«Пока не увижу тело – он жив»: тольяттинский яхтсмен пропал на Волге во время сильного шторма

Тольяттинец занимался парусным спортом больше 6 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В ночь на 27 мая 2023 года погода в Поволжье преподнесла сюрприз в виде грозы и сильного ветра. На Волге поднялся настоящий шторм на границе Самарской и Ульяновской областей. Несмотря на предупреждения об ухудшении погодных условий, парусная регата «Мемориал Гуняшова» все же стартовала из яхт-клуба «Дружба» в Тольятти и отправилась в Сенгилей под Ульяновском. Ночью на Волге поднялся шторм и одного из участников областных соревнований выбросило за борт. Вот уже два дня о спортсмене ничего не известно. Журналист «КП-Самара» узнала подробности происшествия на воде.

Сбило волной во время региональных соревнований

Областные соревнования по парусному спорту ежегодно проводятся на акватории Куйбышевского водохранилища в конце мая. 26 числа был дан старт, и регата «Мемориал Гуняшова» отправилась в дальний путь по водной глади.

Но ночью погода сильно испортилась, поднялся ветер, а на Волге начался шторм. Спортсмены всеми силами пытались удержаться на своих плавсредствах, но одному из членов экипажа не повезло.

- Виктора сбило высокой волной и унесло на глубину. Это произошло между Хрящевкой и селом Мордово, прямо на границе двух областей. Другие спортсмены пытались спасти его, но, к сожалению, не смогли. Вызвали МЧС, - рассказывает журналисту «Комсомольской правды» супруга пропавшего Светлана Сиволапова.

Семья поддерживала увлечения Виктора Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Семья не верит, что опытный спортсмен погиб

40-летний Виктор Сиволапов занимается парусным спортом больше 6 лет. Его жена и дети поддерживали главу семьи в его увлечении и гордились успехами любимого папы. Светлана до сих пор не может поверить, что ее муж мог погибнуть.

- Пока я не увижу тело – для меня он жив. Детям еще не рассказала, мы все надеемся, что его кто-то подобрал на катере и он в безопасности, - говорит супруга пропавшего Виктора Сиволапова.

Уже с самого утра на место происшествия выехали оперативные службы. Водолазный отряд Поисково-спасательной службы МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска» квадрат за квадратом обследовали акваторию, но результатов не было.

- Водолазный отряд совместно с сотрудниками ГИМС обследует акваторию. Кроме того привлечены волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» и полицейские, которые патрулируют береговую линию. Поиски продолжаются, результатов нет, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в ГУ МЧС по Ульяновской области.

Супруга Виктора не верит в его гибель Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сильное течение, холодная вода и глубина 30 метров

По словам специалистов, ситуация осложняется тем, что вода в Волге в том районе еще холодная, поэтому тело вероятно погибшего тольяттинце не всплыло на поверхность до сих пор. Кроме того, в том месте, где произошло ЧП, глубина достигает 30 метров, а течение очень сильное, что значительно осложняет проведение водолазных работ.

Семья Виктора Сиволапова готова предложить денежное вознаграждение (50 тысяч рублей) за реальную информацию. В настоящее время поиски спортсмена из Тольятти продолжаются как в Ульяновске, так и на территории Самарской области.

Приметы: рост 180-185, плотного телосложения, одет в темно-синие шорты, темно-синюю майку, серую тонкую кофту, водные сланцы в сеточку с бирюзовой подошвой, на правом предплечье имеется татуировка в виде знака Супермена, на левой руке белые часы.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Виктора или готов помочь в поисках, можно связаться с женой Светланой по телефону: 8 927 775 70 55

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