«Я сама у родителей 15 по счету»: к 35 годам самарчанка родила девятерых и останавливаться не собирается

35-летняя многодетная мать из Самарской области рассказала, как все успевает. Фото: предоставлено «КП-Самара»

17 лет назад между Светланой и Владимиром вспыхнули сильные чувства. Влюбленная пара решила пожениться. По счастливому сценарию, вскоре после свадьбы у супругов родилась дочь, через два года сын, а потом вновь дочь и сын…Сегодня в семье Пукиш растут девять детей, самой младшенькой — полгода. Глава семейства трудится слесарем-ремонтником, а многодетная мама воспитывает детей и следит за хозяйством. Светлана Пукиш рассказала журналисту «КП-Самара», как ей удается все успевать: растить детей, следить за хозяйством и заниматься любимым делом.

«При первой встрече стал говорить о семье»

Светлану и Владимира в буквальном смысле свела музыка. Пара впервые встретилась в колледже, где оба на тот момент проходили обучение. Светлана призналась: сначала подумала, что будущий супруг — учитель.

-Он был старше на 8 лет и серьезнее на фоне остальных студентов, поэтому я была уверена, что в колледже он работает, а не учится, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Светлана Пукиш. - А после мы собрались компанией однокурсников гулять на самарскую набережную. Там-то я его и встретила!

Глава семьи трудится слесарем-ремонтником на одном из самарских заводов. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Тогда, по словам Светланы, Владимир был решителен. Мужчина не начал разговор с погоды, а сразу перешел к делу.

-Он сразу завел тему о своей семье, стал рассказывать мне про родителей. Меня это, конечно, смутило. Я подумала: «чего это он хочет от меня?», - говорит девушка. - Оказалось, что обо мне ему рассказали его знакомые, с которыми я столкнулась на одной свадьбе. После торжества они ему сказали про меня, мол, поедешь учиться в колледж — приглядись.

Правда, после окончания учебы молодые люди потеряли общение. Да еще и Светлана решила сменить свой номер телефона. А после в ситуацию не вмешалась ее сестра.

-Номер моего мужа тогда остался у сестры в телефоне. Она предложила ему написать, но я, честно говоря, хотела пошутить, поэтому и не думала о чем-то серьезном. Но у нас завязалось общение. Мы постоянно переписывались.

«Получил разрешение моих родителей»

С последней встречи прошел год. А после в Самару приехали известные хоровые вокалисты, которых знали и Светлана, и Владимир. На их концерте они и столкнулись.

-После встречи с певцами Владимир уехал, а через две недели вернулся уже с предложением.

Мужчина подошел к этому делу официально и серьезно. Сначала Владимир встретился с матерью и отцом Светланы.

Светлану и Владимира в буквальном смысле свела музыка. Фото: предоставлено «КП-Самара»

-Муж получил разрешение моих родителей. Еще помню, как он подошел ко мне и сказал, что хочет, чтобы я стала спутницей его жизни, - улыбается Светлана.

Так в 2006 году пара сыграла свадьбу. Уже вскоре после свадьбы у семьи Пукиш родилась первая дочь. А еще через два года у пары появился сын, после снова дочь и сын. Сегодня Светлана и Владимир воспитывают девять детей: Вика 16 лет, Даник 14 лет, Маша 13 лет, Паша 11 лет, Милана 9 лет, Вова 7 лет, Света 6 лет, Рита 4 года, а самой младшенькой дочке Лизе всего полгода.

-Двое наших деток — особенные, но мы справляемся. И старшие, и младшие у нас самостоятельные. Я лишь со стороны контролирую, поэтому проблем никаких нет.

«В свободное время люблю мастерить столы и полки»

Глава семьи трудится слесарем-ремонтником на одном из самарских заводов. А вот Светлана — домохозяйка. Жительница Кинеля ухаживает за особенными детками и следит за хозяйством.

-Я не только стираю, готовлю и убираю, но еще и слежу за огородом. Мы с мужем, например, держим две теплицы.

В семье Пукиш растут девять детей, самой младшенькой — полгода. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Светлана призналась: в делах помогают старшие дети, поэтому времени остается и на хобби.

-Я люблю мастерить из дерева полки, столы и игрушки. Делала вот деткам игровую кухню. Недавно сама изготовила компьютерный стол в стиле лофт, очень мне нравится. Для меня работа в мастерской — настоящий отдых, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Светлана Пукиш. - А вообще, наверное, нет инструмента, который я бы не держала.

Активности 35-летней Светланы можно искренне позавидовать. По словам волжанки, силы ей дарят сами дети.

-Честно говоря, мне даже иногда времени не хватает. Смотрю, а уже день заканчивается! А я бы еще столько бы сделать могла. Я считаю, сколько Бог дает детей, столько и посылает сил!

«Останавливаться на девятом ребенке не собираемся»

По словам девушки, нагрузку она стала замечать только тогда, когда на свет появился 7 ребенок. И то лишь физическую, но никак не моральную.

-Конечно, у всех все индивидуально. Кому-то с одним хорошо, а кто-то и десятерых детей не замечает. Единственное, что я бы всем посоветовала, так это не унывать и не роптать. Надо все принимать с улыбкой.

Конечно, если пофантазировать и представить образ многодетной матери девятерых детей, то к Светлане он точно не имеет никакого отношения.

-Многие мамы даже двоих детей часто выглядят уставшими, а когда знакомые видят меня, то всегда отмечают, что я всегда радостная и полна сил, - улыбается девушка.

И Владимир, и Светлана выросли в многодетных семьях. Девушка у родителей 15 по счету.

-Конечно, это большой пример для меня. Нас всех приучали к труду! Я многому научилась у родителей. С детства знала, что у меня родятся 10 детей. Пока еще 9. Не знаю, может будет и больше. Останавливаться мы не собираемся. Конечно, именно сейчас не планируем.

По словам Светланы, муж с особой любовью принимает каждого ребенка, хотя в начале отношений вряд ли он мог подумать, что семья Пукиш будет многодетной.

-Мы стараемся трудиться! Наши дети ни в чем не нуждаются. Конечно, есть и поддержка от государства и местных властей. Нам помогли приобрести дом, теплицы. Обещали помочь и с машиной, но пока ждем. А так, конечно, хочу сказать, что на государство полностью надеяться не надо. Нужно работать самим и добиваться своих целей! Только так.

Кстати, супруги имеют награды за воспитание детей: знак отличия «Материнская доблесть» II степени, знак общественного признания «Во славу отцовства». А недавно Светлана и Владимир были награждены медалью ордена «Родительская слава».