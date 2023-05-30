Развиваем экосистему молодежного предпринимательства в вузах вместе

Эксперты поделились кейсами по теме молодежного предпринимательства Фото: предоставлено СГЭУ

В Самарском государственном экономическом университете 26 мая, в день российского предпринимательства, состоялась стратегическая сессия «Развиваем экосистему молодежного предпринимательства: итоги 2022 года и планы на будущее».

Стратегическая сессия была организована в формате открытого заседания участников консорциума «Межрегиональная экосистема развития молодежного предпринимательства». Мероприятие стало финальным аккордом X Международного научно-инновационного форума «Россия в многополярном мире: новые векторы развития».

Консорциум «Межрегиональная экосистема развития молодежного предпринимательства» создан на площадке СГЭУ в 2021 году и объединил ведущие российские университеты социально-экономического профиля страны: Государственный университет управления (г. Москва), Самарский государственный экономический университет (г. Самара), Уральский государственный экономический университет (г. Екатеринбург), Новосибирский государственный университет экономики и управления (г. Новосибирск), Владивостокский государственный университет (г. Владивосток).

- Социально – экономические университеты являются местом сосредоточения активной молодежи – «носителей» бизнес-идей – инициативных и предприимчивых представителей молодёжной среды, способных генерировать и реализовывать проекты. Однако, реализуя основные образовательные программы, университеты испытывают острую необходимость в современной технологической, деловой инфраструктуре и наставниках из числа успешных предпринимателей, позволяющих отрабатывать навыки предпринимательской деятельности и апробировать студенческие бизнес-идеи. Поэтому в состав консорциума вошли Общественные организации – Самарские региональные отделения «Деловой России», «Опоры России», ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» (технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская Долина»). Именно эти организации активно встроились в подготовку молодых предпринимателей в вузах - рассказала врио ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Повестка стратегической сессии крайне актуальна. Участники поделились опытом организации проектной деятельности в экосистеме молодежного предпринимательства, обсудили взаимовыгодного партнерства вузов и бизнеса, механизмы взаимодействия институтов развития предпринимательства и вузов. Вузы обменялись практиками реализации программы «Стартап как диплом» в университетах социально – экономического профиля. Ярким событием дня стала демопрезентация стартап – проектов обучающихся из пяти российских университетов.

Проректор Государственного университета управления Александр Троицкий отметил важность проектного обучения как системного решения практической подготовки обучающихся.

- У нас в этом году завершается цикл проектного обучения и студенты защищают свои стартапы впервые по итогам экспериментального обучения. Мы приехали в Самару, в СГЭУ именно за этим, чтобы поделиться своими кейсами и взять на вооружение лучшие практики других вузов. Практическое обучение и его методика очень важны - мы готовим молодежь, которые непосредственно будут работать в промышленности, в управлении, станут предпринимателями.

Подход к образованию меняется и в последнее время все чаще звучит такое понятие как предпринимательский университет. Руководитель проекта «Предпринимательский университет» Новосибирского государственного университета экономики и управления Людмила Янковенко отмечает, что само понятие все трактуют по-разному:

- Кто-то считает, что это когда сам университет начинает действовать как предпринимательская структура, кто-то думает, что это прокачка предпринимательских скилов студентов для предпринимательского мышления, кто-то думает, что это выход стартапов из университета. Я думаю, что это все вместе! Во многих университетах эта система начала внедряться и по итогу мы видим, что студенты из университета выходят не в науку, не в преподавательскую деятельность, не наемными сотрудниками, а готовыми бизнесменами.

Юлия Разумова, заместитель проректора по академической политике Владивостокского государственного университета делилась опытом как обучить и вовлечь преподавателей в акселерационную деятельность, которая является необходимым условием проектного обучения. Александр Коковихин, директор института цифровых технологий управления и информационной безопасности Уральского государственного экономического университета представил опыт реализации программы «Стартап как диплом» и поделился наработками в методической части.

Вопросы содержательного наполнения матрицы предпринимательских компетенций были рассмотрены на примере кейсов Сочинского государственного университета. Ольга Берген, руководитель бизнес – инкубатора изложила результаты исследования, проведенного Сочинским государственным университетом совместно с Новосибирским государственным университетом экономики и управления в 2022 году, представив компетентностный профиль молодого предпринимателя.

Наталья Стрелкова, руководитель бизнес- инкубатора технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская Долина» отметила, активную позицию СГЭУ по формированию предпринимательской культуры в студенческой среде в Самарской области и поделилась новостью о том, что отбор на конкурс «Умник» в 2023 году в Самаре будет проходить на площадке СГЭУ.

Уже состоявшиеся предприниматели готовы принимать в свои ряды новых коллег и способствовать их обучению. Руководитель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Хилов высказался о безусловной важности обучения предпринимательству у практиков, реальных предпринимателей. Именно в этой части продуктивным представляется сотрудничество профильных общественных организаций и вузов, их тандем способен вдохнуть в образовательный процесс мощную практическую компоненту, научить навыкам предпринимательства на конкретных кейсах успехов и не только!

Председатель комитета по молодежному предпринимательству Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Булаев рассказывает, что Самарское региональное отделение «Опоры России» принимает активное участие в различных мероприятиях для студентов и даже школьников. В том числе, выстроено взаимодействие с Самарским государственным экономическом университетом. Проводятся бизнес-форумы, бизнес-игры, предприниматели делятся опытом со своими будущими коллегами, участвуя в проекте университета «Учись бизнесу у профессионалов!», реализуемом в рамках предпринимательского трека.

- Главной задачей мы видим формирование высокой предпринимательской культуры и создание предпринимательской среды в университете. Причем мы убеждены, что именно предприниматели, обладая уникальными компетенциями в профильной предметной области в части предпринимательства, способны заинтересовать обучающихся и вселить в студентов уверенность и готовность к созданию собственного бизнеса, помочь в проверке собственных сил. Так появился уникальный проект «Учись бизнесу у профессионалов!», когда предпринимательству учат действующие предприниматели. Сегодня эта практика размещена на платформе «Смартека» Агентства стратегических инициатив и доступна к масштабированию любым российским университетом» - комментирует проректор по научной работе и инновационному развитию Мария Гусева.

В открытой дискуссии на площадке СГЭУ участвовал директор проектов Центра молодежных инициатив АСИ Дмитрий Федоров.

Участники стратегической сессии выразили надежду, что такие встречи команды единомышленников должны стать доброй традицией.

Завершила столь плодотворную встречу демо-презентация проектов студентов вузов – участников консорциума. Перед экспертами выступили 15 команд стартапов, созданных в разных профессиональных сферах – ИТ, креативные индустрии, общественное питание, туризм, информационная безопасность и др. Экспертами выступили Александр Клюкач – генеральный директор «Некоммерческое партнерство Региональный центр инноваций», Татьяна Сырова – руководитель проекта КП «Моя Ильинка», Вадим Неменов – директор ООО «Волжские термы», Ксения Римм – директор по стратегическому развитию ООО «Лука». Они отметили высокий уровень подготовки стартапов, многие из которых уже вышли на первые продажи.

Консорциум открыт для входа всем университетам и общественным организациям, которые заинтересованы в живом обмене опытом развития молодежного предпринимательства, готовы делиться практиками и кейсами – своим опытом движения по треку предпринимательства.