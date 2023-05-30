Арт-консервация: в Самаре защитят от разрушения исторический особняк на улице Степана Разина

Аварийный исторический дом превратят в арт-объект силами волонтеров Фото: Яндекс.Карты

В Самаре защитят от разрушения исторический особняк на улице Степана Разина. Произойдет это необычным способом. Рассказываем подробности.

Зачем «консервировать» здания

Каменный особняк по адресу: улица Степана Разина, 52 является объектом культурного наследия. При этом признан аварийным, и проживание в нем невозможно до проведения реконструкции и капитального ремонта.

От сноса, таким образом, дом защищен законом, но не защищен от постепенного разрушения, так как в ближайших планах восстановительные работы на этом объекте не значатся.

Обычная участь подобных зданий – моментальное захламление и постепенное разрушение. Так как в нежилой дом довольно быстро проникают маргинальные личности, засоряют его, превращают в «помойку» и отхожее место, могут и пожар невзначай устроить.

Внешне такое здание также выглядит, мягко говоря, непривлекательно. Что плохо само по себе, а вдвойне плохо, если оно находится в исторической части города, на туристических маршрутах.

Часто во избежание таких последствий окна и двери домов забивают жестью, что тоже смотрится не слишком презентабельно.

Активисты «Том Сойер Феста» в сотрудничестве с Управлением госохраны объектов культурного наследия придумали проект «Арт-консервация», презентация которого состоялась в музее «Заварка».

Суть в том, чтобы превратить забитые окна «законсервированного» дома в арт-объекты и привлечь к делу сохранения памятника архитектуры всех желающих.

Хорошие соседи

В качестве «первой ласточки» и выбран особняк на Степана Разина, 52. Почему именно он?

- У нас был изначально большой список объектов и был свой набор критериев, исходя из которого список сократился до пяти домов. Когда мы начали обходить эти дома, выяснилось, что в четырех из них, несмотря на аварийный статус, до сих пор живут люди. А для наших целей дом должен быть полностью выселен, - пояснила художница Юлия Кузнецова.

Таким образом, особняк на Степана Разина, по сути, оказался на данный момент единственным подходящим объектом для акции.

- Дополнительное преимущество этого дома – хорошие соседи. С одной стороны – здание силовых структур, а вплотную к особняку примыкает жилой дом с элитными квартирами. Жильцы этого дома оберегают особняк от заселения маргиналами, обустроили двор для своего отдыха, поставили там теннисные столы, - рассказала Юлия Кузнецова.

Как объяснили активисты «Том Сойер Феста», суть арт-консервации будет заключаться в следующем. Окна особняка закроют специальными щитами, чтобы никто не проникал внутрь здания и не забрасывал туда мусор. Затем на щитах появятся художественные изображения.

Как показывает опыт аналогичных акций, уже опробированных, например, в Томске, - когда на доме есть художественные изображения, у него гораздо меньше шансов оказаться разрисованным граффити.

Как стать волонтером

Дом этот возведен по проекту архитектора Филарета Петровича Засухина. И на щитах в оконных проемах в рамках «арт-консервации» будут изображены другие здания, построенные в Самаре по проектам этого архитектора.

«Рисовать картины» на окнах приглашаются все желающие. Процесс будет происходить под руководством художницы Юлии Кузнецовой.

- На площадке вам откроется много тайн! Например, почему Филарета Засухина называют «человеком без лица». И, конечно, поработать на объекте культурного наследия - это посмотреть дом изнутри и узнать, как жил первый владелец здания, Михаил Иванович Юрин - представитель «золотой молодежи» дореволюционной Самары, - обещают организаторы акции.

Для того, чтобы стать волонтером «арт-консервации», необходимо зарегистрироваться на портале «Добро» и следить за новостями. Старт акции обещают в самые ближайшие дни.