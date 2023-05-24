В Самаре День Волги отметили очисткой берегов

Акция собрала около 150 участников Фото: Мария Губанова

20 кубов мусора, среди которого пластиковые и стеклянные бутылки, покрышки, двери и даже мебель - таков улов экологической акции, которая прошла 19 мая на берегу реки Татьянка. Накануне Дня Волги «Комсомольская правда» традиционно собрала неравнодушных к окружающей среде людей под эгидой движения #Экоравновесие. Около 150 волонтеров, вооружившись лопатами, граблями, перчатками и мусорными мешками, отправились разгребать буквально заваленные мусором берега.

Перед началом уборки участников поприветствовали представители министерства лесного хозяйства Самарской области, департамента горхозяйства и экологии Самары, Росрыболовства, Общественной организации "Зеленая Самара", судебных приставов СО

- Это очень значимое мероприятие. «Комсомольская правда» выбрала уникальный водный объект для очистки от мусора. Он не такой крупный как Волга, но является ее притоком. А мы знаем, что Волгу питают сотни небольших рек и от того, насколько они будут чистые и полноводные будет зависеть состояние и здоровье самой Волги, на берегу которой проживает большое количество населения. Не стоит забывать, что Волга по своему бассейну является крупнейшим водоемом в Европе. Очень важно беречь ее саму и ее притоки, потому что пресная вода - очень ценный природный ресурс, - говорит руководитель управления государственного экологического надзора министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Станислав Рогов.

Отдыхают и мусорят

Волонтеры находили резину, покрышки и другие детали от машин Фото: Мария Губанова

Инвентарь для мероприятия предоставил департамент городского хозяйства и экологии Самары - постоянный партнер экологических акций медиахолдинга.

- Такие мероприятия очень значимы. Сегодня мы не просто очищаем определенную территорию от мусора, мы также подаем пример для остальных и побуждаем их нашими действиями к размышлению. Так и формируется гражданская позиция - через отношение к окружающей среде. Мы и дальше будем работать вместе в этом направлении, делать наши любимые места в Самарской области чище, - сказал начальник отдела Управления лесного хозяйства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Усман Гафаров.

Как рассказали представители Росрыболовства, мусор остается после бесчисленных палаточных городков, которые разбиваются вдоль водоемов Самарской области. Отдохнув на природе, самарцы, к сожалению, не заботятся о том, что оставляют после себя. А стоило бы! Ведь если резина от автомобиля еще может разложиться при их жизни, то брошенная пластиковая бутылка или синтетическая тряпка переживет их самих, их детей и даже внуков. Большая часть мусора, брошенная на берегу, оказывается и в самой Волге.

- Если вода будет чистая, то значит у нас будет и больше запасов водных биологических ресурсов. Не стоит забывать, что наше безответственное поведение вредит только нам самим, - говорит главный государственный инспектор отдела государственного контроля надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волга-Камского территориального управления Росрыболовства Игорь Баловнев .

В этом году к акции присоединились представители Управления федеральной службы судебных приставов Самарской области.

- Наше главное управление на постоянной основе занимается решением проблем экологии в части воплощения в жизнь исполнительных документов. Мы ликвидируем свалки, занимаемся очистными сооружениями и были рады откликнуться на приглашение «Комсомольской правды» и поучаствовать в акции ко Дню Волги, - рассказал старший инспектор по морально-политической и воспитательной работе ГУФССП России по Самарской области Валерий Супрун.

Всегда готовы

Впрочем, одним праздником волонтеры не ограничились. Председатель регионального отделения движения «Зеленая Россия» Владимир Семенов напомнил всем присутствующим, что 19 мая отмечается День пионерии. А пионеры, как известно, «всегда готовы». Вот и участники акции были заряжены на уборку территории и делали это с хорошим настроением, благо погода баловала и давала совмещать экологическую физическую нагрузку с принятием солнечных ванн.

А потрудиться пришлось. Волонтеры Самарского хлебозавода №5 - семь хрупких девушек и один крепкий юноша - отправили на свалку целую дверь.

Волонтеры Самарского хлебозавода №5

-Каждый из нас собрал по мешку мусора. Такие акции воспитывают экологический дух, на них понимаешь, что причастен к нужному и важному делу. Волга - это та водная артерия, на которой мы живем, поэтому необходимо ценить ее и любить, - уверена старший бренд-менеджер хлебозавода Татьяна Баранова.

Студент третьего курса нефтетехнологического института Самарского государственного технического университета Богдан Голубев поддерживает:

- Я ежедневно выхожу на улицу, дышу воздухом, гуляю по паркам, выезжаю за город, езжу на рыбалку и мне совершенно неприятно, когда я вижу неубранные следы пребывания других людей вокруг. Это некультурно и вредит нашей природе. Когда мы с отцом выезжаем на природу, всегда берем с собой пару мусорных мешков и всегда за собой все убираем, - говорит он.

А на том берегу

Самой многочисленной группой стали волонтеры дочерних обществ «Роснефти»: бороться за чистоту берегов приехали сотрудники ООО «НЗМП», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», АО «КНПЗ», АО «Сызранский НПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ». Также не оставили без внимания важную акцию работники ООО «Самарский ИТЦ», АО «Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке», ООО «ПУЛЬС Самара», ООО «СамараНИПИнефть», АНО «Чистые водоемы», компании «Свежий ветер». Все участники дружно и слаженно работали над экологичностью берега Татьянки.

Мусор наполнял мешки в считанные минуты Фото: Мария Губанова

Часть экологического отряда на катере перебралась на противоположный берег реки, где обнаружила не меньшие завалы. Прямо возле уютного деревянного столика со скамейками были заметны следы отдыхающих: оставленный мангал, использованные влажные салфетки, пакеты, несчетное количество бутылок из-под совершенно разных напитков и даже…одеяло. Оно было свернуто и пристроено на дереве.

В конце мероприятия волонтеры полакомились полевой кашей и выпечкой от Самарского хлебозавода №5

После плодотворной уборки волжских берегов волонтеры отправились восполнять силы чистой и полезной водой от партнера мероприятия «Кристальной» и вкусной кашей от поваров полевой кухни ГУФСИН Самарской области. На десерт активисты лакомились сочнями с вишней, ватрушками с творогом и вкусными пирогами с разными начинками от Самарского хлебозавода №5 - также постоянного гастрономического партнера экоакций «Комсомолки». Продукцию завода постоянные волонтеры знают давно, поэтому коробки с вкусностями быстро опустошались. Еще один партнер мероприятия - ООО РСЭ трейдинг Микрозим™.

Спасаться от жары помогала вода Кристальная от постоянного партнера экоакций ЗАО "Чистая вода" Фото: Мария Губанова

Сочни разлетелись за считанные минуты Фото: Мария Губанова

ПАМЯТКА ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

От координатора проектов АНО «Чистые водоемы» Надежды Сергаевой:

Волонтерам, которые будут собирать мусор или просто отдыхающим, которые решать прибраться в месте отдыха, хочу посоветовать, как правильно это делать. Убирайте наносной мусор: бутылки, покрышки, резину. Листья и ветки убирать не нужно, а многие новички именно так и делают. Из строительного мусора убираем пенопласт, пластик, резину, можно оставить щебень, кафельную плитку -они сделаны из природных материалов. Несмотря на то, что стекло может стать причиной пожаров влесу, это происходит достаточно редко, поэтому битое стекло брать не стоит: оно может порвать мешки и все ваши труды пойдут насмарку.