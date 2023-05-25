«Инструмент выбрал меня сам»: самарчанка мечтала научиться петь, но влюбилась в скрипку и смычок

Простое хобби переросло в дело жизни. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Простое хобби переросло в дело жизни. В 7 лет Татьяна Казакова поступила в музыкальную школу. Еще будучи маленькой девочкой, она мечтала петь и играть на фортепиано, но у преподавателей на Таню были другие планы. Стало понятно сразу: у юной артистки абсолютный слух. А значит в ее руках должна быть скрипка. Сегодня Татьяна Казакова первая скрипка и концертмейстер симфонического оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича. Артистка рассказала журналисту «КП-Самара», почему в музыкальной школе ее не захотели учить петь и кто помог ей добиться успеха.

Пришла играть на фортепиано, а вручили скрипку

Музыка всегда занимала особое место в семье маленькой Тани, хоть и профессионалов в ее роду никогда и не было. С непередаваемым трепетом самарчанка вспоминает о времени, когда она вместе с любимым дедом слушала пластинки с записями военных песен.

-Дедушка у меня ветеран Великой Отечественной войны. Вот так мы с ним весело проводили время. Слушали музыку, пели песни. Наверное, тогда я первый раз подумала о том, что хочу петь, - поделилась Татьяна Казакова с журналистом «КП-Самара».

Так уж было принято, что при поступлении в школу ребенка надо было отдать в какой-нибудь кружок - для дополнительного развития. Таню привели в музыкальную школу в городе Пенза, где девочка и проживала со своей семьей.

-Мне было лет семь, когда я пришла на вступительные экзамены. Я была уверена, что меня возьмут на специальность фортепиано. Уже представляла, как я пою, а мои пальцы скачут по клавишам черно-белого инструмента. Но так, увы и ах, не получилось.

На тех самых экзаменах учительница поняла: у девочки абсолютный слух. Людмила Владимировна Вигант (так звали педагога музыкальной школы) стала уговаривать маму Татьяны отдать дочь на скрипку.

-Мама, конечно, сразу согласилась, а вот я, честно говоря, такой новости не обрадовалась.

Страх и непонимание сменились любопытством и чистой любовью в тот момент, когда у Татьяны в руках оказались скрипка и смычок.

-Такого поворота событий я не ожидала. Для меня скрипка была странным и необычным инструментом, - улыбается Татьяна. - А спустя время я просто поняла, что это скрипка выбрала меня. Судьба и не иначе.

С юного возраста Татьяна выходила на сцену. Тогда, по словам самой артистки, Людмила Вигант не делала упор на технику и гаммы. Учительница приучала детей к сцене.

-Она смогла заложить мне настоящую любовь к скрипке и сцене. Технику мне, конечно, отрабатывать пришлось, но чуть позже.

«Это была любовь с первого взгляда…к театру»

Когда семь лет сольфеджио и уроков скрипки остались позади, девушка стала задумываться о поступлении.

-У меня получалось все. Я хотела быть и физиком, и химиком, поэтому твердой цели продолжить музыкальный путь не было. Наверное, если бы не один человек, то меня бы сейчас здесь не было, - говорит Татьяна.

Яркая, артистичная и талантливая Валентина Георгиевна Еськина заманила талантливую скрипачку в Пензенское музыкальное училище.

-Фактически это было не мое решение. Валентина Георгиевна, можно сказать, взяла меня за руку, а я не стала сопротивляться и последовала за ней.

В Пензенском музыкальном училище Татьяна отучилась 4 года, а после вышла замуж, родила ребенка и на время отложила мысли о музыке, погрузившись в семью. В этот же период семья перебралась в Самару.

-Я помню, когда впервые увидела театр. Это была любовь с первого взгляда. В одно мгновение я поняла, что хочу там работать, - объясняет артистка. -Конечно, почти сразу я пошла за высшим образованием, где и встретила одного из самых важных людей в моей жизни.

