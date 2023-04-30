Парк Щорса в Самаре: история, железная дорога и мозаичные фигуры

Вход в парк с улицы Спортивной. Фото: Алена Демина

«КП-Самара» продолжает рубрику о парках Самары. История их создания, главные особенности, а также истории людей, которые в них гуляют.

Парк имени Н. А. Щорса расположен около железнодорожного вокзала. Это один из самых маленьких парков города. Его территория составляет всего 3,2 га. Парк был основан в 1943 году и назван в честь героя гражданской войны Николая Александровича Щорса.

История парка Щорса

Раньше на этом месте находилось Всехсвятское кладбище, закрытое в 1926 году. В то время старые городские кладбища решили превратить в парки. Открытие парка Щорса состоялось 16 лет спустя.

Перезахоронение Н.А. Щорса на Куйбышевском городском кладбище в присутствии его родных 10 июля 1949 года. Фото: Самарский областной государственный архив социально-политической истории

На территории кладбища в 1919 году был похоронен революционер Николай Александрович Щорс, в честь которого и был назван парк. Щорс погиб в Волынской губернии в бою с войсками Галицкой армии. Его тело доставили в Самару, поскольку здесь жили родственники его жены Фрумы. В 1949 году его перезахоронили на Куйбышевском городском кладбище.

Детская железная дорога и голова «Витязя». Фото: Алена Демина

Как парк Щорса выглядит сейчас

В парке Щорса можно встретить большое количество детей с родителями, пожилых людей и просто прохожих. Это отличное место для неспешных прогулок и приятных бесед в тени деревьев. А еще здесь есть аттракционы и детская железная дорога — единственная в Самарской области.

В 2018 году перед чемпионатом мира по футболу в парке обновили вход с улицы Спортивной. Там благоустроили газон и привели в порядок яркий кирпичный забор с разноцветными геометрическими фигурами.

Мозаичная фигура «Царевны-лягушки» из смальты. Фото: Алена Демина

На центральной аллее по обе стороны расположены две мозаичные скульптуры — голова «Витязя» и «Царевна-лягушка». Фигуры выполнены из смальты — цветного непрозрачного стекла. В парке их установили еще в 1986 году, но со временем они обветшали. В 2022 году реставрацию мозаичных скульптур провел самарский проект «Надо сохранить». Теперь по обновленному «Витязю» и «Лягушке» снова могут лазать дети.

Детская площадка. Фото: Алена Демина

В центре парка Щорса расположена современная детская площадка, а также детский «Кораблик». Горки и карусели не дают скучать маленьким посетителям парка.

Детская железная дорога. Фото: Алена Демина

В парке сохранилась и детская железная дорога от аттракциона «Паровозик». Ее открыли в 1984 году к 400-летию Куйбышева. Строительством дороги занимались три кафедры Куйбышевского института инженеров железнодорожного транспорта. Продолжительность трассы составила около 200 м. Железная дорога работала до 1997 года — со временем она устарела и ее закрыли. В 2013 году аттракцион восстановили и открыли снова.

Бюст Николая Александровича Щорса. Фото: Алена Демина

Памятник герою гражданской войны Николаю Александровича Щорсу находится в глубине парка. Бюст установлен на небольшом куске красного асфальта. Автор композиции — скульптор Валентин Губарев.

Дворец пионеров и школьников. Фото: Алена Демина

Рядом находится Дворец пионеров и школьников. Он появился на территории парка Щорса в 1981 году. Сейчас в здании центр внешкольной работы «Парус», однако табличка с историческим названием сохранилась.

Аллея в парке Щорса. Фото: Алена Демина

Воспоминания посетителей парка Щорса

Полина:

— Живу я в этом районе с самого детства. Меня с сестрой всегда отправляли гулять в парк Щорса. Здесь было очень весело: аттракционы, наша любимая железная дорога с паровозом. Он состоял из трех вагончиков и, как сейчас помню, проезжал два круга. Когда его снова открыли в 2013 году, было приятно смотреть на детишек, которые тоже катаются на паровозе — вспоминалось детство. Но в прошлом году я не видела, чтобы аттракцион работал — только железная дорога осталась.

Детская железная дорога. Фото: Алена Демина

Валерия:

— Парк очень хороший и уютный. Иногда гуляю здесь с ребенком после садика. Есть детская площадка, на которой собирается много детей. Можно посидеть в теньке деревьев. Но сам парк, конечно, требует ремонта: дорожки разбитые, знаменитый паровоз убрали и карусели разобрали. Остался один детский кораблик и фигуры из мозаики — дети их очень любят.

Депо паровоза и детская площадка. Фото: Алена Демина

Яна:

— Тихий, но уютный парк. Я обычно здесь не гуляю. Редко могу посидеть после работы на скамейке или погулять с собакой. Сюда приходят поиграть много детей, но вот только площадка для них всего одна. В парке не мешало бы провести реконструкцию.