В Самаре начался форум, посвященный новым векторам развития российской экономики

В форуме приняли участие представители научного сообщества, госструктур, бизнеса, студенчества Фото: предоставлено СГЭУ

В рамках Недели науки в Самарском государственном экономическом университете проводится X Международный научно-инновационный форум «Россия в многополярном мире: новые векторы развития». Продлится он пять дней до 26 мая.

Форум проводится с 2013 года и является уникальной площадкой для взаимодействия представителей научного и бизнес-сообществ, органов государственной власти и местного самоуправления и, что особенно важно, талантливой молодежи.

Участники форума выступали с докладами, проходили обсуждения Фото: предоставлено СГЭУ

Новая экономика

Открыло форум пленарное заседание «Новый экономический порядок: современные вызовы и точки опоры».

- Рада всех приветствовать в Самарском государственном экономическом университете. Хочу особо подчеркнуть, что форум проходит в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Владимиром Путиным,- поприветствовала всех врио ректора Самарского государственного экономического университета Елена Кандрашина. - Традиционно форум выступает площадкой для обсуждения актуальных проблем экономики и права в контексте глобальных вызовов. Сегодня на наших глазах происходит становление нового многополярного мира, и особая роль в этом процессе безусловно принадлежит нашей стране, которая развивает на мировой арене принципы суверенного равенства государств и международного сотрудничества на основе баланса экономических и политических интересов.

Врио ректора обозначила главную задачу форума - обсуждение развития новых векторов нашей страны, как ответ на современные экономические и геополитические вызовы.

Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области, член Наблюдательного совета СГЭУ Валерий Фомичев уверен, что в условиях санкций России нужно осваивать новые рынки.

- Обсуждение в рамках форума поможет выявить положительные и отрицательные стороны тех или иных путей, как экономических, так и касающихся других аспектов. Мы сможем взять лучшее из тех практик, которые будут предложены коллегами. Помимо экономических вопросов и вопросов бизнеса, не менее важна подготовка кадров, которые смогут развивать нашу экономику в будущем. Необходимо сделать так, чтобы кадры были подготовлены, и они оставались в России, чтобы были заинтересованы работать в своей стране.

В ходе пленарного заседания участники обсудили векторы изменений региональной отраслевой структуры в процессе непредвиденных шоковых воздействий, познакомились с опытом Кореи в развитии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поговорили о взаимодействии со странами Центральной Азии и Африки.

Профессор, проректор по дополнительному образованию и профориентационной работе Уральского государственного экономического университета Елена Князева выступила с докладом о фондовой конфигурации государственной поддержки участников СВО.

- Поддержка участников СВО и это не только поддержка, связанная с функционированием оборонного сектора. Потому что и Самарская, и Свердловская область вносят свой серьезный вклад в это направление. Но мы, как экономисты, финансисты, должны думать о будущем, о том времени, когда участники выполнят свой долг. На основе работы государственного фонда поддержки семей военнослужащих я хотела поделиться новациями, которые предлагаются и будут в ближайшее время реализованы, - рассказала она.

Воспитание кадров и саморазвитие

На форуме обсуждается широкий круг вопросов. Отдельное внимание собравшиеся уделили формированию института наставников. Почетный гость мероприятия профессор МГТУ им. Н.Э.Баумана, эксперт РАН, председатель координационного совета Межрегиональной общественной организации «Лига преподавателей высшей школы» Елена Ляпунцова уверена, что развиваться и учиться постоянно нужно не только студентам, но и их наставникам. Ежегодно в России для преподавателей вузов проходит конкурс «Золотые имена высшей школы», организатором которого выступает «Лига преподавателей высшей школы». Кстати, в этом году на площадке СГЭУ было открыто региональное отделение этой организации. И вполне логичным шагом стало создание в самарском вузе галереи, где появились фотографии преподавателей университета – победителей конкурса «Золотые имена высшей школы» разных лет.

- Это значимое событие и хочу выразить благодарность Самарскому государственному экономическому университету за это. Так как те коллеги, которые стали победителями конкурса, в том числе и преподаватели СГЭУ - это уникальные люди, которые воплощают в себе национальную безопасность, интеллект страны, это те люди, которые создают и подтверждают качество образования, - прокомментировала Елена Ляпунцова.

Это лишь некоторые темы, которые были затронуты в первый день форума. В остальные дни участников ждет не менее насыщенная и актуальная программа.