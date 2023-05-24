Пила, избивала, оскорбляла: горе-мать издевалась над маленькими детьми в Самарской области

Были случаи причинения детям телесных повреждений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Камышлинском районе Самарской области многодетная мать издевалась над своими пятерыми детьми, в том числе избивала своего 4-летнего сына. Теперь горе-мать предстанет перед судом, ее могут лишить родительских прав.

Пила, в больницы не водила, избивала

О случае родительской безответственности и плохом отношении к маленьким детям стало известно в конце января 2023 года. В селе Старое Ермаково 26-летняя местная жительница не исполняла родительские обязанности по воспитанию, содержанию и обучению своих пятерых малолетних детей.

— С 2022-го по январь 2023 года женщина не заботилась о детях. Воспитанием детей, обеспечением их продуктами и одеждой, заботой о жизни и здоровье занимался в свободное от работы время отец, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Однако ранее не судимый 40-летний мужчина работал вахтовым методом. И когда отца не было дома, мать творила бесчинство. Она оставляла маленьких детей без присмотра, детское пособие тратила на алкоголь, злоупотребляла спиртными напитками в присутствии детей, неоднократно наносила побои 4-летнему сыну.

— При общении с детьми, возраст которых от 1 года до 8 лет, женщина ругалась матом и оскорбляла их. В доме были антисанитарные условия. А когда дети болели, не обращалась в медицинские учреждения за оказанием помощи. Были также случаи причинения детям телесных повреждений, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Профилактическая работа не помогла

В декабре 2022 года сотрудники полиции поставили горе-мать на профилактический учет. На постоянной основе с ней вели профилактическую работу, беседовали, проверяли ситуацию в доме, пресекали совершаемые правонарушения.

Майор полиции при проверках по месту жительства общалась с детьми, интересовалась их физическим и духовным состоянием, при необходимости оказывала помощь.

В результате были собраны административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Позже в отношении многодетной мамы возбудили уголовное дело.

Горе-мать могут лишить родительских прав

Шенталинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Самарской области завершил расследование уголовного дела. 26-летняя женщина обвиняется в жестоком обращении с малолетним сыном и истязании.

— В настоящее время собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Судьбу нерадивой матери и детей решит Клявлинский районный суд. Сейчас комитет по вопросам семьи и демографии м.р. Камышлинский готовит документы для лишения женщины родительских прав. Воспитанием и содержанием детей занимается отец.