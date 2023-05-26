«Перекроем Московское шоссе»: жильцы дома в Самаре требуют огородить их от автомойки забором

Жители дома по улице Центральной настроены решительно Фото: Евгений ЕГОРОВ

25 мая 2023 года во дворе дома № 1Б по улице Центральной в Самаре состоялся жаркий разговор жильцов с районным депутатом. Корреспондент «КП-Самара» побывал на этой встрече.

Детская площадка между потоками машин

Сказать честно, «двором» место стихийного собрания назвать можно с большой долей условности. 16-этажная «свечка» по адресу: улица Центральная, 1Б зажата между двумя проезжими частями. С одной стороны — проспект Карла Маркса, с другой — собственно улица Центральная. Чуть поодаль, но в зоне видимости — один из самых загруженных в любое время суток участков Московского шоссе.

Еще с десяток лет назад здесь был тихий частный сектор с поэтическими топонимами типа Тупого переулка. Ныне здесь — новостройки с интенсивным трафиком по улицам, не особо для этого приспособленным. Но именно по этому кусочку Центральной удобнее всего попасть на Московское шоссе, минуя вечные пробки и долгие светофоры на улицах Санфировой и Авроры. Автомобилисты прекрасно знают эту дорогу мимо ресторана популярной сети фастфудов.

А на Центральную с Карла Маркса очень удобно «нырнуть» по внутриквартальному проезду — хоть и по ямам, но быстро.

И вот на «островке» между упомянутыми дорогами и «удобным» проездом располагается так называемый «двор» дома 1Б с детской площадкой, рядами кустиков по периметру и несколькими чахлыми деревцами.

Депутатская автомойка

Через дорогу от «двора», между Центральной и Московским шоссе — обнесенная бетонным забором территория, внутри которой — летняя автомойка. И вот недавно в заборе появились железные ворота, перегороженные пока контейнерной площадкой.

- Владелец автомойки решил ее расширить и оборудовать въезд туда прямо напротив нашего двора, сдвинув контейнерную площадку. Мы категорически против, мы и так здесь задыхаемся от машин! А если здесь будет въезд на мойку — трафик еще увеличится. Кроме того, из-за въезда и переноса контейнерной площадки уменьшится число парковочных мест. Зачем нам все это? - рассказала «КП-Самара» председатель ТСЖ «Центральная 1Б» Елена Кошкина.

Здесь предприниматель рассчитывал сделать заезд на автомойку Фото: Евгений ЕГОРОВ

Собственником автомойки оказался муниципальный депутат Александр Перевалов, представляющий Октябрьский внутригородской округ. Правда, подведомственная ему территория находится неподалеку, а земли, из-за которых разгорелся сыр-бор, ему интересны как предпринимателю. Именно в этом качестве он и приехал поговорить с жильцами дома 1Б.

«Для вашего же блага»

- Этот выезд я хотел сделать для вашего же блага, чтоб было туда удобнее заезжать жителям близлежащих домов. Для меня это только дополнительное обременение, - пояснил депутат.

Реакция жильцов была бурной и однозначной.

- Если для нашего блага — то спросите наше мнение. Нам здесь это выезд не нужен! - заявили собравшиеся практически хором.

Дальнейшая дискуссия была вариациями на тему уже произнесенного. «А вы спросили, чего мы на самом деле хотим?» - «Так для того я и здесь». - «Так вот, нам ничего не нужно. Просто оставьте нас в покое. Мы сами все сделаем, что нам действительно надо. Вон, яму на дороге сами засыпали». - «Я вас услышал». - «Поставьте забор, и за ним на своей территории делайте что хотите, а нас не трогайте». - «Забор вот он, уже стоит». - «Можно сделать еще выше».

Предложения депутата построить ограждение между детской площадкой и проезжей частью, а также организовать встречу с главой района, чтобы обозначить имеющиеся проблемы, натолкнулись на неоднородную реакцию собравшихся.

Депутат Александр Перевалов заявил, что услышал позицию жильцов Фото: Евгений ЕГОРОВ

По поводу же въезда на автомойку глава ТСЖ еще раз подчеркнула решимость отстаивать свою позицию.

- Если какие-то работы, несмотря ни на что, здесь все-таки начнутся, мы пойдем до конца. Перекроем Московское шоссе, если понадобится так привлечь внимание. Вы нашу позицию, надеюсь, услышали, - заявила Елена Кошкина.

- Я вас услышал с первого раза, - еще раз подтвердил Александр Перевалов.

Потенциально конфликтную ситуацию удалось решить мирным путем. По крайней мере, пока. «КП-Самара» будет следить за событиями в случае их развития.