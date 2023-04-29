Парк Дружбы в Самаре: американские горки, деревянные фигуры и кинотеатр

Гуляем по парку Дружбы. Фото: Алена Демина

«КП-Самара» продолжает новую рубрику о парках Самары. История их создания, главные особенности, а также истории людей, которые в них гуляют.

Парк Дружбы, основанный еще в 1950-е годы, занимает более 14 га. Небольшая часть обустроена дорожками, клумбами и детскими площадками. Вся остальная территория — лес. Именно поэтому здесь можно спокойно погулять под раскидистыми ветвями деревьев.

А так выглядит парк Дружбы летом. Фото: МАУ Парки Самары

История парка Дружбы

В советские годы в парке было шумно и многолюдно. Но к концу 1990-х годов он опустел, потому что за ним перестали ухаживать: деревья и кусты заросли, появились разрушения. В парк снова вернулась жизнь лишь в 2000-х, когда убрали мусор и обновили клумбы. В 2014 году территорию парка благоустроили к Фестивалю цветов.

Детская площадка. Фото: Алена Демина

Как выглядит парк Дружбы сейчас

В наши дни парк Дружбы является местом семейного отдыха, прогулок и занятий спортом. В центральной части находится здание бывшего кинотеатра «Дружба». В парке можно отдохнуть на лавочках, перекусить и погулять с детьми на детской площадке. На его территории часто проводят концерты, выставки и фестивали.

Аттракцион «Астро-Комета». Фото: Алена Демина

Парк Дружбы знаменит аттракционом «Астро-Комета», который местные прозвали американскими горками. Он расположен у пересечения улиц Дыбенко и Запорожской. Проектированием горки, которую запустили в 1996 году, занималась компания «Мави». В то время аттракцион пользовался большой популярностью: на него выстраивались очереди, а крики посетителей слышались издалека. На их открытии даже выступала популярная группа «Дюна». Сейчас горки устарели и не работают. Конструкцию могут демонтировать, а эту территорию благоустроить.

Здание бывшего кинотеатра «Дружба». Фото: Алена Демина

В центре парка находится здание бывшего кинотеатра «Дружба». Его площадь — 1200 квадратных метров. Сейчас здание арендуют тайм-кафе, игровой клуб и баня. Напротив входа стоит дерево любви и дружбы — местная достопримечательность, с которой любят фотографироваться посетители.

Деревянная композиция «Посиделки». Фото: Алена Демина

Украшением парка являются деревянные фигуры, сделанные самарским мастером Сергеем Ключниковым. Они установлены во всех уголках парка Дружбы. Самая новая композиция под названием «Посиделки» находится на площадке, где раньше были карусели. Все эти фигуры сделаны из ствола старого тополя, который раньше рос в Струковском саду.

Деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы. Фото: Алена Демина

В парке Дружбы есть деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы. Ее построили в 2011 году на средства прихожан. Территория храма окружена дорожками и клумбами и никак не отделена от парка.

Деревянный мостик. Фото: Алена Демина

Воспоминания посетителей парка Дружбы

Марина:

— Мы с семьей живем в Советском районе, поэтому очень часто гуляем в парке Дружбы. Два года назад даже попали с сыном на выставку ретроавтомобилей. Погода тогда была пасмурная, шел дождь. Но это нас не остановило, и мы хорошо провели время: погуляли по парку и увидели мотоциклы, военную технику и автомобили времен Советского Союза. Выставка прошла на центральной площади парка, где обычно заливают каток. Сыну очень понравилось — он даже смог посидеть за рулем автомобилей.

Территория рядом с церковью. Фото: Алена Демина

Александр:

— Я прихожу в парк Дружбы с самого детства. Раньше гулял здесь с друзьями, а сейчас — со своими детьми. Помню в 1990-е парк был заброшен, но позже его благоустроили. Тогда построили и американские горки — очереди на аттракцион были огромные. На нем катались и взрослые, и дети. Я в первый раз прокатился в 1996 году — сразу после открытия горок. Эмоции были незабываемые. Самой страшной частью аттракциона для меня была «мертвая» петля. Сейчас горки не работает, но я считаю, что это даже хорошо. Конструкция уже совсем ветхая.