Повез посылку для ребят в зоне СВО: в Самарской области завершились поиски 12-летнего мальчика

Нашли школьника полицейские. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Село Кирилловка Самарской области 19 мая переполошила пропажа 12-летнего мальчика. Школьник уехал из дома на велосипеде – повез посылку для бойцов СВО – и исчез.

Вручили посылку и отправили в соседнее село

Случилось все днем в пятницу, 19 мая 2023 года. Родители Андрея (имя мальчика изменено) планировали принять участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции. Андрюша вызвался помочь. Мол, сам повезу посылку для наших ребят в пункт приема гуманитарной помощи, на велосипеде. Благо, ехать было не далеко – в соседнее село, а это для мальчугана дело привычное.

Мама с папой собрали посылку: предметы первой необходимости и сало, специально засоленное по старинному русскому рецепту – чтобы напоминало ребятам о доме. Мама вручила Андрюше посылку, папа проверил, все ли в порядке с велосипедом – и мальчик поехал в пункт приема гуманитарной помощи. На часах было около 13:00.

Тревогу забили уже вечером. Сначала думали, что Андрюша встретил друзей и просто остался с ними гулять. Отец мальчика решил объехать свое село. Вернулся мужчина уже ночью – Андрюши нигде не было.

Нашли рано утром

Тогда-то родители и позвонили в полицию.

- Незамедлительно на розыск ребенка по тревоге был поднят личный состав отдела полиции, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. - К поиску подключились местные жители, общественность и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Полицейские ходили по дворам, осматривали места, где Андрея видели в последний раз, проверили школьный двор, шерстили дороги и ближайший лес, опрашивали знакомых мальчика.

На след ребенка вышли под утро. В районе 4:00 Андрюшу нашли: сотрудники уголовного розыска обнаружили мальчика на одной из улиц поселка Новоселки – неподалеку от пункта приема гуманитарной помощи.

Ребенка тут же привезли к родителям в Кирилловку. К счастью, с мальчиком все в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает, против школьника никто противоправных действий не совершал.

Теперь полиция даст оценку действиям родителей, которые потеряли ребенка.

- Не нужно сидеть дома и ждать, пока ребенок найдется сам! Каждая минута, проведенная в ожидании, может стоить пропавшему ребенку жизни. Заявления в дежурной части принимаются в любое время суток, - напоминают в региональном ГУ МВД.