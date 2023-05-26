Воспитать читающего патриота: самарцам покажут письма и документы Александра Пушкина

Самара стала 24-м центром, заключившим договор о сотрудничестве Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В областной столице в пятницу 26 мая 2023 Самарская публичная библиотека распахнула свои двери для гостей и жителей города. Есть повод! На базе учреждения открылся Региональный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина. Состоялся торжественный обмен договорами. Дата выбрана не случайно, 26 мая 1799 года — день рождения Александра Сергеевича Пушкина по старому стилю. Журналисты «КП-Самара» побывали на месте и выяснили подробности.

«Наша задача — воспитать думающего читающего патриота нашей страны»

Еще с 2014 года Всероссийский музей А.С. Пушкина открывает Региональные центры в учреждениях культуры по всей стране. Самара стала 24-м таким центром, заключившим договор о сотрудничестве.

-Это очень яркий и любопытный проект, который, в первую очередь, направлен на укрепление интереса читателей к русской классической литературе. Задача всех Региональных центров — привлечь внимание детей, молодежи к русской классике, а также воспитать думающего читающего патриота нашей страны, - говорит директор Самарской публичной библиотеки Ольга Любимова.

Картины, документы, письма из золотого века русской литературы: самарская публичная библиотека станет обладателем уникальной информации, доступ к которой имеют лишь партнеры Всероссийского музея А.С. Пушкина.

26 мая 2023 состоялась церемония торжественного обмена договорами Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Самара — город с богатейшими культурными традициями, это родина выдающихся государственных деятелей и писателей. Кроме того, мы знаем, что сам Александр Сергеевич бывал в самарских краях. Конечно, это прекрасное место для создания Регионального центра Всероссийского Александра Сергеевича Пушкина, - отметила заведующая Медиацентром Всероссийского музея А.С.Пушкина, куратор региональных центров Ирина Розина.

Жители Самары познакомятся с семьей Пушкина

Уже 6 июня 2023 для жителей и гостей города откроется первая выставка, посвященная предкам и потомкам великого поэта. Намечены планы и на будущее.

-Мы с коллегами уже обсудили выставки, которые может организовать в будущем. Например, есть возможность поработать с данными, которые связаны с Александром Сергеевичем и Самарой. Думаю, получится очень интересная история, - поделилась заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Светлана Лановенко. - В 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Конечно, самарцев ждет интересная выставка.

Также в пятницу 26 мая состоялся семинар «Имя Пушкина-имя России». Представители с разных городов России поделились своим опытом работы в региональных центрах музея с коллегами.

«Увидели километры книг»

-Мы открылись еще в 2015 году и можем смело говорить об успехе. Однажды мы предложили жителям нашего города вынести из дома книгу Пушкина, если она, конечно, имеется в домашней библиотеке. Каково было наше удивление, когда мы увидели километры книг. Это и есть прямое доказательство вовлеченности людей и любви к Пушкину, - рассказала заведующая филиалом Историко-мемориального центра-музея И.А. Гончарова города Ульяновск Ольга Слепова.

Кстати, мероприятие прошло накануне Всероссийской акции «Библионочь 2023» и Общероссийского дня библиотек.

-Акция проводится в двенадцатый раз. Библиотеки Самары приготовили очень много мероприятий. Это и спектакли, и мастер-классы, и кинопоказы, и выставки. Более подробно можно ознакомиться с афишей на сайте библиотек, в группе «ВКонтакте». Всех приглашаем и очень ждем 27 мая 2023, - говорит директор централизованной системы детских библиотек г. Самара Татьяна Халитова.