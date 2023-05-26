Тольяттинец Завдят Мухитов почти полвека отдал химическому производству

Завдят Мухитов на заслуженный отдых не спешит: прикипел к заводу.

От починки комбайнов - к ремонту химагрегатов

Завдят Мухитов вырос в Татарстане. В деревне Нижние Тарханы он получил все навыки и умения, необходимые сельчанину: с детства помогал отцу, механизатору, ремонтировать трактора и комбайны, да и за руль сельхозтехники не раз садился в страду. Когда стукнуло 18, как любой советский парень, отправился служить: военный долг Родине отдавал в Днепропетровске радистом, обеспечивая связь начальника штаба. После армии в деревне не остался, поехал в Набережные Челны - устроился монтажником на строительство Нижнекамской ГЭС. Тем временем родители переехали в Тольятти, а следом за ними и сын. Так Завдят в свои 25 лет оказался в Автограде.

- С товарищем устроились на ВАЗ, - вспоминает Завдят Мухитов. - С непривычки работать на конвейере очень тяжело: после смены падали от усталости. Отец предложил: пойдем к нам, на КуйбышевАзот. Пришел, посмотрел, понравилось. Устроился в цех по производству крепкой азотной кислоты. А через три года перевелся в ремонтно-механический цех №7 слесарем по ремонту оборудования. Там и прижился!

В специальных учреждениях профессии Завдят не учился: помогли азы, полученные в детстве, и наставники, которые щедро делились с молодым слесарем своим богатым опытом. Кстати, уже будучи работником химпредприятия, парень не раз садился за рычаги комбайна, когда коллектив отправлялся помогать сельчанам в Сергиевский район убирать урожай зерновых с полей. А на заводе в его поле деятельности оказалось оборудование предприятия - агрегаты, установки. Это вам не трактор ремонтировать: постоянно нужно быть начеку, соблюдать все меры безопасности.

- Без соблюдения техники безопасности у нас ни шагу, - говорит ветеран. – С этим очень строго. Так что и сами за собой следим, и молодежь настраиваем на четкое соблюдение правил.

Завдят Сагитович за время работы зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, инициативным и ответственным работником. Один из лучших слесарей-ремонтников, свой большой производственный опыт и знания он с успехом использует для ремонта самого сложного по конструкции оборудования. Неоднократный участник и победитель конкурсов профессионального мастерства, он активно помогает молодежи в освоении тонкостей специальности. За годы наставничества Завдят Мухитов давно перевыполнил «норму» по подготовке новой смены - воспитал более 30 квалифицирован-ных слесарей-ремонтников.

Завод стал родным для трех поколений Мухитовых.

Завод навсегда

Досконально зная устройство почти каждого агрегата, Завдят Сагитович принимает участие в реконструкции и модернизации оборудования, внедряет передовые методы для повышения производительности труда при ведении ремонтных работ. Конечно, не обо-шлось без рационализаторских предложений.

- В советские времена то и дело подавали идеи, - говорит Завдят Мухитов. - Постоянно придумывали, как упростить работу по той или иной операции, чтобы оптимизировать рабочий процесс. Улучшить ведь можно все что угодно - вот мы и улучшали.

Завдят Сагитович давно на пенсии, но уходить с предприятия не спешит. За полвека сросся с заводом, с коллективом. Когда-то, ремонтируя оборудование то в одном цехе, то в другом, знал почти всех, если не лично, то в лицо. Сегодня он работает, как сам гово-рит, «ночным директором»: заступая на смену в 16.00 и до семи утра следит за сохранно-стью оборудования в службе главного механика.

- Когда меня спрашивают, неужели не хочется на заслуженный отдых, пожимаю плеча-ми, - говорит ветеран. - На рыбалку и за грибами не находишься, мое хобби - общение с людьми. Тем более что за десятки лет они стали моей семьей.

Впрочем, на предприятии у Завдята Сагитовича есть и родные по крови люди. После армии сюда же, слесарем, устроился его родной брат Саит. А сейчас и его сын Руслан трудится на заводе сварщиком. Так что заслуженный ветеран КуйбышевАзота Завдят Мухитов встречает профессиональный праздник буквально в кругу своей семьи.