Самарской компании помогли улучшить отгрузку товаров

Фото: предоставлено министерством промышленности по Самарской области

На производственные процессы может повлиять любая мелочь. Не организовано рабочее место или неправильно установлены стеллажи и, как результат, предприятие несет производственные и финансовые потери.

Такая ситуация была у самарской компании «Торгмаркет», которая торгует оптом парфюмерией и косметикой. Основной заказчик компании – популярные в регионе магазины «Семь+я».

80% деятельности предприятия занимает набор и отгрузка товара и именно на нем у компании были проблемы – низкая маржинальная прибыль и дополнительные затраты. Улучшить ситуацию помог национальный проект «Производительность труда», инициированный президентом Владимиром Путиным. В регионах предприятиям помогают решить производственные проблемы помогают Региональные центры компетенций. Вот и здесь специалисты приступили к работе.

Для начала специалисты РЦК обучили рабочую группу методикам бережливого производства. Затем сотрудники центра изучили производство и вывили, что процесс набора продукции по заявке до ее загрузки в машину имеет определенный перечень проблем.

Самыми распространенными отклонениями в производственном процессе на «Торгмаркет» были ошибки сотрудников при наборе товара, его отсутствие на складе и брак. В свою очередь отклонения были допущены из-за неправильного планирования складского помещения и отсутствия стандарта работы наборщиков.

Специалисты нашли решение и внедрили такой инструмент бередливого производства, как 5 С. Благодаря ей на площадке удалось произвести сортировку поддонов, коробок, а также рабочих инструментов на местах сортировщиков. Также удалось перераспределить загрузку наборщиков, что привело к сокращению простоев.

Фото: предоставлено министерством промышленности по Самарской области

- Улучшить процесс загрузки товаров в ходе пилотного проекта удалось также за счет разбивки товаров по категориям и весо-габаритным характеристикам, планировки размещения товаров на складе и фиксации рабочих мест самих наборщиков. Это лишь небольшая часть того, что было реализовано в течение пилотного проекта, - рассказывает Павел Фокин, руководитель пилотных проектов РЦК.

Изменения не заставили себя ждать и привели к ощутимым результатам, которые выразились в цифрах: время протекания процесса сократилось на 11%, уровень незавершенных процессов на - 14%. И все это при возросшей выработке за смену на 10 %.

- Вхождение в нацпроект «Производительность труда» было продиктовано стремлением повысить эффективность деятельности нашей компании для сохранения действующей клиентской базы и возможности её расширения. Не секрет, что в современных обстоятельствах это весьма актуально, - комментирует представитель компании, Мартьянов Александр Владимирович, директор по информационным технологиям, - Также хотелось максимально имеющиеся сократить финансовые потери. И результаты пилотного проекта нас вполне порадовали.

Сейчас участниками национального проекта «Производительность труда» стали уже 149 предприятий губернии. Управленческая команда Правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым уделяют большое внимание реализации национального проекта «Производительность труда» как ключевому показателю экономического роста и развития региона.

- Вопрос повышения производительности труда в условиях беспрецедентных санкций, которым подвергается сегодня Россия, крайне важный. Сегодня мы должны добиться большей производительности, а национальный проект «Производительность труда» и меры поддержки, связанные с ним, дают такую возможность, – отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.