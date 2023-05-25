«А детей мы спрашивать не будем»: чем удивляют выпускные в начальной школе и чего хотят мальчишки и девчонки на самом деле

В некоторых школах в начальных классах устраивают настоящие балы Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Кажется, планы на уик-энд придется отложить, все деньги на выпускной у дочки угрохала, - жалуется подруга.

- Какой выпускной, она же у тебя только начальную школу заканчивает?

- Выпускной после 4 класса - сейчас так принято. И между прочим это довольно дорого. Ведущий, программа, еда, автобус, наряд, фотограф, видеограф… Уже почти 15 тысяч потратила, и это еще не все. Зато снимаем зал в купеческом особняке, устраиваем детям настоящий бал!

Выпускной в начальной школе действительно становится обыденным явлением. Только вот нужен ли десятилеткам бал? Ведущий праздников откровенно рассказал «Комсомолке» о самых странных и необычных запросах от родителей, о разряженных в бальные платья и смокинги детях. А мы выяснили у школьников, какой праздник хотели бы они сами – если не спрашивать маму и папу.

«Вместо детектива играем в индейцев»

Главное отличие выпускных в 4 классах от 9-х или 11-х – здесь выбирают не дети, а родители. Родители решают, куда пойдут дети, что они наденут, чем будут заниматься и что есть. Детей при этом, как правило, вообще никто не спрашивает. Хорошо еще если их увлечения и предпочтения учитывают. Был у меня недавно заказ: активные родители, во все лезут, корректируют программу, кидают свои треки для музыкальной программы. Спрашиваю – вы уверены, что ваши дети слушают именно это? А мне в лицо заявляют – «Ну их, этих детей, мы столько нервов и денег тратим, имеем право отдохнуть сами». В 4 классе на выпускном родителей много, часто больше, чем самих детей. В 9 и 11 классах – меньше уже в 3-5 раз. В основном они не мешают и в детскую программу не вмешиваются, но бывают исключения. Один раз четыре папы выпили лишнего и решили, что детективная игра, которую мы проводим – это слишком скучно и нужно играть в индейцев. Насилу успокоили!

Когда я прихожу на встречу с родителями в первый раз, самое главное понять, кто те 2-3 человека, которые «рулят» в классе. Иначе от 30 человек услышишь как минимум 20 противоречивых пожеланий. А еще важно не давать слишком большой выбор, предложить два, максимум три варианта, иначе просто не договорятся.

Цирковое шоу и «Великий Гэтсби»

Аниматоры с мультяшными героями в 10 лет – уже немодно. Наибольшей популярностью для выпускного в 4 классе сегодня пользуются всевозможные квесты, поиски кладов, шоу мыльных пузырей и спортивные состязания в парках и загородных клубах. Но снова возвращается мода на классические балы, их обычно проводят для всей параллели. Дети, родители, учителя – собирается толпа по 200 человек. Снимаем для десятилеток особняки с роскошными залами, дети несколько месяцев разучивают танцы, арендуются или шьются костюмы, мальчики в смокингах, девочки в бальных платьях. Пару раз требовали настоящий дворец. Проблем с этим не возникает – были бы деньги. Но детей в таких случаях мне немного жалко, хотя родители просто пыжатся от гордости.

Иногда родители опираются на свои предпочтения и просто забывают, что дети могут быть не в теме. Например, как-то мне заказали выпускной в 4 классе в стиле «Великого Гэтсби». И только на празднике выяснилось, что никто из детей его даже не смотрел!

А один раз родители заявили, что хотят цирковое шоу с детьми в качестве артистов. Нашли им репетиторов, дети учились жонглировать, показывать фокусы, делать трюки со своими домашними животными. Вышло дорого, хлопотно, но, конечно, необычно.

Что касается детей, то они приходят в восторг от обычных подвижных игр с элементами не слишком интеллектуального квеста, бумажного, мыльного и химического шоу. А ресторанным изыскам предпочитают обычную пиццу.

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

А вот что думают о выпускных сами дети

Софья, 10 лет

- Родители в классе придумали, что мы поедем на какую-то экскурсию в этнографическую деревню, потом у нас будем мастер-класс по плетению корзин и еще какой-то. А мне к концу четвертой четверти так надоело учиться! Я бы лучше просто поиграла с подружками!

Павел, 10 лет

- Я за какой-нибудь квест. Только не про пиратов – они мне уже здорово надоели. Почему-то все думают, что если ты мальчик, то тебе должны нравиться пираты. Я постоянно попадаю на такие пиратские праздники. А ведь мы уже не малыши, четвертый класс заканчиваем!

Марина, 11 лет

- У нас все будет очень торжественно, нас будут посвящать в члены Ордена Познания или что-то такое в актовом зале. Всем велели шить мантии. Лучше бы уж тогда праздник в стиле Гарри Поттера придумали. А еще я бы сходила в боулинг с классом и поела пиццу.