Прогулочные зоны, фонтаны и гамаки: Самара продолжает преображаться в рамках нацпроекта

Работы на объектах уже начались Фото: администрация Самары

Новые детские площадки, спортивные зоны, скамейки и урны. Все это в 2023 году появится в парках Самары в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Территории, которые получат новую жизнь, выбирали сами жители путем голосования. В результате победу одержали четыре зоны: сквер «Самарец», «Ерик Парк», а также парки «Молодежный» и «Воронежские озера».

Горожане активно голосовали за любимые места отдыха и сейчас могут наблюдать за их масштабным преображением. Работы на площадках уже начались.

В парке «Молодежный» благоустройство стартовало еще в прошлом году – его привели в порядок со стороны улицы Ново-Вокзальной. Здесь появились дорожки для бега и катания на велосипеде, «релакс-зоны» с гамаками, столы для настольного тенниса, детская площадка для детей разных возрастов, были установлены лавочки и урны. Сегодня подрядчик трудится со стороны улицы Воронежская. В настоящий момент ведутся работы по укладке плитки на центральной аллее, возведение цветников. Затем специалисты устроят газоны с автополивом, выполнят санитарную обрезку деревьев и посадят новые. В парке появятся скамейки, урны, опоры освещения и камеры видеонаблюдения.

Отдельные работы ведутся на озере. Искусственный водоем в последние годы наполнялся только при таянии снега и осадках. В этом году его полностью восстановят. В рамках проекта подрядчик уберет текущие конструкции и выполнит перепланировку дна и откосов. В озере устроят подстилающие слои, геомембрану – они позволят удержать воду. А в центре водоема появится фонтан. Чтобы наполнить озеро потребуется более 20 тысяч кубометров воды. В водоеме будут установлены специальные датчики. При выпаривании воды система поймет, что ее не хватает, и наполнит сооружение до нужного уровня. Если жидкости много, то произойдет слив воды.

«Концепция первого и второго этапа благоустройства парка позволяет полностью соединить пешеходную зону от улицы Воронежской до Ново-Вокзальной. После завершения работ территория приобретёт законченный вид», - рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Алексей Старостин.

Параллельно работы ведутся в сквере «Самарец». Благоустройство этой территории поддержали 25 509 человек. В рамках дизайн-проекта парк будет поделен на две зоны: прогулочную и выставочную. Локация перенесет посетителей в прошлое – его оформят в стиле 40-х годов прошлого века. Создать атмосферу послевоенного времени помогут стилизованные светильники, скамейки на чугунных ножках и другие необычные детали. Выбор тематики проекта не случаен.

– Район, где находится сквер, возник в первые годы после Великой Отечественной войны. Архитектурные решения, которые применяются при благоустройстве, отошлют нас к тому времени, дадут возможность почувствовать себя сопричастными тому, что происходило тогда в городе, – поделился руководитель управления главного архитектора администрации Самары Игорь Галахов.

На текущий момент подрядчик демонтировал старое покрытие и устроил траншеи под кабели для освещения. Сейчас ведется укладка плитки на пешеходных дорожках и устройство фонтана. Специалисты трудятся без выходных.

Завершить работы на всех объектах по контракту должны к 1 сентября 2023 года. Процесс благоустройства ведется под контролем главы Самары Елены Лапушкиной. Мэр регулярно посещает выбранные территории, чтобы лично оценить их преображение.

Особое внимание улучшению качества городской среды уделяет и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. При его поддержке в регионе благоустраиваются общественные пространства, набережные, парки и скверы. Только в Самаре за пять лет новый облик обрели 55 общественных пространств и 500 дворовых территорий во всех районах города.

А пока подрядчики работают над преображением парков, жители могут выбрать следующие территории, которые будут благоустроены в 2024 году. Проголосовать за любимые общественные пространства можно на платформе 63.gorodsreda.ru. Срок – до 31 мая. В голосовании участвую 20 общественных территорий.

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