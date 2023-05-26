«Мелочей у нас нет»: как обучают контролеров двигателестроительного предприятия

Игорь Литинский курирует работу контролеров на «ОДК Кузнецов» уже 59 лет.

Не каждому дано

По статистике, уровень надежности ракетных двигателей, сделанных в Самаре и выносящих на космическую орбиту ракеты «Союз» - 99,99%. Поистине космическая точность! Такими же параметрами обладают и двигатели авиационной и наземной (газоперекачивающей) тематики. Чтобы достичь таких результатов, нужен труд множества людей: конструкторов, технологов, токарей, фрезеровщиков, сборщиков и других специалистов. А замыкающим в цепочке являются контролеры. Именно они проверяют детали на соответствие чертежам, технологии изготовления и другой основополагающей документации. И не просто проверяют, а лично гарантируют их безупречность.

- Ответственность величайшая: малейшее отклонение в детали – риск для всего двигателя, а это, самолет, люди, плюс военно-стратегические или космические задачи, не говоря уже о миллионах и миллиардах бюджета… Далеко не каждый может быть контролером: здесь важна честность, глубокие знания в нескольких смежных областях производства, умение анализировать, принимать решение и брать на себя ответственность. Это особый склад характера, и это… женщины. 100% женский коллектив, который мужчин-производственников во как держит! - поделился с «КП» начальник отдела технического контроля комплекса №3 ПАО «ОДК Кузнецов» Игорь Литинский.

Он курирует работу контролеров на предприятии почти весь свой немалый трудовой стаж – 59 лет. Пришел сюда в 1973 году контрольным мастером, уже имея опыт работы технологом на другом производстве после окончания авиационного техникума. Без отрыва от производства закончил Куйбышевский авиационный институт, 13 лет проработал в эксплуатационно-ремонтном отделе (ныне сервисный центр), обслуживающий по гарантии авиационные двигатели. Этот опыт Игорь Литинский считает для себя одним из самых интересных и значимых. По его словам, здесь нужны знания, опыт и воображение, чтобы понять, почему в работе двигателя возникли нарушения: живая задача для живого ума.

После ЭРО трудился заместителем начальника цеха производства ракетных двигателей, в 1998 году перешел на должность начальника бюро технического контроля цеха, где выпускаются изделия для космической программы и авиации. В 2020 году на предприятии объединили два цеха, сборочный и механосборочный, в комплекс №3, и Литинский был назначен начальником ОТК.

Учить и учиться

- Сколько работаю, а до сих пор остры эмоции от процесса контроля продукции, которая идет напрямую в двигатель. Цикл проверки может занимать и одну, и две смены. Сдали продукцию, прошла сборка, испытания – в душе гордость: мы это сделали! – рассказывает Игорь Литинский.

С самого начала своей работы на предприятии, молодым мастером он не только передавал свой опыт технолога подчиненным, которые были старше его, но и не считал зазорным учиться у них. Этот обоюдный процесс в конце концов на пользу общему делу, и энергообмен колоссальный: когда каждый сотрудник горит своим делом, он зажигает и своих коллег.

Более чем за полвека трудового стажа на «ОДК Кузнецов» Литинский был наставником множества начинающих контролеров – счет идет на сотни. Читал курс «Спецдело» в учебном центре, а также «ставил» руку и мышление на практике. В числе практикантов наставника – не только новые сотрудники, но и студенты самарских техникумов, с которыми у завода выстроены партнерские взаимоотношения.

Сейчас непосредственно Игорь Литинский не занимается практическим обучением, а организует процесс, прикрепляя новичков к опытным контролерам. Но все равно постоянно появляется на рабочих местах, вникает, общается с практикантками. Считает, что в каждого надо вложить душу, направить, помочь адаптироваться к работе и коллективу, «пропитать» ценностями завода.