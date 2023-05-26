Залог крепкого «брака» власти с народом — открытый разговор: шеф-редактор «КП» рассказал, как повысить доверие людей к чиновникам

Евгений Сазонов принял участие в форуме «Медиалаборатория «Власть. Медиа. Доверие» в Самаре Фото: Ольга НОВИКОВА

В пятницу, 26 мая 2023 года, в Самаре открылся форум «Медиалаборатория «Власть. Медиа. Доверие». В рамках него состоялась большая дискуссионная панель «Как повысить доверие общества к власти. Роль медиа». Одним из спикеров выступил заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда» Евгений Сазонов.

«Не надо прятаться от людей»

Евгений Сазонов рассказал, чего не хватает журналистам в чиновниках в плане общения власти со СМИ. Он назвал пять моментов, на которые стоит обратить внимание госслужащим.

— Чиновники не должны прятаться от людей, знать их интересы и проблемы. Власти нужно периодически идти в народ: социалка, туризм, встречи без галстуков. Чтобы жители видели, что рядом с ними такие же люди, перед которыми не расступаются горы, и они не ходят по воде. Они такие же, как мы, и живут теми же интересами, — отметил заместитель главного редактора «Комсомолки».

В качестве примера он привел слет туристов в Пятигорске, который посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Чиновник вместе с молодежью отправился в горы. Евгений Сазонов отметил, что это участие сделало для пропаганды слета туристов больше, чем огромное количество заседаний, методичек, выступлений и т. д.

Давать оперативные комментарии

— Второй момент — не прятаться от журналистов. В последнее время очень большая проблема в плане оперативности комментариев. Чтобы получить их, нужно потратить день-два, а иногда неделю. Здесь повышается роль пресс-службы. Она должна убеждать своих руководителей, что реагировать и давать комментарии нужно быстро. Лучше если напрямую, когда чиновник сам выходит в эфир радио, телевидения. Это очень сильно повышает доверие людей и, естественно, доверие журналистов, — подчеркнул Евгений Сазонов.

«Власть должна объяснять»

Он считает, что власть также должна объяснять. Если не заполнить информационный вакуум, он заполнится слухами и фейками. Спикер призвал чиновников всегда давать информацию от себя, когда что-то случилось (как хорошее, так и плохое). Примером он назвал ситуацию с пандемией коронавируса, когда чиновники разных уровней и сфер рассказывали, что это за болезнь, и говорили о принимаемых мерах.

Быть искренними и открытыми

— Четвертый момент — искренность, увлеченность и как можно больше поводов для неформальных встреч. Должны быть не только официальные комментарии. Людям вообще интересно, чем живет власть, чем живут чиновники, какие у них увлечения, — отметил шеф-редактор «Комсомольской правды».

Евгений Сазонов подчеркнул: власть должна использовать для донесения своей информации все виды контента: видео, текст, фото, аудио и посты в соцсетях. Чем полнее этот набор, тем больше доверия. Каждый вид контента влияет на конкретную аудиторию, конкретную возрастную группу.

«Брак» власти с народом

Взаимодействие власти и народа спикер сравнил с браком мужчины и женщины. Он отметил, что большинство союзов распадаются из-за отсутствия доверия, общения друг с другом.

— Чтобы «брак» власти и народа был крепким, с народом надо разговаривать. И народу надо разговаривать с властью, — резюмировал Евгений Сазонов.

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