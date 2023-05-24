Чем глубже скважина, тем лучше вода: как в Самаре производят питьевую воду высшей категории качества

«Кристальная» разливается в тщательно вымытую и обработанную озонированной водой тару

Человеку, состоящему из воды на 70%, важно пополнять запасы жидкости в организме так, чтобы это как минимум не вредило здоровью, а лучше – приносило пользу. Тысячи научных исследований показывают прямую связь между качеством воды и состоянием здоровья. Из актуальных данных для самарцев: совместное исследование Института гигиены Самарского медуниверситета и ЗАО «Чистая вода», проведенное в 2017 году при участии более 5 тысяч потребителей, выявило значимое снижение рисков развития и проявлений сердечно-сосудистых заболеваний, анемии, желчнокаменной болезни, болезней ЖКТ при употреблении бутилированной воды.

В питьевой воде не должно быть посторонних примесей, бактерий и болезнетворных микроорганизмов, а концентрация солей для ежедневного употребления - не более 1000 мг на литр. Есть определенные требования к балансу солей и т.д. Одним словом, качественная водоподготовка очень важна.

Какие стадии проходит вода на современном производстве? Любую ли воду можно довести до совершенства? Как сохраняются ее свойства на пути к потребителю? Корреспондент «КП» побывала на заводе, где выпускают воду высшей категории качества, и раскрыла все секреты производства.

Секрет №1: возьмите хорошую воду

Установка обратного осмоса: сквозь фильтр проходят только молекулы воды

- Один из важнейших моментов – изначальное качество воды должно быть высоким. Чем глубже артезианская скважина, тем более чистую воду из нее добывают. Дело в том, что слой глины на определенной глубине служит естественным фильтром от стоковых и паводковых вод, а также болезнетворных бактерий, - рассказывает заместитель директора по качеству Ольга Зацепина. - Глубина нашей скважины – 145 метров, она одна из самых глубоких в Самарской области. Качество воды мы ежедневно контролируем по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям в собственной лаборатории, а также ежегодно тестируем в независимых лабораториях.

Исследования показывают: бактерий и других микроорганизмов в этой воде нет. Более того: ее состав и даже температура не меняются с момента открытия скважины.

Секрет №2: очистите чистое

Качество воды контролируется ежечасно

Несмотря на это, будущая «Кристальная» все равно проходит несколько степеней очистки. Прежде всего – механические фильтры, а затем обеззараживание ультрафиолетовым облучением, которое убивает все известные микробы: такая предосторожность обязательна.

После этого примерно 9/10 воды отправляется на установку обратного осмоса, а остальное небольшое количесто воды на осмос не отправляют. Для чего – будет известно чуть позже.

Секрет №3: разобрать на молекулы

Бутылки емкостью 0,5 литра изготавливаются непосредственно на предприятии

- Особенность артезианской воды в том, что она часто имеет повышенную минерализацию. Например, у нашей - оптимальный баланс солей, но минерализация - около 2000 мг на литр. Поэтому часть производственного процесса построена на том, чтобы мягко скорректировать ее солевой состав, уменьшив минерализацию до питьевого диапазона, - рассказывает Ольга Зацепина.

На установке обратного осмоса сквозь мембранные фильтры под давлением проходят только молекулы воды. Но чистая H2O – это еще не питьевая вода.

Секрет №4: обогащение природными солями

Ведется розлив воды в мелкую тару.

Воду, прошедшую обратный осмос, нужно дополнить солями в определенной концентрации.

И здесь – очень важный момент: какими солями и в какой пропорции. Использование искусственных минералов допускается ГОСТАми, но более физиологично обогащение воды солями натуральными. Для этого на предприятии используют собственную скважинную воду, прошедшую механическую очистку и ультрафиолетовое обеззараживание, в пропорции 1:9. Так получается чистая вода высшей категории качества с минерализацией питьевого диапазона - около 250 мг на литр. Такая вода легче усваивается организмом, освежает и эффективно восполняет запасы не только влаги, но и солей. «Кристальная» - мягкая вода, ее можно использовать не только для питья, но и для приготовления пищи и напитков, хотя у производителя есть и специальная вода для чая и кофе с пониженной минерализацией.

Кроме классической «Кристальной», на предприятии уже более 20 лет выпускают йодированную воду. Исследования показали, что регулярное употребление такой воды полезно для профилактики заболеваний щитовидной железы и помогает лучше концентрироваться на учебе и работе. Делают на заводе воду, обогащенную фтором для профилактики кариеса. А недавно начали выпуск инновационных вод: с калием для спортсменов, с магнием для здоровья нервной системы, IQ-воду для тех, у кого повышенные умственные нагрузки.

Секрет №5: без потерь при доставке

Вода «Семейная» в удобной для прогулок 0,5-литровой таре упакована и готова к отправке клиентам

Подготовить чистую воду недостаточно: важно сохранить ее такой на пути к потребителю. Для этого на предприятии строго контролируют соблюдение гигиенических правил при розливе. Мелкую тару производят прямо перед розливом воды. Все делается автоматически без участия человека. А оборотную тару – 18,9-литровые бутыли моют специальным средством, разрешенным для применения на такой посуде, и многократно ополаскивают для полного смывания, в том числе озонированной водой, чтобы обеспечить 100% дезинфекцию.

Скоро «Кристальная» отправится к своим потребителям

Вот и все секреты. Пейте чистую воду на здоровье!

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