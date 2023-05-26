Как новокуйбышевцы строят карьеру в нефтянке

Дмитрий Догадаев уверен: инициативная молодежь имеет все шансы на успешную карьеру. Фото: АО «НК НПЗ»

Выбор профессии, первый день на работе, первые шаги по трудовому пути, первые ступеньки по карьерной лестнице - какого бы успеха не достиг человек, на каждом этапе ему встречаются люди, определяющие и направляющие, усиливающие желание работать, старание и талант. Стать таким «катализатором» может не каждый. Но если помогли тебе, долг платежом красен. Правда, институт наставничества предписывает отдавать этот долг не тому, кто дал тебе путевку в жизнь, а молодому поколению. Есть опыт - делись!

По стопам отца

Дмитрий Догадаев впервые пришел на завод 22 июня 2004 года, меньше недели назад защитив диплом. Спустя 19 лет Дмитрий Валентинович занимает пост заместителя генерального директора по капитальному строительству Новокуйбышевского НПЗ, и на этом пути ему не раз приходилось быть и учеником, и учителем.

- История моего трудоустройства завод банальна: здесь долгое время работал мой отец, пройдя путь от электромонтера до главного энергетика производства топлив и начальника службы эксплуатации электрооборудования, - рассказал Дмитрий Догадаев. - Он, конечно, и повлиял на выбор моей профессии. А стабильность послужила дополнительным фактором.

Дмитрий решил пойти по стопам родителя задолго до школьных выпускных экзаменов. Во-первых, отец увлекательно рассказывал о заводской жизни - что ни день, то занимательная история, событие. Переломным стал 1988 год: папа, вернувшись с работы, выдохнул: «Все, пустили!» Дома все поняли, что речь идет об установке АВТ-11 - объект, который сегодня является одним из центральных на производстве, ждали с огромным нетерпением. Пуск АВТ-11 положил конец отказам оборудования на морально и физически устаревших установках, которые можно было, наконец, вывести из эксплуатации и демонтировать. Дмитрий ликовал вместе с отцом и другими заводчанами: коллеги часто собирались семьями, обсуждали рабочие вопросы - проблемы и достижения, трудности и производственные успехи. Когда люди горят своим делом, поневоле проникнешься, захочешь быть частью большого механизма, о котором так пекутся те, кого ты уважаешь. Правда, институт выбрал не профильный, а факультет - не энергетический: закончил механический факультет Аэрокоса. Защитил диплом 18 июня, а уже 22-е вспоминает как свой первый день работы на заводе.

- Начался он интересно, - улыбается Дмитрий Валентинович. - День потратил на оформление - собеседование с руководителем, медкомиссию. В кадровую службу попал уже после обеда, а меня спрашивают: «Сегодня работать начнете?» Я говорю, мол, давайте уж с завтрашнего дня - время-то уж три часа почти. А на следующий день меня вызвал начальник: «Мы тебя вчера ждали уже!»

Дмитрий Догадаев, глядя на сегодняшних новичков, прекрасно понимает их чувства: попав на огромное предприятие, где все работает как часы и каждый на своем месте, поначалу трудно вписаться: а вдруг подведу, напортачу? Не сразу понимаешь, что система, сложенная десятилетиями, защищает от ошибок и промахов и тебя, новичка, и предприятие. Дмитрий попал в отдел технического надзора. Парня привели в кабинет, посадили перед стопкой книг: «Изучай, через две недели - экзамен на допуск».

- Когда в срок допуск был получен, моим рабочим местом стала установка 43/102-1, остановленная на капитальный ремонт - требовалось провести ревизию оборудования, выявить дефектные места. Разумеется, теоретические выкладки, почерпнутые из книг, мне бы здесь не очень помогли. Помог наставник - один из самых опытных и грамотных специалистов бюро по трубопроводам и аппаратам, Александр Михайлович Молчанов (сейчас он уже на пенсии). С ним я и ходил по установкам. Александр Михайлович показывал, где и как нужно смотреть, как заполнять документацию, как ее проверять - заложил в меня основы понимания. Вторым моим наставником стал Владимир Викторович Домнин, который тогда работал начальником бюро технического надзора (а сейчас трудится начальником ПКУ).

Овладеть тонкостями сложного производства без наставников невозможно.

Ключ к росту

Заводские установки одна за другой открывали перед Дмитрием Догадаевым свои секреты. Каждую он видел в деталях и целиком - особый технический талант, который не остался незамеченным. Сначала Дмитрия назначили механиком установки каталитического риформинга - здесь он узнавал агрегат не как специалист надзора, а с точки зрения эксплуатации. Спустя четыре года перевели механиком цеха по планово-предупредительному ремонту, через три года - механиком цеха первичной переработки нефти. Далее Дмитрий Валентинович стал заместителем главного механика завода по ремонтам, а в 2021 году - заместителем генерального директора по капитальному строительству. И на каждом этапе этого пути он «вел» молодых специалистов завода - помогал понять основополагающие принципы работы агрегатов и предприятия в целом, находить уязвимые места и устранять их - в том числе, разрабатывая собственные свежие идеи.

- Самое главное для молодого специалиста - постараться внести свой персональный вклад в развитие завода, - считает Дмитрий Догадаев. - Тема может быть любой, но важно мыслить творчески и нестандартно - не брать чье-то готовое техническое решение, а предложить свой, новый подход. Я всегда готов помочь реализовать такую идею: вместе оценить ее потенциал и актуальность, наладить взаимодействие со службами - например, чтобы посчитать смету затрат.

Однажды молодой специалист предложил новую технологию прочистки труб теплообменников - помогая воплотить ее в жизнь, элемент конструкции изготовили на своем ремонтном производстве, и новатор смог доказать комиссии, что модель рабочая. А другой парень даже получил патент на новый подход к уплотнению понтонов в резервуарах.

- Радует, что талантливых ребят на нашем предприятии много, - говорит Дмитрий Догадаев. - И особенно приятно, что со времен моей юности ничего в отношениях старших и молодых не изменилось: по-прежнему каждый может обратиться к опытному человеку за советом и получить его. Эта поддержка дает плоды, обеспечивает наше дальнейшее развитие, поэтому наставники были, есть и будут.