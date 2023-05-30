Экономия и комфорт: в Самаре пилотный проект позволит автоматически регулировать температуру в квартирах горожан

Диспетчеры и аналитики Центра каждый день 24 часа в сутки отслеживают качество тепла на входе в дома Фото: Лариса СТЕПАНОВА

В Самаре успешно реализован пилотный проект по гидравлической балансировке системы теплоснабжения двух домов в Советском и Железнодорожном районах города. Об этом заявил в рамках традиционной итоговой онлайн-пресс-конференции генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов.

Ставка на надежность

На мероприятии подвели итоги прохождения отопительного сезона. В частности, как сообщил Александр Вилесов, за счет перехода территорий на «альткотельную» компании во многом удалось привлечь дополнительные средства, а также сохранить стабильно высокие показатели теплоснабжения.

Сегодня к ценовым зонам «альткотельной» отнесены 19 городов присутствия «Т Плюс», в том числе три города Самарской области – Самара, Новокуйбышевск и Тольятти. Для контроля за параметрами теплоснабжения в Самаре был создан Центр мониторинга качества.

- Проект «альткотельной» накладывает требования не только в плане повышения качества инфраструктуры, перекладки труб, повышения надежности источников энергии, но также предъявляет требования к повышению качества энергоснабжения потребителей, - рассказал заместитель директора Самарского филиала «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов. – Диспетчеры и аналитики Центра каждый день 24 часа в сутки отслеживают качество тепла на входе в дома. Приборы учета передают не только данные об объеме потребленного тепла и горячей воды, но и сведения о температуре, давлении и других технических параметрах системы. Специалисты Центра следят, чтобы не было сбоев, а если видят неполадки – обеспечивают максимально оперативную взаимосвязь между клиентами и техническими службами.

Пилотный проект в Самаре

Повысить качество теплоснабжения призван и другой пилотный проект, который стартовал в Кирове и Самаре. Суть проста: индивидуальные тепловые пункты многоквартирных домов дооснащаются оборудованием для автоматической регулировки горячего водоснабжения и отопления. Это позволяет не тратить тепло попусту – например, во время оттепели зимой. В результате энергетики экономят ресурсы, а потребители – деньги. В Самаре в пилотном проекте уже участвуют два дома на ул.Киевской и ул.Аэродромной.

- Данные технические мероприятия позволяют нам не перетапливать дома в определенные периоды времени, - пояснил заместитель директора Самарского филиала ПАО «Т Плюс» по коммерции и развитию Денис Бобров. - Людям не приходится страдать от жары в помещениях и переплачивать. Причем потребность в этой услуге есть не только в многоквартирных домах, но и в объектах социальной сферы, таких, как дошкольные учреждения, детсады. Надеемся, что окончательные результаты пилотного проекта будут положительными и позволят нам его масштабировать, ведь комфорт клиентов является приоритетом компании.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Александр Вилесов

генеральный директор ПАО «Т Плюс»:

- Прошлый отопительный сезон мы завершили, снизив число повреждений на тепловых сетях на 4%. Это результат планомерного увеличения инвестиций и ремонтных работ, а также сотрудничества с региональными властями в сфере развития теплоснабжения. Сейчас главная задача - качественно подготовиться к следующей зиме, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение регионов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более чем на 26% увеличила ПАО «Т Плюс» объем инвестиций в модернизацию в 2023 году. 55,1 млрд рублей инвестиций будет направлено в модернизацию тепловых сетей и станций в 2023 году. Также средства будут направлены на цифровизацию и ESG-проекты. Сумма на 26% превышает финансирование прошлого года. В 2023 году «Т Плюс» заменит 720 км трубопроводов в 16 регионах. Будут выполнены 157 капитальных ремонтов основного оборудования станций.