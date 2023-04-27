Парк Гагарина в Самаре: колесо обозрения, трехсотлетний дуб и белки

Вход в парк с улицы Советской армии. Фото: Алена Демина.

«КП-Самара» продолжает новую рубрику о парках областной столицы. История их создания, главные особенности, а также истории людей, которые в них гуляют.

Парк имени Юрия Гагарина расположен в географическом центре Самары. Это одно из самых популярных мест в городе. Здесь назначают свидания, катаются на аттракционах, устраивают пикники и просто гуляют. Большая территория, дубовая роща, небольшой водоем и много белок — каждый найдет занятие по душе.

Островок с пушками. Фото: Алена Демина.

История Парка Гагарина

На месте парка в 1920-1940-е годы стояли дачи работников НКВД. По ночам на этой территории закапывали расстрелянных «врагов народа». Их хоронили в братских могилах по несколько десятков человек, а над каждой сажали дуб. Сейчас в парке около 100 дубов. На месте девяти могил, где захоронено более 3000 человек, стоит памятник жертвам политических репрессий 1930-1940-х годов.

Памятник «Спас». Фото: Алена Демина.

Новая глава в истории этого места наступила в 1976 году после открытия парка Гагарина. На его территории в конце 1980-х годов поставили списанный самолет АН-10, который использовали как детский кинотеатр «Антошка». До 1997 года в парке работал Самарский зоопарк. Здесь также находилась военная техника, которую переместили в парк Победы в 2010 году.

Детский кинотеатр «Антошка» в 1980-е годы. Фото: архив Владимира Самарцева

Как выглядит Парк Гагарина сейчас

Сегодня парк имени Юрия Гагарина — это любимое место отдыха горожан. Сюда приходят не только, чтобы покататься на аттракционах, пострелять в тире и поесть сахарную вату. Но и позаниматься спортом — в парке есть спортивные площадки и дорожки. А еще можно погулять по аллеям и покормить белок.

«Сырные ворота». Фото: Алена Демина.

Главный символ парка Гагарина — центральный вход со стороны Московского шоссе. Из-за внешнего вида местные называют эти бетонные блоки «сырными воротами». На самом деле они символизируют планеты. Если посмотреть с правильного ракурса, то можно даже увидеть взлетающий корабль. Посетители парка любят фотографироваться рядом с этими воротами.

Бюст Юрия Алексеевича Гагарина. Фото: Алена Демина.

Недалеко от входа находится бюст Юрия Алексеевича Гагарина. Его установили 23 октября 2011 года — в честь 50-ой годовщины первого полета человека в космос. Бюст первого космонавта городу подарил скульптор Александр Апполонов.

55-метровое колесо обозрения. Фото: Алена Демина.

Еще одной достопримечательностью является 55-метровое колесо обозрения. Его видно даже далеко за пределами парка. Оно открылось в декабре 2018 года. Из кабинок открывается вид на город, Волгу и Жигулевские горы. Аттракцион работает круглый год.

Аттракционы. Фото: Алена Демина.

Большая часть аттракционов находится с улицы XXII Партсъезда. Это самое оживленное место в парке Гагарина: много детей, игровых площадок, кафе. Здесь можно поесть сахарную вату, мороженое и вареную кукурузу. Недалеко расположен искусственный канал, по которому катаются на катамаранах и лодках. На островке стоят пушки, к которым ведет мостик с «любовными замками».

300-летний дуб. Фото: Алена Демина.

Другая часть парка более тихая и спокойная. Среди множества деревьев растет самый древний житель парка Гагарина — 300-летний дуб. Он признан государственным памятником природы.

Парк любят не только люди, но и животные — тут много белок и голубей. Некоторые настолько привыкли к человеку, что едят прямо из рук. Корм для них продают в специальном автомате.

Аллея с кафе. Фото: Алена Демина.

Воспоминания посетителей парка Гагарина

Мария:

— В 1990-е годы мы иногда ходили в парк с родителями: гуляли по аллеям, катались на колесе обозрения и каруселях. Я очень любила ездить на «сталкивающихся автомобилях». В то время здесь еще стоял самолет «Антошка», в котором когда-то был детский кинотеатр. Но попасть я в него не успела — его тогда уже закрыли, а потом вообще убрали из парка. Я слышала, что там часто показывали «Тома и Джерри», «Ну, погоди!». Еще в те годы в парке находился Самарский зоопарк.

Скамейка со скульптурой Бабы Яги. Фото: Алена Демина.

Динара:

— Я переехала в Самару только год назад и еще не была во многих парках города. Лучше всего знакома с парком Гагарина, потому что живу недалеко. Здесь можно можно покататься на разных аттракционах и погулять по аллеям у воды — покормить белок и уток. Но чаще всего я прихожу сюда одна по утрам, чтобы побегать перед работой. В парке очень много дорожек, поэтому бегать по ним — одно удовольствие. Еще зимой часть парка заливают под каток — можно покататься на своих коньках или взять напрокат.

Местные утки. Фото: Алена Демина.

Елизавета:

— Впервые я посетила парк Гагарина в детстве с родителями. Тогда здесь еще стояла военная техника — у меня даже есть фотографии с ней. Но самым запоминающимся походом в парк стала поездка с классом после окончания школы. Я выросла в области. И каждый одиннадцатый класс в нашей школе на последний звонок ездил в парк Гагарина — такая традиция. Мы много гуляли, катались на аттракционах, а вокруг ходили такие же выпускники с ленточками. С нами тогда еще поехали наши родители. Наверное поэтому этот день особенно запомнился. Сейчас я часто гуляю здесь с друзьями после занятий в университете.