«Поможет искусственный дождь»: самарский эксперт рассказал, когда исчезнет тополиный пух

В этом году сезон цветения тополей начался раньше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тепло в Самарскую область в 2023 году пришло слишком рано, поэтому и привычные для лета природные явление накрыли губернию уже в мае. Например, значительно раньше начался сезон цветения тополей, на который привыкли жаловаться местные жители. Сия напасть удовольствия мало кому приносит, даже визуальное. Пух, словно хлопья снега, оседает на дорогах и тротуарах. А уж в мае мысли о зиме скорее вгоняют в депрессию. Журналисты «КП-Самара» выяснили, когда исчезнет тополиный пух и почему в нем так сильно нуждается город.

Во всем виновата жара

И действительно, в этом году, по словам экспертов, сезон цветения тополей начался раньше. На целых две недели, между прочим. А произошло это из-за непривычно жаркой весны. В 2023 последние весенние месяцы походили на лето.

- В Самарской области достаточно резко потеплело, поэтому и растения начали раньше плодоносить, - объяснил журналисту «КП-Самара» доцент кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета Евгений Корчиков.

Обычно в 63 регионе ивовые начинают плодоносить в начале или в середине июня. По словам специалиста, в Самаре пушат не только тополя, но и обычные ивы.

- Хочется подчеркнуть, что понятие «тополиный пух» объединяет пух, который образуют деревья семейства ивовые. К ним относятся не только тополя, но и обычные ивы: белая, трехтычинковая, пятитычинковая и некоторые другие.

Тополиный пух, кстати, образуют только растения женского пола.

- Это семейство раздельнополое. Есть женские, так и мужские растения.

Раньше начнешь — раньше закончишь

Евгений обозначил: если растения стали раньше плодоносить, то есть вероятность, что и сезон цветения закончится раньше.

- Если обращаться к биологии, то период плодоношения длится примерно две недели, в редких случаях три, - говорит Евгений Корчиков. - Быстрее избавиться от тополиного пуха поможет обильный дождь. Он прибьет весь пух. Больше плодоносить при этом растения не будут. Если на небе ни одной тучки, то поможет искусственный дождь. Например, сотрудники муниципальных учреждений могут смыть пух с обочин дорог и самих деревьев. Это более распространенный и экологичный способ.

Вырубить нельзя оставить

Аллергикам придется лишь смириться и ждать. Хоть и тополиный пух причиняет много неприятностей, но это растение полезно для города, уверяет эксперт.

- Без тополей городу быть нельзя! Они очень хорошо выполняют свою фитосанитарную функцию.

Если проще - растения очищают воздух от пыли, выделяют кислород и выполняют шумоизоляционную функцию

- Это легкие нашей планеты, в том числе нашего города. Мало какие растения способны вырасти в условиях города, а тополя к тому же еще быстрорастущие и успешные растения для озеленения.