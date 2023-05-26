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Общество26 мая 2023 4:00

«Мелочей у нас нет»: как обучают контролеров двигателестроительного предприятия

Контролер качества двигателей – женская профессия, а наставник у них – специалист с 59-летним опытом
Елена ЧЕЧЕНИНА
Игорь Литинский курирует работу контролеров на «ОДК Кузнецов» уже 59 лет.

Игорь Литинский курирует работу контролеров на «ОДК Кузнецов» уже 59 лет.

Не каждому дано

По статистике, уровень надежности ракетных двигателей, сделанных в Самаре и выносящих на космическую орбиту ракеты «Союз» - 99,99%. Поистине космическая точность! Такими же параметрами обладают и двигатели авиационной и наземной (газоперекачивающей) тематики. Чтобы достичь таких результатов, нужен труд множества людей: конструкторов, технологов, токарей, фрезеровщиков, сборщиков и других специалистов. А замыкающим в цепочке являются контролеры. Именно они проверяют детали на соответствие чертежам, технологии изготовления и другой основополагающей документации. И не просто проверяют, а лично гарантируют их безупречность.

- Ответственность величайшая: малейшее отклонение в детали – риск для всего двигателя, а это, самолет, люди, плюс военно-стратегические или космические задачи, не говоря уже о миллионах и миллиардах бюджета… Далеко не каждый может быть контролером: здесь важна честность, глубокие знания в нескольких смежных областях производства, умение анализировать, принимать решение и брать на себя ответственность. Это особый склад характера, и это… женщины. 100% женский коллектив, который мужчин-производственников во как держит! - поделился с «КП» начальник отдела технического контроля комплекса №3 ПАО «ОДК Кузнецов» Игорь Литинский.

Он курирует работу контролеров на предприятии почти весь свой немалый трудовой стаж – 59 лет. Пришел сюда в 1973 году контрольным мастером, уже имея опыт работы технологом на другом производстве после окончания авиационного техникума. Без отрыва от производства закончил Куйбышевский авиационный институт, 13 лет проработал в эксплуатационно-ремонтном отделе (ныне сервисный центр), обслуживающий по гарантии авиационные двигатели. Этот опыт Игорь Литинский считает для себя одним из самых интересных и значимых. По его словам, здесь нужны знания, опыт и воображение, чтобы понять, почему в работе двигателя возникли нарушения: живая задача для живого ума.

После ЭРО трудился заместителем начальника цеха производства ракетных двигателей, в 1998 году перешел на должность начальника бюро технического контроля цеха, где выпускаются изделия для космической программы и авиации. В 2020 году на предприятии объединили два цеха, сборочный и механосборочный, в комплекс №3, и Литинский был назначен начальником ОТК.

Учить и учиться

- Сколько работаю, а до сих пор остры эмоции от процесса контроля продукции, которая идет напрямую в двигатель. Цикл проверки может занимать и одну, и две смены. Сдали продукцию, прошла сборка, испытания – в душе гордость: мы это сделали! – рассказывает Игорь Литинский.

С самого начала своей работы на предприятии, молодым мастером он не только передавал свой опыт технолога подчиненным, которые были старше его, но и не считал зазорным учиться у них. Этот обоюдный процесс в конце концов на пользу общему делу, и энергообмен колоссальный: когда каждый сотрудник горит своим делом, он зажигает и своих коллег.

Более чем за полвека трудового стажа на «ОДК Кузнецов» Литинский был наставником множества начинающих контролеров – счет идет на сотни. Читал курс «Спецдело» в учебном центре, а также «ставил» руку и мышление на практике. В числе практикантов наставника – не только новые сотрудники, но и студенты самарских техникумов, с которыми у завода выстроены партнерские взаимоотношения.

Сейчас непосредственно Игорь Литинский не занимается практическим обучением, а организует процесс, прикрепляя новичков к опытным контролерам. Но все равно постоянно появляется на рабочих местах, вникает, общается с практикантками. Считает, что в каждого надо вложить душу, направить, помочь адаптироваться к работе и коллективу, «пропитать» ценностями завода.

Общество: ВОПРОС ДНЯНаставничество