От боли не мог надеть обувь: в Самаре врачи вернули пациенту возможность нормально ходить

Сложную операцию провели специалисты больницы им. Пирогова. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Самарские врачи одними из первых в России провели уникальную операцию, благодаря которой пациент сумел избавиться от боли при движении. Мужчина хромал и с трудом передвигался. Тогда к нему на помощь пришли врачи травматологического отделения больницы им. Пирогова.

Вячеслав Вершинин обратился к специалистам с жалобами на сильные боли в правой стопе и хромоту. Они начали беспокоить мужчину два года назад и со временем становились все сильнее.

– Два года назад начала шишка расти на ноге, но я внимания не обращал. Потом она увеличивалась, по ночам были сильные боли. Я даже обувь не мог надеть, – поделился Вячеслав.

Пациент обратился к специалистам, которые поставили диагноз: артроз первого плюснефалангового сустава 3-й степени. Медики отмечали, что мужчине нужно менять сустав. Тогда Вячеслав решился на операцию, которую провели профессионалы больницы им. Пирогова. Они установили персонифицированный эндопротез. При том сделали такую операцию одними из первых в России. Этот метод имеет ряд преимуществ, главный из которых – сохранение функции сустава и увеличение его объема движений. Кроме того, пациенты быстрее восстанавливаются, а значит, вскоре смогут вернуться к обычной жизни.

– Такая операция в нашей больнице была проведена впервые. Ее суть заключается в замене поврежденных суставных поверхностей на искусственные. Эндопротез был спроектирован и создан при помощи 3D моделирования и 3D печати на базе НИИ Бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, – рассказал врач –травматолог-ортопед травматологического отделения больницы Павел Исайкин.

По словам специалиста, операция не обошлась без сложностей. Дело в том, что мужчина страдал от артроза длительное время, и сустав успел измениться. Тем не менее, врачи справились с трудностями и подарили пациенту возможность ходить без боли.

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