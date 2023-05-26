«Их успех — главная благодарность»: директор аграрного техникума Евгений Китаев рассказал, как вырастить настоящих людей и сельскохозяйственников

Директор аграрного техникума Евгений Китаев рассказал о работе со студентами. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Евгений Китаев в далеком детстве мечтал стать спортсменом, а учиться пошел на зоотехника. И не зря. Мужчина признается: сельское хозяйство оказалось делом всей его жизни. Сначала Евгений Александрович сам трудился агрономом, а в 2014 году пришел в стены Безенчукского техникума, чтобы воспитывать из зеленых студентов успешных специалистов.

«Закончил техникум по наставлению отца»

Евгений Китаев родился и вырос вдали от шумного города. Родительской дом в селе Мусорка Ставропольского района вспоминает с особым теплом.

-Воспитывали меня в многодетной семье — нас четверо сыновей, - поделился Евгений Александрович. - Все четыре брата пошли трудиться в сельское хозяйство. Я за компанию с ребятами из родного района поехал поступать. И только потом понял, что это – моя судьба.

В 1976 году Китаев поступил в Усольский сельскохозяйственный техникум. Учился на зоотехника. Евгений Александрович признался: тогда будущая профессия не особо вдохновляла, но все же закончил техникум по наставлению отца.

«Научил получать удовольствие от профессии»

После техникума студент продолжил свое обучение уже в институте (СХИ) по специальности зооинженера. Здесь-то и проснулась настоящая любовь к сельскому хозяйству.

-Полное понимание пришло на втором курсе института. Спасибо преподавателям- эти мудрые люди смогли привить любовь и интерес к профессии, - говорит Евгений Китаев. -Еще в аспирантуре у меня появился чудесный товарищ Валерий Пахомов. Этот человек сыграл в моей судьбе большую роль. Валерий научил меня получать удовольствие от профессии, от цифр. Мы вместе создавали изобретения.

В 1984 году получил заветную «корочку», а в 1991 агроном защитил кандидатскую диссертацию, параллельно работая научным сотрудником отдела животноводства Куйбышевского НИИСХ.

«Это мои дети!»

За годы работы в аграрной сфере Евгений Китаев успел потрудиться и на производстве, и в районном управлении сельского хозяйства. А в феврале 2014 года возглавил Безенчукский аграрный техникум.

-Идет десятый год, как я здесь в роли главного наставника. Раньше я всегда говорил: «хлеб всему голова!», но когда пришел в техникум понял, что без рук и головы никакой хлеб ты никогда не вырастешь. А в этих стенах эти руки и куются!

Работа со студентами заставила Евгения Александровича многое переосмыслить. По его словам, в техникуме они не только учат будущих агрономов, но и стараются воспитывать настоящих людей.

Евгений Китаев трудится на должности директора техникума десятый год. Фото: предоставлено «КП-Самара»

-Они — мои дети! К своим студентам я отношусь только так. Я думаю, наставник должен вкладывать в студента свою душу, в случае стать ему и товарищем, и мамой, и отцом и братом. Он не должен бояться поделиться, о чем болит его сердце, - объясняет Евгений Александрович. – А успех моих студентов — самая большая благодарность.

КОНКЕРТНО

В 63 регионе специалистам сельского хозяйства по поручению губернатора Дмитрия Азарова оказывают всестороннюю поддержку. Сегодня на территории губернии действуют субсидии на приобретение спецоборудования, техники, удобрений и семян. Кроме того, молодые фермеры могут рассчитывать на поддержку из бюджет и за счет грантов. Например, программа «Агростартап» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В 2023 году на грантовую поддержку будет направлено более 63,5 миллионов рублей.

Кроме того, в 2021 году Самарская губдума приняла закон о поддержке молодых аграриев. Согласно постановлению, теперь молодые специалисты не обязаны возвращать «подъемные» в бюджет региона при смене места работы.