«Он мой путеводитель, он всегда рядом»

Самарская государственная академия искусств и культуры (сейчас СГИК) подарила Татьяне знакомство с Николаем Михайловичем Загадкиным.

-Профессор, великолепный скрипач, Николай Михайлович много лет трудился концертмейстером симфонического оркестра в Самарской государственной филармонии, - объяснила Татьяна Казакова. - Именно Николай Михайлович передал мне навыки и сольного скрипача, и профессионального артиста оркестра. К сожалению, не всем так повезло.

По словам Татьяны, на каждом этапе образования музыкантов учат работать соло. Однако когда юные дарования устраиваются работать в театр, то им необходимо около пяти лет, чтобы влиться в работу и научиться существовать в команде.

-Честно говоря, прошло уже больше 20 лет, но в сложные моменты я всегда вспоминаю наставления Николая Михайловича. Знаете, сразу так легче становится. Я думаю, он мой жизненный путеводитель, он всегда рядом.

В музыке Татьяна Казакова уже 43 года, а в стенах Самарском академическом Самарского академического театра оперы и балета 25 лет. Сегодня Татьяна — первая скрипка и концертмейстер симфонического оркестра.

-В нашем театре, например, в балетных спектаклях много сольных скрипичных номеров. Первая скрипка — это не просто артист оркестра, но и солист. Например, в «Лебедином озере» три соло, произведение высокой технической сложности. Исполняю их я, - объяснила Татьяна Казакова.

«Нужно играть, как один инструмент»

На плечах хрупкой женщины лежит еще одна большая ответственность. Она в своем коллективе наставник.

-Если мы готовим что-то новое, то моя обязанность расставить штрихи и нюансы, подготовить группу. А вот новым ребятам всегда нужны советы и искренняя поддержка. Я опекаю своих коллег и делаю все, чтобы показать высокий результат. Нам же ведь нужно играть, как один инструмент, - говорит Татьяна. - Наставником быть не очень-то и просто, но главное здесь — быть в первую очередь требовательным к себе, быть примером.

А еще Татьяна Казакова заботливая мама и прекрасная жена. Кстати, с мужем самарчанка говорит на языке музыки.

-Мой муж Олег Титов музыкант-народник. Мы объединили скрипку и баян в ансамбле «Астория», исполняем музыку Астора Пьяццоллы. По-другому никак нельзя, два музыканта все-таки, - смеется самарчанка. - Изначально в составе ансамбля был мой муж и его товарищ Эльдар Алимов, а уже потом присоединялась я.

Кстати, ансамбль становился победителем Международного конкурса исполнителей музыки Астора Пьяццоллы «Libertango».

-Я очень рада, что вот так сложилась моя жизнь, моя судьба. Мне как-то всегда везло. Ни о чем не желаю!

«Музыка — язык, который не имеет преград и границ»

В мае 2023 Татьяна Казакова приняла участие в фестивале антифашистской песни «Гитара в строю», который состоялся в преддверии Дня Победы.

-Еще в начале апреля мы представили необычную музыкально-литературную композицию, где были объединены поэма Константина Симонова «Ледовое побоище» и кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский». Автором идеи выступил наш художественный руководитель и главный дирижер Евгения Хохлов, - рассказывает самарская артистка. - Этот проект мы показали на фестивале с огромным успехом. А еще была новая программа, подготовленная исключительно для фестиваля, времени много не было, готовились к мероприятию в быстром темпе. Работа, конечно, была колоссальная, но нам хватило двух репетиций.

По словам Татьяны, сам фестиваль был очень мощным по энергетике.

-Сама идея фестиваля несомненно важна. Люди приехали сюда поддержать нас и выразить свои переживания через музыку. В такие моменты приходит понимание, что сейчас мы должны быть все вместе. Это время, чтобы объединиться, а музыка нам в этом поможет. Ведь это язык, который не имеет преград и границ. Фестиваль «Гитара в строю» подарил самые разные эмоции и колоссальное удовольствие. Это было талантливо, это было здорово!