Для горожан приготовили много интересного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 мая в Самаре пройдет 28-й фестиваль журналистики «Пресса-2023». Он будет приурочен 105-летию образования областного отделения Союза журналистов России. Главная тема фестиваля «Пресса» в 2023 году - «Мы вместе!». Местом проведения по традиции станет Струковский сад.

На территории парка развернут более 20 тематических локаций. Свои площадки представят СМИ региона, в том числе «Комсомольская правда» в Самаре. Посетителей ждут викторины, выставки, розыгрыши призов, мастер-классы, а также выступления музыкальных и танцевальных коллективов. Фестивальные площадки начнут работу в 12:00. А закрытие фестиваля состоится в 14:30 в Летнем театре.

На площадке «Комсомолки» жители Самары смогут увидеть образцы военного снаряжения – дроны, антидроновые ружья и прицелы. Эта техника сегодня очень востребована бойцами СВО. Военный коллекционер Андрей Болдырев расскажет о своих поездках к самарским ребятам «за ленточку» с гуманитарной помощью и снаряжением. А специалисты МБУ ДО ЦДТ Металлург проведут для всех желающих мастер-класс по изготовлению оберегов - ангелочков и голубей мира, которые «Комсомолка» передаст нашим самарским бойцам СВО.

Также на площадке «Комсомолки» гости смогут полюбоваться выставкой рисунков учеников школы №29, которая взяла шефство над школой города Снежное в ДНР, и фотографиями с акций в поддержку Донбасса, которые «Комсомолка» проводила по всей стране.

А завершит программу на площадке «Комсомолки» выступление прекрасной певицы, педагога дополнительного образования Елены Халаим.