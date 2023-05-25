«На улице не оставили»: что стало с бойцом СВО, который не смог заселиться в гостиницу в Самаре из-за отсутствия справки

Боец СВО столкнулся со сложностями при заселении в гостиницу в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре одна из гостиниц города отказала бойцу СВО в размещении из-за отсутствия паспорта. Сообщения об этом появились в социальных сетях. Очевидцы пожаловались, что военнослужащий не смог заселиться в отель, так как не предоставил необходимых документов. Выяснилось, что у военного отсутствовал паспорт – его забирают в военкомате на время прохождения службы, а соответствующей справки у мужчины при себе не оказалось. Боец попытался было заселиться по военному билету, однако в гостинице заявили, что по закону этого недостаточно, а нарушать они не будут. Неравнодушные очевидцы возмутились, что из-за этого защитник Отечества может оказаться без крыши над головой и рассказали о проблеме в соцсетях.

К счастью, ситуацию удалось оперативно разрешить. После того, как властям стало известно об инциденте, для военнослужащего подобрали альтернативный вариант размещения.

- Как только получил такой сигнал, сразу поручил разобраться в этой возмутительной истории, - прокомментировал «КП-Самара» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - По ходу разбирательства коллеги доложили, что факт имел место. Участник СВО не имел при себе справки, которая дается на время, когда у военнослужащего забирают паспорт. Действующие правила обязывают гостиницы селить только по предъявлению определенного перечня документов, в который военный билет входит якобы только при наличии этой справки. И гостиница, ссылаясь на эти правила, вынуждена была отказать. Но при этом, как мне доложили коллеги, на улице бойца не оставили и подобрали ему альтернативный вариант размещения. Конечно, это тоже нужно принять во внимание, это важно. Глава региона отметил: по всей видимости, здесь налицо несовершенство нормативной базы, которая с одной стороны обязывает гостиницы к соблюдению таких требований, с другой - тем самым создает сложности для наших доблестных защитников.

- На это нужно обратить внимание и отраслевому регулятору, и депутатам, и эти правила соответствующим образом изменить, заняться делом, - подчеркнул Дмитрий Азаров.