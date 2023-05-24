Забег только для тех, кому есть 18 лет. Фото: vk.com/gonkageroevsamara

Гонка героев 2023 в Самаре пройдет в поселке Рощинский 24 июня. Сбор в 08.00. Рассказываем, как принять в ней участие.

«Гонка Героев» - это серия забегов с препятствиями, разработанных профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Самарцам предстоит преодолеть рукоходы, переправы, рвы, поля с колючей проволокой и другие «засады». За забегом будут следить опытные инструкторы.

В Самаре квест проводят с 2016 года, а первая Гонка героев прошла в 2013 году в Подмосковье.

Гонка героев 2023 в Самаре: когда и где пройдет, как принять участие

Регистрация на мероприятие уже открыта. Стать участником можно на официальном сайте «Гонки героев»: https://heroleague.ru/calendar

Участие предполагается в нескольких вариантах. Стоимость в каждом случае разная и начинается от 2600 рублей (2750 со страховкой) в массовом старте и не превысит 3200 рублей для участников старше 35-ти лет. По мере приближения к 24 июня цены будут расти. Также можно бежать целыми взводами. Запланированы забеги и по возрастным категориям.

Для участия необходимы документ, удостоверяющий личность, и медицинская справка. Забег только для лиц, достигших 18 лет.

Для участников «Гонки» будут предоставлены все удобства: раздевалки, камера хранения, душ. На полигоне будут дежурить несколько машин скорой помощи.