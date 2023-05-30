Самарские нефтяники очистили от мусора лес вдоль трассы «Самара - Тольятти»

Нефтяники - активные участники всех экологических акций.

Зелени много не бывает

Часто обочины дорог представляют собой печальное зрелище: нерадивые водители, заботясь о чистоте своих автомобилей, бездумно оставляют мусор вдоль трасс. Поэтому, глядя во время путешествий в окно, мы вынуждены созерцать не только природные ландшафты, но и сопутствующие «прелести» - пластиковые и стеклянные бутылки, картонные упаковки, тусклые целлофановые пакеты. И плохо это не только с эстетической точки зрения: страдает экосистема региона. Помочь природе Самарской области взялись волонтеры промышленных предприятий губернии.

- Участок трассы М-5 для уборки выбран не случайно, - рассказал директор ГКУ «Самарские лесничества» Владимир Косарев. - Это визитная карточка нашего региона, которую в первую очередь видят гости. Обочины убирает Росавтодор, но есть еще и леса, которые тоже страдают от человеческой жизнедеятельности и нуждаются в санитарной очистке. Было решено провести субботник, в котором к коллективу минприроды присоединились наши друзья из «Роснефти» и РЖД.

Десант «Самаранефтегаза» навел порядок на 40 гектарах придорожной территории - в лесных массивах, которыми мы любуемся на пути из Самары в Тольятти. За несколько часов работы нефтяники собрали около 30 кубометров мусора искусственного происхождения - с лона природы его отправили на вторичную переработку.

- Как минимум раз в год стараюсь принимать участие в экологических субботниках, - рассказал главный специалист управления промышленной безопасности предприятия Виктор Мартынов. - Сердце обливается кровью, когда видишь мусор в таком неподходящем для него месте как лес. А убираешься и чувствуешь, что приносишь пользу и себе, и стране, и людям.

Леса региона не впервые попали в поле зрение нефтяников. В прошлом году производственники активно участвовали в восстановлении зеленых массивов - посадили более 15 тысяч деревьев и обеспечили уход за саженцами почти на 10 гектарах. Эковолонтеры тем временем озеленяли регион: в рамках экологических акций «Зеленая весна», «Сад Памяти», «Кедры России» в прошлом году высадили почти 1200 хвойных деревьев. Также немало деревьев спасено от вырубки: в 2022 году нефтяники собрали и передали на переработку 11 300 кг макулатуры.

Волжане - Волге

Трудовой коллектив «Самаранефтегаза» - активный участник акций по уборке береговых зон рек, водохранилищ и родников. В прошлом году, например, самарские нефтяники вывезли с берегов реки Сок более 20 кубометров мусора и спасли от заиливания родник «Березовый» в поселке Подлесный Красноярского района. Предприятие заботится и о чистоте акватории Волги, и о ее «населении»: работа по восполнению водных биоресурсов ведется более десяти лет. В прошлом году нефтяники выпустили в нашу главную реку около 84000 мальков стерляди и более 6700 мальков сазана.

Предприятие помогает природе не только на общественных началах: планомерно реализует серьезную экологическую политику, направленную на рациональное использование природных ресурсов - полностью прекратило забор воды для поддержания пластового давления, а также сброс стоков в природу.

- Мы традиционно уделяем большое внимание вопросам экологии и поэтому с большим удовольствием откликнулись на предложение принять участие во всероссийском субботнике, - отметил заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды АО «Самаранефтегаз» Сергей Исаев. - Такие мероприятия вносят существенный вклад в развитие и распространение экологической культуры в Поволжье.