Александр Шепс: кто такой, биография, личная жизнь экстрасенса из Самары

Александр Шепс периодически участвует в различных проектах ТНТ. Фото: пресс-служба ТНТ.

Александр Шепс, пожалуй, самый известный выпускник «Битвы экстрасенсов» на сегодняшний день. Рассказываем все об Александре Шепсе: кто он такой, его биография, личная жизнь

Александр Шепс: кто такой, биография

Александр родился в Самаре 26 ноября 1986 года. Он был четвертым из пяти детей в семье. Из них широкой общественности также известен брат Олег, который принял участие в одном из сезонов «Битвы экстрасенсов».

Экстрасенсорные способности самарец унаследовал от своей матери Людмилы, которая была по профессии врачом, но прославилась в городе больше как ясновидящая и таролог.

После школы будущий маг поступил в Самарский институт культуры на специальность «актер драматического театра и кино», но не доучился и бросил вуз. Затем он работал организатором праздников, диджеем, телеведущим, увлекался фотографией. А в 2013 году Шепс спонтанно прошел отбор в 14-й сезон шоу «Битва экстрасенсов», и у него началась совсем другая жизнь.

Александр с большим отрывом стал победителем программы по результатам зрительского голосования. За него было отдано 88% всех голосов.

В своей магической работе Шепс использует рунические расклады, огонь, заговор амулетов.

Сейчас популярный экстрасенс живет в Москве, ведет частную практику, проводит семинары, читает лекции. Он также написал четыре книги о сверхъестественном. У Шепса есть собственный магазин магических амулетов на Спартаковской площади. Продукцию можно посмотреть на его официальном сайте. Цена на амулеты начинается с 300 рублей. Самый дорогой экземпляр стоит 100 тыс. рублей.

Александр Шепс периодически участвует в различных проектах ТНТ. Прямо сейчас на канале ТНТ он снимается, и уже не в первый раз, в программе «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Личная жизнь Александра Шепса

Во время съемок «Битвы экстрасенсов» у Шепса завязались отношения с эстонской ведьмой Мэрилин Керро. Однако влюбленные были вместе недолго. Некоторые считают, что их роман был пиар-ходом для привлечения внимания к себе. Потом этой «фишкой» пользовались другие участники шоу. Сама Мэрилин в СМИ рассказала, что у них с Александром были разные взгляды на будущее. Сейчас эстонка замужем и родила двоих детей.

В 2019 году Шепс опубликовал несколько фото с моделью Александрой Бородиной, но и эти отношения ни к чему не привели. Свободно ли сейчас сердце экстрасенса, доподлинно неизвестно, но различные источники сообщают, что семьи у него пока точно нет.