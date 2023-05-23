Прощались со школой на берегу Волги: как Самара отметила Последний звонок в 2023 году

В этот день выпускники находились в прекрасном настроении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 23 мая 2023 года, в школах Самары и других городах губернии состоялся традиционный Последний звонок. Со школой простились тысячи юных жителей губернии. Показываем, как областная столица отметила торжественное мероприятие в 2023 году.

Красивых девушек с белыми фартуками и бантами, нарядных парней с улыбками на лицах сегодня можно было встретить в разных уголках города. Несмотря на то, что Последний звонок – событие немного грустное, ребята казались вполне довольными. Они улыбались, прощаясь со школьными стенками с легкой ноткой грусти.

Нарядные виновники торжества притягивали взгляды прохожих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие выпускники решили провести этот день на пляже. Видимо, сказалась сильная жара: температура воздуха в Самаре поднялась до +30 градусов. Полупустые пляжи, свежий волжский воздух и школьные друзья рядом – все это позволило сделать один из важных дней в жизни незабываемым.

Жаркая погода вынудила ребят отправиться на пляжи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отметим, что во всех школах сегодня прошли торжественные линейки. Ученики также посмотрели видеоролик «Последний звонок 2023» в рамках акции «Марафон побед: спасибо, учитель!». Мероприятия посетили губернатор Дмитрий Азаров, представители региональных министерств, мэр Елена Лапушкина, депутаты губернской и городской думы и другие.

Всего в 2023 году из школ Самары выпустились более 15 тысяч будущих студентов. Из них 11,1 тысяч – ученики девятых классов и более 4 тысяч – одиннадцатых.

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