмещать в себе сразу несколько ролей, Артем отмечает: никаких сложностей нет.

– По другому в нашей профессии просто нельзя. На самом деле для того, чтобы быть хорошим наставником, нужно делать всего две вещи: всегда быть в курсе событий и любить детей. Иначе никак, – подчеркнул Артем Карпов.

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