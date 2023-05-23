Больше тысячи рабочих мест: в Самаре открылся крупнейший сервисный центр ВТБ

ВТБ открыл в Самаре крупнейший сервисный центр Фото: Ольга НОВИКОВА

23 мая 2023 года в Самаре открылся крупнейший сервисный центр ВТБ по поддержке розничных и корпоративных клиентов. Он обеспечит жителям Самарской области 1,3 тысячи рабочих мест и станет крупнейшим в сети банка в России. В открытии центра приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, а также руководитель ВТБ в Самарской области Максим Папков.

Будет обрабатывать каждое четвертое обращение

Сервисный центр занимает свыше 11 тыс. кв. метров на шести этажах современного бизнес-центра. Здесь созданы все условия для работы сотрудников розничного бизнеса и специалистов поддержки и контроля – финансового, юридического и административного. Контакт-центр, рассчитанный на 500 сотрудников, станет одним из крупнейших в сети банка. Специалисты линии поддержки будут работать круглосуточно, обеспечивая клиентам со всей России онлайн-поддержку по любым вопросам днем и ночью. Уже сегодня на этот контакт-центр приходится 17% общего трафика обращений – это около 350 тыс. звонков ежемесячно. А в перспективе он будет обрабатывать каждое четвертое обращение клиентов ВТБ на линии поддержки. Кроме того, в новом офисе откроется федеральный круглосуточный ситуационный центр для мониторинга нештатных ситуаций банка и их оперативного устранения.

. Специалисты линии поддержки будут работать круглосуточно Фото: Ольга НОВИКОВА

- Центр будет работать на всю Россию по разным компетенциям – это не только клиентская поддержка, но и юридическая, сервисная поддержка всех офисов ВТБ. Сегодня это одна из штаб-квартир ВТБ в стране, что, конечно, создает условия для роста числа рабочих мест, - отметил Дмитрий Азаров. - 1300 рабочих мест – это очень серьезно. Восемьсот сотрудников уже набрано, идет набор еще пятисот, до конца года коллеги полностью должны укомплектовать офис.

Глобальный центр компетенций

Первый сервисный центр ВТБ открыл в Самаре еще в 2017 году. Более 400 специалистов обеспечивают IT-поддержку бизнеса. Для сотрудников банка созданы условия работы: высокотехнологичные рабочие места, столовые, зоны для отдыха, душевые комнаты и мягкие зоны для эмоциональной разрядки.

В учебных классах новички постигают премудрости профессии Фото: Ольга НОВИКОВА

- Финансовые организации находятся на связи с клиентами в режиме 24/7 в наиболее удобных для них каналах. ВТБ активно развивает свое присутствие в цифровых сервисах, чат-ботах и мессенджерах, при этом миллионы пользователей по-прежнему выбирают личное общение со специалистами для решения финансовых вопросов, - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - Самара стала для ВТБ глобальным центром компетенций сотрудников, которые оказывают клиентскую поддержку различного уровня и сложности. В 2017 г. мы открыли здесь первый сервисный центр для IT-поддержки, а сегодняшний запуск передового сервисного центра в перспективе позволит банку не только усилить и ускорить решение клиентских вопросов, но и увеличить общее число рабочих мест в регионе почти до 2 тысяч человек. Нам здесь комфортно создавать рабочие места, инвестировать в эту территорию, потому что здесь очень благоприятный инвестиционный климат, квалифицированный персонал.

Восемьсот сотрудников уже набрано, идет набор еще пятисот Фото: Ольга НОВИКОВА

Выдали стотысячную Карту жителя

В тот же день в Самаре Дмитрий Азаров и Анатолий Печатников торжественно вручили юбилейную – стотысячную Карту жителя Самарской области. Ее обладательницей стала клиентка банка ВТБ Екатерина Рогачева.

- О Карте жителя узнала на работе – просто услышала, как коллеги обсуждают, и заинтересовалась, - рассказала Екатерина. – Узнала подробности и поняла, что это очень удобно – сочетание дебетовой карты, транспортной и социальной, скидки и партнерские сервисы. Особенно актуальны для меня скидки на билеты в театры. Мы с мужем очень любим ходить на спектакли, думаю, что ему тоже такую карту оформим.

Самарчанке торжественно вручили стотысячную карту жителя Фото: Ольга НОВИКОВА

Проекта Карта жителя Самарской области реализуется региональным департаментом информационных технологий и связи совместно с платежной системой «Мир».

- Несколько лет назад в ходе своего Послания я как раз предложил такую карту разработать. Это очень интересный, сложносочиненный продукт, и здесь очень важно было заручиться поддержкой надежных партнеров. Сегодня три банка являются партнерами по Карте жителя Самарской области, более 80% карт выдано как раз в сотрудничестве с ВТБ», - сказал губернатор.

Новые рабочие места уже ждут самарцев

75% всех Карт жителя в Самарской области эмитировал ВТБ. Это 75 тысяч карт жителя - втрое больше показателя на начало года. До конца года банк планирует увеличить этот показатель до 150 тысяч.

- ВТБ нацелен на максимальную доступность ежедневных банковских сервисов в рамках дебетовых карт, по которым сегодня совершается большинство повседневных операций. Мы активно поддерживаем региональные инициативы по их дополнению социально значимыми небанковскими продуктами и услугами, которые упрощают клиентам жизнь в городской среде и направлены на социальную поддержку льготных категорий населения, - отметил Анатолий Печатников. - Карта жителя при участии ВТБ уже запущена в 11 регионах России, а Самара по числу эмитированных универсальных карт находится в тройке лидеров. Проект стал популярным в регионе, поэтому до конца года мы рассчитываем увеличить портфель выпущенных карт почти вдвое – до 150 тысяч.

Карта жителя Самарской области от ВТБ работает как дебетовая с возможностью управлять своими средствами в ВТБ Онлайн. На нее можно зачислять зарплату, все виды соцвыплат, копить бонусы в рамках программы лояльности. В продукт интегрировано приложение для оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте и полис ОМС. Он также работает, как многофункциональная скидочная карта, которой можно воспользоваться более чем в 200 магазинах и компаниях. Продукт можно оформить во всех отделениях ВТБ и МФЦ на территории региона, заявку на оформление карты можно заполнить дистанционно на портале карты жителя Самарской области. Выпуск и обслуживание бесплатные.