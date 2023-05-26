«В 10 лет я оказалась одна в чужом городе»: балерина рассказала, через что ей пришлось пройти на пути к сцене

Валентина Пономаренко рассказала, как начался ее путь в балете. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Пуанты, пачки и первые аккорды классической музыки, пронизывающие душу. Это балет, это танец на кончиках пальцев, это любовь, против которой когда-то не устояла Валентина Пономаренко. Еще будучи школьницей смелая девочка не побоялась трудностей, чужих городов и отважно строила карьеру артистки балетного театра. Сегодня Валентина Николаевна — заслуженная артистка России, балетмейстер-репетитор Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича. Валентина Пономаренко рассказала журналисту «КП-Самара», кто помог ей добиться успеха и почему, по ее мнению, быть педагогом сложнее, чем балериной.

Жила на съемной квартире с чужой семьей

Родилась и выросла Валентина Пономаренко в Краснодаре в семье военнослужащего. Как и большинство детей в то время маленькая Валечка, поступив в первый класс, записалась на всевозможные дополнительные занятия. Так было принято. Для себя девочка выбрала плавание, акробатику, хор и балетный кружок. Успевала везде.

В 10 лет балерина оказалась в чужом для нее Воронеже совершенно одна. Фото: предоставлено «КП-Самара»

- Правда, спустя время я решила оставить акробатику. Посчитала, что этот спорт не очень безопасный. А вот в балетный кружок проходила около трех лет.

Валентина Николаевна с уважением вспоминает своего первого педагога Ларису Евгеньевну Грекову. По словам артистки, именно она после окончания балетного кружка посоветовала маме отправить юную артистку поступать в хореографическое училище.

- Мама спросила: «Хочешь?», я, не раздумывая, сказала: «Хочу!». Это ведь был мой шанс, тогда в Краснодаре не было хореографического училища, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Валентина Пономаренко.

Так в 10 лет девочка оказалась в чужом для нее Воронеже совершенно одна. Она поселилась на съемной квартире в семье, где было трое взрослых детей.

- Конечно, у мамы болела душа. Я бы, наверное, не отважилась на такой поступок. Но лично я ей безмерно благодарна за полное доверие и веру.

«Определяли настроение по цвету туфель»

Хоть и Валентине пришлось пробыть без родителей в Воронеже 8 лет, но хореографическое училище она вспоминает с теплотой.

- Конечно, здесь у меня были дорогие сердцу люди — мои преподаватели, мои наставники. Одним из первых педагогов для меня стала народная артистка Молдавской ССР Розита Потехина, - вспоминает Валентина Николаевна. - После уже в средних классах нас обучала Нина Ивановна Кондратьева, в то время она была ведущей балериной в Воронеже.

Валентина Пономаренко призналась: от Нины Ивановны нельзя было оторвать глаз.

- Мы всегда любовалась ею. Она ходила на высоких каблуках с красивым подъемом. Мы даже по ее туфлям определяли, как пройдет день, - смеется артистка. - У нее были желтые, красные и еще какого-то цвета туфли. Ее воспитанники знали, что красный цвет — к хорошему дню, а если желтый — жди сложный урок.

Приглашение в Куйбышев

Но спустя 3 года преподавания Нина Кондратьева уехала вместе с супругом в Москву. Тогда в сердце молодой артистки поселилась Ксения Есаулова.

- Ксения Андреевна приехала к нам из Перми. Она ставила выпускной спектакль – балет «Коппелия», где я исполняла главную роль Сванильды. Ксения Андреевна - женщина удивительной красоты и ума. Она многому меня научила. И я сейчас даже не про балет. Ксения Есаулова умела и знала все: как пришивать бусинки к пачке, как правильно гримироваться, как сделать хорошую прическу.

В 2023 исполнится 31 год, как Валентина Пономаренко стала наставником для артистов театра. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Ксения Есаулова и посоветовала девочке из Краснодара продолжить свое обучение в Ленинграде. Артистка последовала наставлению.

