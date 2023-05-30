В Самаре «рваные» дожди, в Оренбурге – жара из Казахстана: в конце мая погода готовит сюрпризы для жителей Приволжья

В ближайшие дни в Самарской области дневная жара чуть-чуть ослабнет, а дожди продолжат лить то в одном месте, то в другом. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Каждому району Самарской области – по дождю

Погода этой весной не перестает удивлять. То резкое потепление в марте и ранняя весна, то похолодание, а теперь где-то невыносимая жара и пыль, а где-то льет тропический ливень. И это даже не соседние регионы, а соседние районы одного города. Речь, в частности, про Самару, где в воскресенье, 28 мая 2023 года, на одной улице лило как из ведра, на другой барабанил град, а на третьей с неба не упало ни капли.

- Мы наблюдаем такую картину, что где-то идет дождь, а где-то – нет. Всему виной то, что атмосферные фронты идут не плотные, воздушная масса разряженная, - объясняет в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» начальник Самарского гидрометцентра Людмила Анурова. – Даже если смотреть только по Самаре, то картина очень пестрая.

В ближайшие дни в Самарской области дневная жара чуть-чуть ослабнет, а дожди продолжат лить то в одном месте, то в другом. Грозы, кстати, тоже будут.

- В течение рабочей недели ожидается неустойчивый характер погоды. С перемещением южного волнового циклона с Черного моря через правобережные районы Волги ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. К концу недели температурный фон будет на 2-3 градуса ниже, - рассказала синоптик Приволжского УГМС Анна Елецкая.

Если вы еще не дождались дождя, то не отчаивайтесь – просто ваша очередь еще не подошла.

- Возможно, в ближайшие дни каждому району Самарской области достанется по дождю. Будем на это надеяться, потому что дождей давно не было. В регионе сухо, жарко - погода не совсем благоприятствует сельскохозяйственным посевам.

В Оренбуржье где-то жара, а где-то ливни

Сухо и жарко и в Оренбуржье. Пока в других регионах Приволжья жара не такая удушающая (везде столбики термометров редко подбираются к отметке +30), то в Оренбургской области уже до +33, а в начале лета обещают и все +36. Все из-за сухого воздуха из Казахстана.

- В последние майские дни сохранится устойчивая однотипная погода. Из казахских степей в Оренбургскую область продолжит поступать перегретый сухой воздух, - отметил синоптик Приволжского УГМС Сергей Пегов.

В начале июня начнутся сюрпризы. В Оренбуржье придет каспийский циклон, который перетасует погодную колоду карт.

- На востоке и в центре области зной будет лишь усиливаться, - дает неутешительный прогноз Сергей Пегов. - Западные районы окажутся в самом центре атмосферного вихря с проходящими фронтальными разделами, из-за чего усилится ветер, пройдут ливневые дожди и, с высокой долей вероятности, грозы.

В других регионах Приволжья погода не такая капризна: столбики термометров не поднимаются выше +28 (а где-то и вовсе выше +24, как в Пензенской области), небольшие дожди, местами грозы. Ну а как без гроз в мае?