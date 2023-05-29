Игорь Осинькин признался, что "Факел" втянул "Крылья" в свою игру. Фото: ПФК "Крылья Советов"

28 мая 2023 года самарские «Крылья Советов» уступили в гостях воронежскому «Факелу» 1:2 в матче 29-го тура РПЛ. В результате этой игры самарцы опустились в зону стыков и сохраняют скорее теоретические шансы избежать матчей с представителями Первой лиги.

Рассказываем, что произошло после матча «Факел» - «Крылья Советов».

Евсеев: «Довольны, что не дали сыграть «Крыльям»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев не скрывал, что главная задача на матч была — лишить техничную самарскую команду ее козырей.

- «Крылья» любят проводить скоростные атаки, вбегать между линиями. Очень рад, что у нас получилось не дать сыграть сопернику так, как он умеет, и провести две результативные атаки. Невозможно держать концентрацию все 90 минут, и минутная потеря этой концентрации привела к тому, что мы пропустили мяч. Но в других эпизодах мы сыграли, как должны были, и заслуженно победили, - прокомментировал игру Евсеев на послематчевой пресс-конференции.

Осинькин: «Игру сломал быстрый гол»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин согласился, что игра шла по сценарию воронежского «Факела».

- Ни одна команда, игравшая в Воронеже, не оставалась удовлетворенной качеством своей игры. Потому что на этом поле очень сложно созидать. Мы пытались сыграть в свою игру, и поначалу это получалось. Но пропущенный быстрый гол все сломал. Одно дело, когда ты что-то пытаешься делать при равном счете или выигрывая, а другое — когда уже уступаешь, соперник обороняется большими силами, а мяч не катится по полю так, как надо. В результате сопернику удалось втянуть нас в силовую игру, в которой мы слабее. Удовлетворения от игры даже эпизодами не было. Да, мы сумели вернуться в игру, сделали 2:1, могли сравнять. Но все-таки мы втянулись в ту игру, которая нам несвойственна, - признался Игорь Осинькин.

С подачи воронежского журналиста наставник самарцев порассуждал на тему, есть ли смысли возможность уже «подбирать» себе соперников по стыковым матчам. Дело в том, что если «Крылья» займут в итоговой таблице 13-е место, то сыграют со столичной «Родиной», а если 14-е — то с красноярским «Енисеем».

- Подбирать в нашей ситуации сложно. Мы уже не находимся в доминирующей позиции, как перед этим туром, теперь не все зависит от нас. Как можно подбирать? Проиграть матч или выпустить второй состав, чтобы занять определенное место? Обычно, когда слишком «химичишь», пытаясь выгадать, получается только хуже. И кого подбирать? Вы знаете, кто сейчас сильнее - «Енисей» или «Родина»? - задал Осинькин ответный вопрос журналисту.

Главный тренер «Крыльев» высказал предположение, что не мотивированные турнирной ситуацией «Зенит» и «Химки», которые в 30-м туре встретятся соответственно с «Факелом» и «Пари НН», могут экспериментировать с составами, поэтому рассчитывать на их «помощь» в борьбе с конкурентами «Крыльев» не приходится.

- У нас есть шестидневный цикл, мы все спокойно оценим, взвесим и посмотрим, как себя вести в определенных ситуациях. Здесь есть возможности для маневра, - такой загадочной фразой Игорь Осинькин завершил пресс-конференцию.