- Меня взяли в Ленинградское хореографическое училище в класс усовершенствования.

Там же в 1971 состоялась судьбоносная встреча Валентины Пономаренко и Аллы Яковлевны Шелест, которая уже тогда служила главным балетмейстером в театре оперы и балета города Куйбышева. Алла Яковлевна пригласила молодую балерину к себе. Та согласилась.

- Вот так я и оказалась в этих стенах, где протанцевала на сцене в качестве ведущей солистки балета 29 лет.

«Не спишь ночами вместе с артистом»

В 1993 году Валентина Николаевна параллельно с работой на сцене включилась в педагогику. Уже тогда она принимала участие в подготовке и выпуске всех премьерных и репертуарных спектаклей театра. Это были первые серьезные шаги в педагогической карьере.

- Главный балетмейстер Игорь Чернышев предложил мне попробовать себя в роли педагога-репетитора. Такие предложения бывают очень редко. Я, честно говоря, даже не мечтала об этом. Думала, что я еще не готова к этому, но предложение, конечно, приняла.

Валентина Николаевна призналась: новая работа вызывала волнение, ведь одно дело нести ответственность за себя, а другое - вести уже другого человека по профессии.

- На мой взгляд, танцевать на сцене морально легче, чем преподавать. Это я испытала на собственном опыте. Карьера артиста балета невозможна без наставника. От первого до последнего дня с тобой рядом педагог, который изо дня в день работает над новой ролью, репетирует идущий репертуар, видит тебя со стороны. Вы словно одно целое. Ты не спишь ночами вместе с артистом, думаешь о том, как довести до совершенства. Так работают педагоги в балете.

Начинала Валентина Пономаренко как репетитор кордебалета, исполняющего массовые танцы и сцены в спектаклях. Сейчас балетмейстер-репетитор работает с солистами балета и ведущими мастерами сцены.

- Все люди живые, у одного болит нога, у другого что-то случилось. Здесь важно настроить исполнителя на выступление на сцене театра, чтобы добиться верного раскрытия образа. Это самое главное, - объясняет Валентина Пономаренко.

Заслуженная артистка России уверена: наставник — это профессионал со стальными нервами.

- В этом году будет 31 год, как я стала передавать свой опыт. Но уверенности в том, что я делаю правильно, нет и сегодня. На мой взгляд, это очень важно для наставника - продолжать учиться вместе со своими учениками. Для меня лучше цветов и зарплаты, когда твоего подопечного видят и оценивают. Это самое главное и дорогое в моей профессии.

Ничего подобного зрители еще не видели

Но сколько трудов и сил, слез и нервов стоит за одной похвалой, знают только Валентина Николаевна и ее артисты. Педагог призналась: раз 5 за сезон ей хочется уйти из театра навсегда.

- Бывают моменты срыва, когда становится невыносимо тяжело, но не ухожу. Почему? Здесь держат талантливые люди, которых много в нашем театре. Мне приятно и интересно общаться с коллегами. Да и тяжело после такого бешеного графика просто взять и остановиться.

Кстати, у Валентины Пономаренко растет внучка. Девочка профессионально занимается спортом и мечтает примерить пуанты. Настрой серьезный.

- Моя дочь живет сейчас на моей родине — в Краснодаре. Там же с ней и моя 10-летняя внучка. Пусть она сама выбирает свой путь, но я уже вижу упорство в характере. Это от меня!

Валентина Николаевна поделилась приятной новостью с журналистом «КП-Самара». В июне 2023 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится премьера спектакля «Раймонда». По словам Пономаренко, ничего подобного зрители еще не видели.

- Премьера назначена на 17 июня. Спектакль интересный, любопытный и, самое главное, новый. Он явно займет особое место в репертуаре нашего театра. Гостей ждет много танцев, мизансцен, пантомим и большое количество исполнителей. Мы с артистами активно готовится к премьере. Кстати, билеты еще есть.