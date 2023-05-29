Дома ждали восемь правнуков: врачи два часа удаляли пенсионерке огромный камень

Сложную двухчасовую операцию проводили сразу две бригады хирургов. Фото: СамГМУ

Самарские врачи внедрили высокотехнологичный метод устранения камней в почках. Они провели сложную операцию пенсионерке с хроническом пиелонефритом – инфекционным воспалительным заболеванием. Подробности сообщили в пресс-службе вуза.

80-летнюю пациентку экстренно доставили в бузулукскую больницу с очередным приступом пиелонефрита. Там женщине выдали направление на лечение в Самару. Пенсионерке требовалась сложная операция по удалению коралловидного камня, занявшего всю лоханку почки. Специалисты приступили к работе.

– Пациентку оперировали сразу две бригады хирургов-урологов отделения пересадки органов и урологии Клиник СамГМУ. Они использовали метод ESIRS (комбинированная эндоскопическая интраренальная хирургия). Он представляет собой воздействие через комбинированный доступ: прокол в поясничной области и со стороны мочевыводящих путей, – пояснили в пресс-службе учреждения.

Вся процедура велась на новом оборудовании, которое было закуплено специально для отделения. Благодаря этому врачи смогли освоить технологию, которая раньше использовали только в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь операция доступна жителям Самарской и соседних областей.

– Все врачи отделения уже прошли обучение. Они умеют работать по методу ESIRS и успешно практикуют. Мы не стоим на месте, постоянно развиваемся и совершенствуем свои методы лечения мочекаменной болезни, которая занимает первое место среди урологических заболеваний региона, – поделился заведующий отделением пересадки органов и урологии медучреждения Евгений Канаев.

Операция заняла два часа и прошла успешно. Сейчас пенсионерка идет на поправку и торопится домой, где ее ждут два сына, четыре внука и восемь правнуков.

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