В Самарской области волонтеры теплоэнергетической компании очистили волжские берега от мусора

В Самаре энергетики собрались в окрестностях Красноглинского пляжа.

С каждым годом популярность Дня Волги, который приходится на 20 мая, неуклонно растет. Праздник отмечается добрыми делами в адрес всенародно любимой реки. В эту субботу сотрудники компании «Т Плюс» собрались вместе в разных городах страны, чтобы очистить самые загрязненные волжские берега от мусора.

- Мы как представители компании, которая поддерживает повестку ESG и является социально ориентированной, конечно, не могли оставить День Волги без доброго дела. Экологическая акция проходит в 12 городах присутствия нашей компании, расположенных на берегах Волги, том числе в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани, - рассказала руководитель регионального центра стратегических коммуникаций предприятия Ольга Воробьева.

Представители компании обратились в администрации городов с просьбой определения участков берегов Волги, нуждающихся в уборке. Так, в Самаре энергетики собрались в окрестностях Красноглинского пляжа.

Это место можно было бы назвать очень живописным, если бы густорастущая здесь зелень и волжская вода не соседствовали с невероятным количеством использованных пластиковых бутылок, пивных банок, пачек из-под сигарет и другого мусора, оставленного отдыхающими.

Огромные мешки, выданные для сбора мусора, наполнялись буквально в считанные минуты. Большая часть мусора пришлась на пластик – один из самых трудноразлагаемых в природе материалов.

Представители молодого поколения составили один из костяков волонтерского движения компании. Молодые супруги Евгений и Наталья Королевы придерживаются правила «чисто там, где не мусорят». Они считают, что проблеме загрязнения экологии нужно уделять самое пристальное внимание.

- Эта проблема сегодня очень серьезная, не смотря на то, что постепенно люди приучают себя к ответственному потреблению, разделению мусора, - говорит Наталья.

- Буквально за полчаса мы собрали четыре пакета мусора. И основная его масса лежит не на поверхности, а под листвой и камнями. И больше всего, конечно пластика, - поддерживает Евгений.

Привлекают подрастающее поколение

Другой не менее многочисленный волонтерский костяк – это семьи с детьми.

- Мама, я мусор нашел! - кричит четырехлетний малыш Слава молодой женщине.

Его мама, Раушания Минаева, с самого детства воспитывает в сыне любовь и уважение к природе.

- Мы с сыном не в первый раз принимаем участие в экологических акциях нашей компании, недавно, например, ездили в Тольятти на посадку молодых деревьев. Мы и дома разделяем мусор, стараемся сдавать, что можно, на переработку. Сегодня, пройдя по берегу, мы собрали огромное количество мусора. Конечно, хотелось бы, чтобы люди бережнее относились к нашей природе, - говорит Раушания.

Своему сыну-подростку Денису Екатерина Дынина старается привить те же качества.

- Нужно воспитывать в молодом поколении любовь к Волге, поэтому я и взяла с собой сына. Мы стараемся убирать мусор не только во время проведения экологических акций. Есть, к примеру, место в лесу, куда мы ездим за грибами, и бывает, что уезжаем мы оттуда, не с грибами, а с мешками мусора. Хочется сказать людям – меняйте себя, берегите природу, заботьтесь о ней, - с жаром говорит Екатерина.

Уборка волжских берегов в День Волги – не первая экологическая акция ПАО «Т Плюс» в том числе в Самарской области. В энергокомпании отмечают большой и постоянно растущий интерес своих сотрудников к таким полезным мероприятиям.

- Наши коллеги очень отзывчивые и всегда принимают с большим энтузиазмом участие в экологических акциях, будь то посадка леса, выпуск мальков в реку, либо как сейчас уборка мусора. И прежде всего, людьми движет любовь к родному региону, - подчеркивает Ольга Воробьева.

Локации экологической акции в День Волги:

- Самара. Окрестности Красноглинского пляжа

- Новокуйбышевск. Пляж на ул. Гранная

- Тольятти. Пляж на полуострове Копылово

- Сызрань. Городской пляж