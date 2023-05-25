Так переживал, что попал в больницу: в Самаре настойчивый водитель обжаловал в суде незаконный штраф от ГИБДД

Настойчивый самарец добился отмены штрафа и отсудил 5 тысяч моральной компенсации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настойчивый житель Самары Иван И. (имя изменено – прим. ред.) отсудил у полицейских моральную компенсацию за душевные страдания, которые он получил после незаконного привлечения к административной ответственности. Журналист «КП-Самара» изучила материалы дела, опубликованные на сайте суда.

Не согласился со штрафом в 500 рублей

В апреле прошлого года Иван получил «письмо счастья» от ГИБДД. В постановлении говорилось, что водитель нарушил правила дорожной разметки – пересек сплошную на перекрестке Спортивной и Красноармейской. Но самарец не согласился со штрафом в 500 рублей и подал на региональный Центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в суд.

- За рулем находилась моя супруга, она вписана в ОСАГО, - следует из материалов дела на сайте Железнодорожного суда Самары.

Супруга также находилась на заседании и подтвердила, что уже несколько лет управляет автомобилем своего супруга. Этот факт послужил основанием для отмены штрафа.

«Проезд через сплошную был крайне необходим»

Но Иван пошел дальше и подал еще один иск, но уже в Кировский районный суд, где потребовал отменить проставление об административном нарушении. Основанием стал п.3 ст.24.5 КоАП «действия лица в состоянии крайней необходимости».

- В тот момент на дорогу неожиданно вышел пешеход. Он пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора слегка шатаясь, но очень быстро. Чтобы не задавить его, супруга была вынуждена совершить перестроение через сплошную. Скорость автомобиля была около 55 км/ч, нарушение было крайней необходимостью, так как столкновение с пешеходом повлекло бы за собой тяжелые последствия, вплоть до летального исхода, - парировал на суде Иван.

Начал страдать бессонницей и попал в больницу с камнями в почках

Удивительно, но суд встал на сторону настойчивого правдолюба и отменить постановление об административном правонарушении. Но и этого борцу за свои права показалось мало. В феврале этого года он вновь пошел в Железнодорожный суд и подал гражданский иск за УМВД по Самаре о взыскании компенсации за моральный вред и судебные расходы.

- В связи с производством по делу об административном правонарушении были нанесены нравственные страдания, которые заключались в бессоннице, подавленном состоянии, душевном волнение, в снижение самооценки как вред моему достоинству. Все время до вынесения решения суда об отмене постановления, я остро переживал, что могу быть привлечен к административной ответственности без моей вины. Стресс отразился на здоровье. Мне пришлось лечь в больницу Семашко из-за обострения мочекаменной болезни. Там врачи провели операцию и удалили камень из почки, - обосновал свой иск житель Самары.

Присудили выплату в 5 тысяч, но это еще не конец

Нравственные и моральные страдания Иван оценил в 20 тысяч рублей и еще 20 тысяч он затребовал на компенсацию за оплату услуг своего представителя в суде. Но суд не посчитал достаточными доказательства нравственных страданий. Самарец не смог доказать и то, что обострение мочекаменной болезни произошло именно из-за судебных тяжб. В результате гражданский иск был удовлетворен лишь частично. Настойчивый самарец получил от полицейский всего 5 тысяч рублей моральной компенсации.

Но точка в этой истории еще не поставлена. Не исключено, что Иван пойдет дальше и обжалует это решение тоже. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.